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https://arabic.sputniknews.com/20211216/وكالة-أطراف-اتفاق-إيران-النووي-تجتمع-لتأجيل-المحادثات-1054251811.html
وكالة: أطراف اتفاق إيران النووي تجتمع لتأجيل المحادثات
وكالة: أطراف اتفاق إيران النووي تجتمع لتأجيل المحادثات
نقلت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الخميس، عن ثلاثة دبلوماسيين قولهم إنه من المقرر عقد اجتماع غدا، الجمعة لتأجيل المحادثات بشأن إنقاذ الاتفاق. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T22:07+0000
2021-12-16T22:07+0000
الاتفاق النووي
إيران
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وقالت الوكالة إن لأطراف المتبقية في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ستجتمع الساعة 1300 بتوقيت جرينتش غدا الجمعة.وقال أحد الدبلوماسيين إن من المقرر استئناف العمل في 27 ديسمبر/ كانون الأول بينما حدد آخر إطارا زمنيا بين عيد الميلاد والعام الجديد.واستضافت فيينا، الأسبوع الماضي، الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015، وذلك بعد 5 أشهر من تعليقها.وتركز إيران، خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت، في مايو/ أيار 2018، بشكل أحادي من الاتفاق الموقع بين إيران من جهة ومجموعة 5+1 [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://arabic.sputniknews.com/20211216/إيران-لن-نقبل-التزاما-يتجاوز-الاتفاق-النووي-1054066364.html
إيران
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الاتفاق النووي, إيران

وكالة: أطراف اتفاق إيران النووي تجتمع لتأجيل المحادثات

22:07 GMT 16.12.2021
© REUTERS / LEONHARD FOEGERمحادثات الاتفاق النووي الإيراني في فيينا، 27 أبريل 2021
محادثات الاتفاق النووي الإيراني في فيينا، 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© REUTERS / LEONHARD FOEGER
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نقلت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الخميس، عن ثلاثة دبلوماسيين قولهم إنه من المقرر عقد اجتماع غدا، الجمعة لتأجيل المحادثات بشأن إنقاذ الاتفاق.
وقالت الوكالة إن لأطراف المتبقية في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ستجتمع الساعة 1300 بتوقيت جرينتش غدا الجمعة.
وقال أحد الدبلوماسيين إن من المقرر استئناف العمل في 27 ديسمبر/ كانون الأول بينما حدد آخر إطارا زمنيا بين عيد الميلاد والعام الجديد.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
إيران: لن نقبل التزاما يتجاوز الاتفاق النووي
06:00 GMT
واستضافت فيينا، الأسبوع الماضي، الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015، وذلك بعد 5 أشهر من تعليقها.
وتركز إيران، خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت، في مايو/ أيار 2018، بشكل أحادي من الاتفاق الموقع بين إيران من جهة ومجموعة 5+1 [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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