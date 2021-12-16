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https://arabic.sputniknews.com/20211216/يويفا-يطلق-حملة-للتطعيم-ضد-كوفيد-19-لكنه-يترك-الاختيار-للاعبين-1054244934.html
"يويفا" يطلق حملة للتطعيم ضد كوفيد-19 لكنه يترك الاختيار للاعبين
"يويفا" يطلق حملة للتطعيم ضد كوفيد-19 لكنه يترك الاختيار للاعبين
حث ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اللاعبين في جميع أنحاء القارة على التطعيم ضد كوفيد-19 في أسرع وقت ممكن، لكنه قال إنه لا يزال... 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T16:38+0000
2021-12-16T16:38+0000
رياضة
كرة قدم
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وسيبث اليويفا حملة توعية عير الفيديو على جميع الوسائل والوسائط تستهدف اللاعبين، حيث سيقوم الأطباء بشرح فوائد الحصول على اللقاحات.وقال تشيفرين في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "بالنسبة لي أؤمن بالعلم وتلقيت التطعيم شخصيا."أدعو اللاعبين للتطعيم في أسرع وقت ممكن لكنه لا يزال اختيارا شخصيا في الوقت الحالي"، وفقا لـ "رويترز"."يجب أن نتعامل بذكاء مع الأمور وأن نشرح لهم فالناس ليسوا أغبياء. الناس تفهم وتقبل عندما تشرح لهم بطريقة جيدة وبدون أي أحكام مسبقة".وقال تشيفرين إن مقطع الفيديو سيتضمن فقط نصائح الأطباء بشأن فوائد التطعيم وكذلك بعض الردود على أسئلة بشأن الآثار الجانبية للقاح.
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رياضة, كرة قدم

"يويفا" يطلق حملة للتطعيم ضد كوفيد-19 لكنه يترك الاختيار للاعبين

16:38 GMT 16.12.2021
© AFP 2021 / Fabrice Coffriniيويفا
يويفا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© AFP 2021 / Fabrice Coffrini
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حث ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اللاعبين في جميع أنحاء القارة على التطعيم ضد كوفيد-19 في أسرع وقت ممكن، لكنه قال إنه لا يزال اختيارا شخصيا في الوقت الحالي.
وسيبث اليويفا حملة توعية عير الفيديو على جميع الوسائل والوسائط تستهدف اللاعبين، حيث سيقوم الأطباء بشرح فوائد الحصول على اللقاحات.

وقال تشيفرين في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "بالنسبة لي أؤمن بالعلم وتلقيت التطعيم شخصيا.

"أدعو اللاعبين للتطعيم في أسرع وقت ممكن لكنه لا يزال اختيارا شخصيا في الوقت الحالي"، وفقا لـ "رويترز".

"يجب أن نتعامل بذكاء مع الأمور وأن نشرح لهم فالناس ليسوا أغبياء. الناس تفهم وتقبل عندما تشرح لهم بطريقة جيدة وبدون أي أحكام مسبقة".

وقال تشيفرين إن مقطع الفيديو سيتضمن فقط نصائح الأطباء بشأن فوائد التطعيم وكذلك بعض الردود على أسئلة بشأن الآثار الجانبية للقاح.
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