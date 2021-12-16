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القطاع الصحي في أفغانستان على وشك الانهيار
القطاع الصحي في أفغانستان على وشك الانهيار
أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية بأن القطاع الصحي في أفغانستان أصبح على وشك الانهيار، مشيرة إلى أن المعاناة في المستشفيات الأفغانية أصبحت قاسما مشتركا بين... 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T07:25+0000
2021-12-16T07:25+0000
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وتابعت "أسوشيتد برس"، في تقرير عن وضع الخدمات الصحية في أفغانستان، نشرته اليوم الخميس: "لم يعد هناك وقود يمكن استخدامه لتشغيل وسائل إنتاج الأكسجين الذي يحتاجه مرضى كورونا بعد نفاده".وأضافت: "وينطبق ذات الأمر على عشرات الأنواع من الأدوية الضرورية للمرضى، التي لم يعد هناك إمدادات جديدة لتوفيرها بعد نفادها".ولا تقتصر الأزمة على المرضى ومتطلباتهم فقط بل تمتد إلى الأطقم الطبية، التي لا تزال تؤدي عملها رغم عدم تقاضيها رواتبها منذ أشهر.وتقول الوكالة: "الأطقم الطبية تواصل عملها لكنها أصبحت تواجه معاناة في توفير الاحتياجات الأساسية للحياة داخل منازل أفرادها".ولفتت الوكالة إلى أن الوضع الصعب الذي يعاني منه القطاع الصحي في أفغانستان أصبح واضحا بصورة كبيرة ولا يستطيع القيام بدوره إلا بدعم من المنظمات المتخصصة في تقديم المساعدات لهذا القطاع.وتعاني أفغانستان من تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد بعد حرب استمرت نحو 20 عاما قادتها الولايات المتحدة وحلفائها في أفغانستان وانتهت بانسحابها، قبل أشهر، تاركة ورائها إرثا ثقيلا من الأزمات الاقتصادية التي طالت جميع القطاعات الخدمية ومنها قطاع الصحة.
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العالم, أخبار أفغانستان اليوم

القطاع الصحي في أفغانستان على وشك الانهيار

07:25 GMT 16.12.2021
© AFP 2021 / JAVED TANVEERمستشفيات أفغانستان - الخدمات الصحية على وشك الانهيار
مستشفيات أفغانستان - الخدمات الصحية على وشك الانهيار - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© AFP 2021 / JAVED TANVEER
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أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية بأن القطاع الصحي في أفغانستان أصبح على وشك الانهيار، مشيرة إلى أن المعاناة في المستشفيات الأفغانية أصبحت قاسما مشتركا بين المرضى والأطقم الطبية على السواء.
وتابعت "أسوشيتد برس"، في تقرير عن وضع الخدمات الصحية في أفغانستان، نشرته اليوم الخميس: "لم يعد هناك وقود يمكن استخدامه لتشغيل وسائل إنتاج الأكسجين الذي يحتاجه مرضى كورونا بعد نفاده".
وأضافت: "وينطبق ذات الأمر على عشرات الأنواع من الأدوية الضرورية للمرضى، التي لم يعد هناك إمدادات جديدة لتوفيرها بعد نفادها".
ولا تقتصر الأزمة على المرضى ومتطلباتهم فقط بل تمتد إلى الأطقم الطبية، التي لا تزال تؤدي عملها رغم عدم تقاضيها رواتبها منذ أشهر.
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وتقول الوكالة: "الأطقم الطبية تواصل عملها لكنها أصبحت تواجه معاناة في توفير الاحتياجات الأساسية للحياة داخل منازل أفرادها".
ولفتت الوكالة إلى أن الوضع الصعب الذي يعاني منه القطاع الصحي في أفغانستان أصبح واضحا بصورة كبيرة ولا يستطيع القيام بدوره إلا بدعم من المنظمات المتخصصة في تقديم المساعدات لهذا القطاع.
وتعاني أفغانستان من تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد بعد حرب استمرت نحو 20 عاما قادتها الولايات المتحدة وحلفائها في أفغانستان وانتهت بانسحابها، قبل أشهر، تاركة ورائها إرثا ثقيلا من الأزمات الاقتصادية التي طالت جميع القطاعات الخدمية ومنها قطاع الصحة.
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