القطاع الصحي في أفغانستان على وشك الانهيار

وتابعت "أسوشيتد برس"، في تقرير عن وضع الخدمات الصحية في أفغانستان، نشرته اليوم الخميس: "لم يعد هناك وقود يمكن استخدامه لتشغيل وسائل إنتاج الأكسجين الذي يحتاجه مرضى كورونا بعد نفاده".وأضافت: "وينطبق ذات الأمر على عشرات الأنواع من الأدوية الضرورية للمرضى، التي لم يعد هناك إمدادات جديدة لتوفيرها بعد نفادها".ولا تقتصر الأزمة على المرضى ومتطلباتهم فقط بل تمتد إلى الأطقم الطبية، التي لا تزال تؤدي عملها رغم عدم تقاضيها رواتبها منذ أشهر.وتقول الوكالة: "الأطقم الطبية تواصل عملها لكنها أصبحت تواجه معاناة في توفير الاحتياجات الأساسية للحياة داخل منازل أفرادها".ولفتت الوكالة إلى أن الوضع الصعب الذي يعاني منه القطاع الصحي في أفغانستان أصبح واضحا بصورة كبيرة ولا يستطيع القيام بدوره إلا بدعم من المنظمات المتخصصة في تقديم المساعدات لهذا القطاع.وتعاني أفغانستان من تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد بعد حرب استمرت نحو 20 عاما قادتها الولايات المتحدة وحلفائها في أفغانستان وانتهت بانسحابها، قبل أشهر، تاركة ورائها إرثا ثقيلا من الأزمات الاقتصادية التي طالت جميع القطاعات الخدمية ومنها قطاع الصحة.
أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية بأن القطاع الصحي في أفغانستان أصبح على وشك الانهيار، مشيرة إلى أن المعاناة في المستشفيات الأفغانية أصبحت قاسما مشتركا بين المرضى والأطقم الطبية على السواء.
وتابعت "أسوشيتد برس"، في تقرير عن وضع الخدمات الصحية في أفغانستان، نشرته اليوم الخميس: "لم يعد هناك وقود يمكن استخدامه لتشغيل وسائل إنتاج الأكسجين الذي يحتاجه مرضى كورونا بعد نفاده".
The crisis in Afghanistan’s health care system has worsened in the months since the Taliban took control in August and the international community pulled its funding and froze the country's assets abroad. The consequences are dire. By @ElenaBechttps://t.co/PXu87cRvSu
وتقول الوكالة: "الأطقم الطبية تواصل عملها لكنها أصبحت تواجه معاناة في توفير الاحتياجات الأساسية للحياة داخل منازل أفرادها".
ولفتت الوكالة إلى أن الوضع الصعب الذي يعاني منه القطاع الصحي في أفغانستان أصبح واضحا بصورة كبيرة ولا يستطيع القيام بدوره إلا بدعم من المنظمات المتخصصة في تقديم المساعدات لهذا القطاع.
وتعاني أفغانستان من تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد بعد حرب استمرت نحو 20 عاما قادتها الولايات المتحدة وحلفائها في أفغانستان وانتهت بانسحابها، قبل أشهر، تاركة ورائها إرثا ثقيلا من الأزمات الاقتصادية التي طالت جميع القطاعات الخدمية ومنها قطاع الصحة.