https://arabic.sputniknews.com/20211217/أحدها-يعشقه-الكثيرون-3-مشروبات-يمكن-أن-ترفع-نسبة-الكوليسترول-في-الدم-1054276103.html

أحدها يعشقه الكثيرون... 3 مشروبات يمكن أن ترفع نسبة الكوليسترول في الدم

أحدها يعشقه الكثيرون... 3 مشروبات يمكن أن ترفع نسبة الكوليسترول في الدم

وجدت الدراسات أن هناك 3 مشروبات يمكن أن تزيد من مخاطر زيادة معدلات الكوليسترول في الدم، ما قد يؤدي إلى حدوث أضرار جسيمة للقلب عن طريق سد الشرايين بالرواسب... 17.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-17T15:45+0000

2021-12-17T15:45+0000

2021-12-17T15:45+0000

القهوة

الكافيين

الكوليسترول

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تم ربط الكحول والمشروبات الغازية والمشروبات المحتوية على الكافيين بارتفاع نسبة الكوليسترول وأمراض القلب والأوعية الدموية، بحسب express.المشروبات السكريةالمشروبات السكرية مثل الصودا الغازية وعصائر الفاكهة المصنعة يمكن أن تزيد من خطر تطوير مستويات أعلى من الكوليسترول بسبب كمية السكر المركزة فيها.أثبتت الدراسات أن من يشربون المشروبات السكرية لديهم فرصة أعلى بنسبة 53 في المئة لتطوير نسبة عالية من الدهون الثلاثية والكوليسترول السيئ من أولئك الذين نادرا ما يشربونها.يرتبط تناول كميات كبيرة من السكر ارتباطا مباشرا بزيادة مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 والسمنة وارتفاع مستويات الكوليسترول، وكل ذلك يمكن أن يعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب القاتلة مثل النوبة القلبية أو أمراض القلب التاجية أو حتى السكتة الدماغية.هل مشروبات الدايت أفضل لك؟تقول مؤسسة القلب البريطانية (BHF) إن البدائل منخفضة السكر يمكن أن تكون ضارة بنفس القدر لمستويات الكوليسترول لديك.وجدت دراسة أجريت على أكثر من 80 ألف امرأة في دراسة رصدية لمبادرة صحة المرأة أن أولئك الذين يشربون أكثر من مشروبين للحمية في اليوم لديهم خطر متزايد للإصابة بسكتة دماغية إقفارية بنسبة 31 في المائة.كيف يؤثر الكحول على الكوليسترول؟الكحول ضار بمستويات الكوليسترول مرتين أكثر من المشروبات السكرية والكافيين لأنه يتم معالجته في الكبد.قالت مؤسسة القلب البريطانية: "عندما تشرب الكحول، يتحلل ويعاد تكوينه إلى دهون ثلاثية وكوليسترول في الكبد".إذا أصبحت مستويات الدهون الثلاثية لديك مرتفعة للغاية، فيمكن أن تتراكم في الكبد، مسببة مرض الكبد الدهني، وفي هذه الحالة لا يمكن للكبد أن يعمل كما ينبغي ولا يستطيع إزالة الكوليسترول من الدم، وبالتالي ترتفع مستويات الكوليسترول لديك.تم ربط كل من زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم وبعض أنواع السرطان بتناول الكحول بشكل متكرر.وجدت الأبحاث التي أجرتها جامعة كامبريدج أنه في دراسة أجريت على أكثر من 60 ألف شخص، كان لشرب أكثر من 12.5 وحدة من الكحول أسبوعيا تأثيرا كبيرا على مستويات الكوليسترول.هل يمكن للقهوة أن تزيد من مستويات الكوليسترول؟حددت العديد من الدراسات وجود صلة بين استهلاك القهوة التي يعشقها معظمنا، وارتفاع الكوليسترول، الناجم عن زيوت القهوة مثل الكافستول والكهويل، كما يقول موقع هيلث لاين.خلص الباحثون إلى أن الكافستول هو المركب الأكثر فعالية في رفع الكوليسترول الذي تم تحديده في النظام الغذائي للإنسان.

https://arabic.sputniknews.com/20211213/4-طرق-بسيطة-لخفض-مستوى-الكوليسترول-قبل-فوات-الأوان-1053887351.html

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القهوة, الكافيين, الكوليسترول