أخصائية تسمي الأغذية القادرة على إطالة العمر

تعتقد زوكولان أنه أولا وقبل كل شيء، من الضروري تجنب استهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، كالمشروبات الغازية الحلوة والحبوب والكعك، ويجب أيضا استبعاد الزيوت النباتية المكررة فهي ضارة بالجسم إلى حد كبير، حيث يتم تنقيتها كيميائيا، بحسب ما ذكر موقع " express".وأشارت زوكولان إلى أنه من أجل طول العمر، من الضروري زيادة استهلاك الدهون الصحية، مثل زيت الزيتون والأسماك الزيتية والأفوكادو والمكسرات والبذور.وأضافت أنه من الضروري تناول المزيد من الطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من البروتين والفواكه الطازجة وشرب كمية كافية من الماء بالإضافة إلى تناول الفيتامينات التي يمكن أن تدعم الجسم، خاصة في فصل الشتاء.في وقت سابق، أخبرت اختصاصية التغذية يوليا بولوفينسكايا عن خطر البرتقال، والذي في بعض الحالات يمكن أن يؤثر سلبا على الصحة، وأكدت أن البرتقال، مثل أي نوع من الحمضيات، يسبب حساسية قوية، لذلك لا ينبغي أن يستهلك بكميات كبيرة.
تحدثت خبيرة التغذية هولي زوكولان عن طرق التغذية الصحية المناسبة لإطالة العمر الافتراضي للإنسان.
تعتقد زوكولان أنه أولا وقبل كل شيء، من الضروري تجنب استهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، كالمشروبات الغازية الحلوة والحبوب والكعك، ويجب أيضا استبعاد الزيوت النباتية المكررة فهي ضارة بالجسم إلى حد كبير، حيث يتم تنقيتها كيميائيا، بحسب ما ذكر موقع " express".
وأشارت زوكولان إلى أنه من أجل طول العمر، من الضروري زيادة استهلاك الدهون الصحية، مثل زيت الزيتون والأسماك الزيتية والأفوكادو والمكسرات والبذور.
وأضافت أنه من الضروري تناول المزيد من الطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من البروتين والفواكه الطازجة وشرب كمية كافية من الماء بالإضافة إلى تناول الفيتامينات التي يمكن أن تدعم الجسم، خاصة في فصل الشتاء.
في وقت سابق، أخبرت اختصاصية التغذية يوليا بولوفينسكايا عن خطر البرتقال، والذي في بعض الحالات يمكن أن يؤثر سلبا على الصحة، وأكدت أن البرتقال، مثل أي نوع من الحمضيات، يسبب حساسية قوية، لذلك لا ينبغي أن يستهلك بكميات كبيرة.