تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211217/أخصائية-تسمي-الأغذية-القادرة-على-إطالة-العمر-1054253928.html
أخصائية تسمي الأغذية القادرة على إطالة العمر
أخصائية تسمي الأغذية القادرة على إطالة العمر
تحدثت خبيرة التغذية هولي زوكولان عن طرق التغذية الصحية المناسبة لإطالة العمر الافتراضي للإنسان. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T06:01+0000
2021-12-17T06:01+0000
مجتمع
صحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/1048617969_0:370:961:910_1920x0_80_0_0_abf139d38aa664b5269c51a978a6de79.jpg
تعتقد زوكولان أنه أولا وقبل كل شيء، من الضروري تجنب استهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، كالمشروبات الغازية الحلوة والحبوب والكعك، ويجب أيضا استبعاد الزيوت النباتية المكررة فهي ضارة بالجسم إلى حد كبير، حيث يتم تنقيتها كيميائيا، بحسب ما ذكر موقع " express".وأشارت زوكولان إلى أنه من أجل طول العمر، من الضروري زيادة استهلاك الدهون الصحية، مثل زيت الزيتون والأسماك الزيتية والأفوكادو والمكسرات والبذور.وأضافت أنه من الضروري تناول المزيد من الطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من البروتين والفواكه الطازجة وشرب كمية كافية من الماء بالإضافة إلى تناول الفيتامينات التي يمكن أن تدعم الجسم، خاصة في فصل الشتاء.في وقت سابق، أخبرت اختصاصية التغذية يوليا بولوفينسكايا عن خطر البرتقال، والذي في بعض الحالات يمكن أن يؤثر سلبا على الصحة، وأكدت أن البرتقال، مثل أي نوع من الحمضيات، يسبب حساسية قوية، لذلك لا ينبغي أن يستهلك بكميات كبيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20211010/أفضل-الأطعمة-لتقوية-الذاكرة-والذكاء-وإطالة-العمر-1050392183.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/1048617969_0:280:961:1000_1920x0_80_0_0_f6d34ba596a49b352505705341c74c1c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, صحة

أخصائية تسمي الأغذية القادرة على إطالة العمر

06:01 GMT 17.12.2021
CC0 / Pixabay/ Ragabz / الأكل الصحي - الصحة - التغذية الصحية
الأكل الصحي - الصحة - التغذية الصحية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
CC0 / Pixabay/ Ragabz /
تابعنا عبر
تحدثت خبيرة التغذية هولي زوكولان عن طرق التغذية الصحية المناسبة لإطالة العمر الافتراضي للإنسان.
تعتقد زوكولان أنه أولا وقبل كل شيء، من الضروري تجنب استهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، كالمشروبات الغازية الحلوة والحبوب والكعك، ويجب أيضا استبعاد الزيوت النباتية المكررة فهي ضارة بالجسم إلى حد كبير، حيث يتم تنقيتها كيميائيا، بحسب ما ذكر موقع " express".
وأشارت زوكولان إلى أنه من أجل طول العمر، من الضروري زيادة استهلاك الدهون الصحية، مثل زيت الزيتون والأسماك الزيتية والأفوكادو والمكسرات والبذور.
وأضافت أنه من الضروري تناول المزيد من الطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من البروتين والفواكه الطازجة وشرب كمية كافية من الماء بالإضافة إلى تناول الفيتامينات التي يمكن أن تدعم الجسم، خاصة في فصل الشتاء.
في وقت سابق، أخبرت اختصاصية التغذية يوليا بولوفينسكايا عن خطر البرتقال، والذي في بعض الحالات يمكن أن يؤثر سلبا على الصحة، وأكدت أن البرتقال، مثل أي نوع من الحمضيات، يسبب حساسية قوية، لذلك لا ينبغي أن يستهلك بكميات كبيرة.
الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2021
أفضل الأطعمة لتقوية الذاكرة والذكاء وإطالة العمر
10 أكتوبر, 13:16 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
07:26 GMTالإمارات تعلن عن احتفالات خاصة بمناسبة اليوم الوطني القطري
07:23 GMTإحصائيات تؤكد أن ما ارتكبته القوات الخاصة الأمريكية في سوريا "جريمة حرب"
07:02 GMTسلاح لا ينازعه شيء... روسيا تسعى إلى إيجاد نظير جديد له
06:59 GMTخبير أردني يكشف سبب انخفاض منسوب البحر الميت
06:54 GMTإعلام: تأييد أممي ساحق لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم
06:39 GMTالخارجية الروسية: موسكو لا تنوي بيع الأسلحة لـ"طالبان" وكل ما يقال بهذا الشأن هراء
06:35 GMTمساعد الرئيس الإيراني يكشف عن "ثورة" استثنائية في بلاده
06:32 GMTرئيس الوزراء الكويتي يعلن فتح منفذ العبدلي مع العراق
06:10 GMTالخارجية الأمريكية ترحب بقرار ألمانيا طرد دبلوماسيين روس
06:01 GMTأخصائية تسمي الأغذية القادرة على إطالة العمر
05:17 GMTالصين: الولايات المتحدة تنتهك قواعد التجارة العالمية
05:08 GMTالولايات المتحدة ودول "صيغة بوخارست 9" تدعو روسيا لخفض التصعيد في الأزمة الأوكرانية
03:14 GMT27 قتيلا في حريق بمبنى في مدينة أوساكا اليابانية
03:02 GMTالمحجوب: إنتهاء التوترات التي شهدها الجنوب الليبي
02:21 GMTقادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد العقوبات ضد روسيا
01:43 GMTوزير خارجية إيران يؤكد حضروه أولمبياد بكين ونظيره الصيني يشيد بجهود طهران في محادثات فيينا
01:11 GMTالبيت الأبيض: بايدن يوقع قانونا لرفع سقف الدين العام بقيمة 2.5 تريليون دولار
00:29 GMTالحوثي: موقف المندوب الروسي في جلسة مجلس الأمن كان مسؤولا وينبئ عن تشخيص حقيقي للواقع
أمسالجيش اليمني يعلن مقتل 10 مسلحين من "أنصار الله" في غارة للتحالف غرب تعز
أمس"الناتو" يعرب عن استعداده لإجراءات بناء الثقة مع روسيا