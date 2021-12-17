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https://arabic.sputniknews.com/20211217/أمريكا-المبعوث-الخاص-لإيران-سيعود-إلى-واشنطن-في-مطلع-الأسبوع-1054283076.html
أمريكا: المبعوث الخاص لإيران سيعود إلى واشنطن في مطلع الأسبوع
أمريكا: المبعوث الخاص لإيران سيعود إلى واشنطن في مطلع الأسبوع
يعود المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روب مالي، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في مطلع ‏الأسبوع، بعد تأجيل المحادثات غير المباشرة بين أمريكا وإيران حول إنقاذ... 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T20:16+0000
2021-12-17T20:16+0000
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أعلنت عن ذلك نائبة المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، جالينا بورتر، اليوم الجمعة، بحسب وكالة "رويترز".وتم الإعلان عن توقف في جولة المفاوضات في فيينا، وقال أحد الدبلوماسيين إنه من المقرر استئناف العمل في 27 ديسمبر/ كانون الأول، بينما حدد آخر إطارا زمنيا بين عيد الميلاد والعام الجديد، وفقا لـ"رويترز".واستضافت فيينا مؤخرا الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015، وذلك بعد 5 أشهر من تعليقها.يشار إلى أن أمريكا انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني في 2018، وأعادت العمل بالعقوبات الاقتصادية على إيران.وتركز طهران خلال محادثات فيينا على مسألة رفع العقوبات عنها؛ وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
https://arabic.sputniknews.com/20211217/مسؤول-أمني-إيراني-يحذر-من-هجمات-إسرائيلية-محتملة-خلال-مفاوضات-الاتفاق-النووي--1054279265.html
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أمريكا: المبعوث الخاص لإيران سيعود إلى واشنطن في مطلع الأسبوع

20:16 GMT 17.12.2021
© AFP 2021وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
وزارة الخارجية الأمريكية
© AFP 2021
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يعود المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روب مالي، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في مطلع ‏الأسبوع، بعد تأجيل المحادثات غير المباشرة بين أمريكا وإيران حول إنقاذ الاتفاق النووي، اليوم الجمعة.‏
أعلنت عن ذلك نائبة المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، جالينا بورتر، اليوم الجمعة، بحسب وكالة "رويترز".
وتم الإعلان عن توقف في جولة المفاوضات في فيينا، وقال أحد الدبلوماسيين إنه من المقرر استئناف العمل في 27 ديسمبر/ كانون الأول، بينما حدد آخر إطارا زمنيا بين عيد الميلاد والعام الجديد، وفقا لـ"رويترز".
واستضافت فيينا مؤخرا الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015، وذلك بعد 5 أشهر من تعليقها.
المحطة النووية الإيرانية في نطنز - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
مسؤول أمني إيراني يحذر من هجمات إسرائيلية محتملة خلال مفاوضات الاتفاق النووي
17:10 GMT
يشار إلى أن أمريكا انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني في 2018، وأعادت العمل بالعقوبات الاقتصادية على إيران.
وتركز طهران خلال محادثات فيينا على مسألة رفع العقوبات عنها؛ وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
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