تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211217/أمريكا-المبعوث-الخاص-لإيران-سيعود-إلى-واشنطن-في-مطلع-الأسبوع-1054283076.html
أمريكا: المبعوث الخاص لإيران سيعود إلى واشنطن في مطلع الأسبوع
أمريكا: المبعوث الخاص لإيران سيعود إلى واشنطن في مطلع الأسبوع
يعود المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روب مالي، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في مطلع الأسبوع، بعد تأجيل المحادثات غير المباشرة بين أمريكا وإيران حول إنقاذ... 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T20:16+0000
2021-12-17T20:16+0000
2021-12-17T20:16+0000
العالم
أخبار إيران
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101809/64/1018096481_0:242:3561:2245_1920x0_80_0_0_eba11e1899ecc7ee5a9ff4bb81d120b1.jpg
أعلنت عن ذلك نائبة المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، جالينا بورتر، اليوم الجمعة، بحسب وكالة "رويترز".وتم الإعلان عن توقف في جولة المفاوضات في فيينا، وقال أحد الدبلوماسيين إنه من المقرر استئناف العمل في 27 ديسمبر/ كانون الأول، بينما حدد آخر إطارا زمنيا بين عيد الميلاد والعام الجديد، وفقا لـ"رويترز".واستضافت فيينا مؤخرا الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015، وذلك بعد 5 أشهر من تعليقها.يشار إلى أن أمريكا انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني في 2018، وأعادت العمل بالعقوبات الاقتصادية على إيران.وتركز طهران خلال محادثات فيينا على مسألة رفع العقوبات عنها؛ وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
https://arabic.sputniknews.com/20211217/مسؤول-أمني-إيراني-يحذر-من-هجمات-إسرائيلية-محتملة-خلال-مفاوضات-الاتفاق-النووي--1054279265.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101809/64/1018096481_124:0:3437:2485_1920x0_80_0_0_779678c76d897fdfcfa5bbfcf327a4b2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار إيران, أخبار العالم الآن
أمريكا: المبعوث الخاص لإيران سيعود إلى واشنطن في مطلع الأسبوع
يعود المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روب مالي، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في مطلع الأسبوع، بعد تأجيل المحادثات غير المباشرة بين أمريكا وإيران حول إنقاذ الاتفاق النووي، اليوم الجمعة.
أعلنت عن ذلك نائبة المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، جالينا بورتر، اليوم الجمعة، بحسب وكالة "رويترز".
وتم الإعلان عن
توقف في جولة المفاوضات في فيينا
، وقال أحد الدبلوماسيين إنه من المقرر استئناف العمل في 27 ديسمبر/ كانون الأول، بينما حدد آخر إطارا زمنيا بين عيد الميلاد والعام الجديد، وفقا لـ"رويترز".
واستضافت فيينا مؤخرا الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015، وذلك بعد 5 أشهر من تعليقها.
يشار إلى أن أمريكا انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني في 2018، وأعادت العمل بالعقوبات الاقتصادية على إيران.
وتركز طهران خلال محادثات فيينا على مسألة رفع العقوبات عنها؛ وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.