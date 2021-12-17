https://arabic.sputniknews.com/20211217/أمريكا-ننظر-في-إعادة-تعريف-التطعيم-الكامل-ضد-كورونا-1054285111.html

أمريكا: ننظر في إعادة تعريف "التطعيم الكامل" ضد كورونا

أمريكا: ننظر في إعادة تعريف "التطعيم الكامل" ضد كورونا

قال كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي، أنتوني فاوتشي، اليوم الجمعة، إن إعادة تعريف معنى التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا هو بالتأكيد "مطروح على الطاولة". 17.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-17T21:41+0000

2021-12-17T21:41+0000

2021-12-17T21:41+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

فيروس كورونا

أوميكرون

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1050401390_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_75f2924eac4bdfab2d68667831e2f9d5.jpg

وفي حديثه إلى شبكة "سي إن بي سي"، قال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إنه لا شك في أن التطعيم الأمثل كان بإضافة جرعة معززة.حاليا، يُنظر إلى الأفراد على أنهم قد طعموا بالكامل ضد كورونا إما بعد أسبوعين من تلقي جرعتهم الثانية من لقاحات مثل "فايزر/ بيونتك" وغيره من اللقاحات ثنائية الجرعة، أو بعد أسبوعين من جرعة واحدة من لقاح "جونسون آند جونسون".لكن فاوتشي قال، الجمعة، إن الجهات الصحية المنظمة منفتحة على إعادة النظر في تلك التعريفات، مضيفا: "ليس هناك شك في أن التطعيم الأمثل يكون مع جرعة معززة".وتابع: "سواء كان مركز السيطرة على الأمراض سيغير ذلك أم لا، فهو بالتأكيد مطروح للنقاش، لست متأكدا بالضبط متى سيحدث ذلك، لكني أعتقد أنه لا ينبغي على الناس إغفال الرسالة التي مفادها أنه لا يوجد شك إذا كنت تريد أن تكون محميا على النحو الأمثل، فيجب أن تحصل على جرعة معززة".

https://arabic.sputniknews.com/20211217/دراسة-بريطانية-موسعة-أوميكرون-يهزم-المناعة-الطبيعية-وليس-أضعف-من-دلتا-1054282821.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا, أوميكرون