تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211217/أمريكا-ننظر-في-إعادة-تعريف-التطعيم-الكامل-ضد-كورونا-1054285111.html
أمريكا: ننظر في إعادة تعريف "التطعيم الكامل" ضد كورونا
أمريكا: ننظر في إعادة تعريف "التطعيم الكامل" ضد كورونا
قال كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي، أنتوني فاوتشي، اليوم الجمعة، إن إعادة تعريف معنى التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا هو بالتأكيد "مطروح على الطاولة". 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T21:41+0000
2021-12-17T21:41+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
فيروس كورونا
أوميكرون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1050401390_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_75f2924eac4bdfab2d68667831e2f9d5.jpg
وفي حديثه إلى شبكة "سي إن بي سي"، قال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إنه لا شك في أن التطعيم الأمثل كان بإضافة جرعة معززة.حاليا، يُنظر إلى الأفراد على أنهم قد طعموا بالكامل ضد كورونا إما بعد أسبوعين من تلقي جرعتهم الثانية من لقاحات مثل "فايزر/ بيونتك" وغيره من اللقاحات ثنائية الجرعة، أو بعد أسبوعين من جرعة واحدة من لقاح "جونسون آند جونسون".لكن فاوتشي قال، الجمعة، إن الجهات الصحية المنظمة منفتحة على إعادة النظر في تلك التعريفات، مضيفا: "ليس هناك شك في أن التطعيم الأمثل يكون مع جرعة معززة".وتابع: "سواء كان مركز السيطرة على الأمراض سيغير ذلك أم لا، فهو بالتأكيد مطروح للنقاش، لست متأكدا بالضبط متى سيحدث ذلك، لكني أعتقد أنه لا ينبغي على الناس إغفال الرسالة التي مفادها أنه لا يوجد شك إذا كنت تريد أن تكون محميا على النحو الأمثل، فيجب أن تحصل على جرعة معززة".
https://arabic.sputniknews.com/20211217/دراسة-بريطانية-موسعة-أوميكرون-يهزم-المناعة-الطبيعية-وليس-أضعف-من-دلتا-1054282821.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1050401390_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_c5c13b896c5a3c2823540ab4425d4c1c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا, أوميكرون

أمريكا: ننظر في إعادة تعريف "التطعيم الكامل" ضد كورونا

21:41 GMT 17.12.2021
© REUTERS / POOLمدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أمريكا، أنتوني فاوتشي
مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أمريكا، أنتوني فاوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / POOL
تابعنا عبر
قال كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي، أنتوني فاوتشي، اليوم الجمعة، إن إعادة تعريف معنى التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا هو بالتأكيد "مطروح على الطاولة".
وفي حديثه إلى شبكة "سي إن بي سي"، قال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إنه لا شك في أن التطعيم الأمثل كان بإضافة جرعة معززة.
حاليا، يُنظر إلى الأفراد على أنهم قد طعموا بالكامل ضد كورونا إما بعد أسبوعين من تلقي جرعتهم الثانية من لقاحات مثل "فايزر/ بيونتك" وغيره من اللقاحات ثنائية الجرعة، أو بعد أسبوعين من جرعة واحدة من لقاح "جونسون آند جونسون".
علاج فيروس كورونا في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
دراسة بريطانية موسعة: "أوميكرون" يهزم المناعة الطبيعية وليس أضعف من "دلتا"
20:11 GMT
لكن فاوتشي قال، الجمعة، إن الجهات الصحية المنظمة منفتحة على إعادة النظر في تلك التعريفات، مضيفا: "ليس هناك شك في أن التطعيم الأمثل يكون مع جرعة معززة".
وتابع: "سواء كان مركز السيطرة على الأمراض سيغير ذلك أم لا، فهو بالتأكيد مطروح للنقاش، لست متأكدا بالضبط متى سيحدث ذلك، لكني أعتقد أنه لا ينبغي على الناس إغفال الرسالة التي مفادها أنه لا يوجد شك إذا كنت تريد أن تكون محميا على النحو الأمثل، فيجب أن تحصل على جرعة معززة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
22:54 GMTالسفير السعودي لدى فيينا: المملكة تتابع عن كثب محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني
22:17 GMTماكرون ورئيس وزرائه يلغيان رحلتهما إلى مالي والأردن بسبب تفشي أوميكرون المريع في فرنسا
21:45 GMTأسوأ عادات الأكل والشراب بعد الـ 40
21:41 GMTأمريكا: ننظر في إعادة تعريف "التطعيم الكامل" ضد كورونا
21:38 GMTمصر تعلن تسجيل أول إصابات بمتحور أوميكرون
21:38 GMTإضاءة برج القاهرة بألوان العلم القطري... فيديو
21:38 GMTأحدث أفلام "الرجل العنكبوت" يحقق إنجازا تاريخيا منذ بداية كورونا
21:02 GMTولاية أمريكية تنشر قوات الحرس الوطني مع تكدس المستشفيات بمرضى كورونا
20:54 GMTالحوت الوحيد القادر على قنص وجبته من اليابسة هو الأوركا "القاتل"... نادي الفيديو
20:52 GMTمايكروسوفت تعلق خاصية "نتائج البحث التلقائية" في محرك "بينغ" الصيني
20:39 GMTنتنياهو يخضع للحجر الصحي بعد مخالطته مصاب بكورونا في الكنيست
20:37 GMTتأجيل مباريات لكرة القدم الأمريكية بسبب تفشي كورونا بين اللاعبين
20:35 GMTشيء غير متوقع يسبب قشرة الرأس
20:26 GMTإصابة 154 فلسطينيا خلال مواجهات في محيط مدينة نابلس مع الجيش الإسرائيلي ومستوطنين... صور وفيديو
20:16 GMTأمريكا: المبعوث الخاص لإيران سيعود إلى واشنطن في مطلع الأسبوع
20:11 GMTدراسة بريطانية موسعة: "أوميكرون" يهزم المناعة الطبيعية وليس أضعف من "دلتا"
19:41 GMTلماذا رافق رئيس "الشاباك" الإسرائيلي بينيت إلى الإمارات؟
19:37 GMTعنكبوت زاحف على مسؤولة صحة أسترالية يقطع مؤتمرها الصحفي... فيديو
19:36 GMTرغم عدم التأجيل رسميا... ما الذي تتحرك من أجله ستيفاني وليامز في ليبيا؟
19:26 GMTفرنسا تمنع الحفلات الموسيقية في رأس السنة بسبب انتشار فيروس كورونا