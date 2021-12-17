أمريكا: ننظر في إعادة تعريف "التطعيم الكامل" ضد كورونا

وفي حديثه إلى شبكة "سي إن بي سي"، قال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إنه لا شك في أن التطعيم الأمثل كان بإضافة جرعة معززة.حاليا، يُنظر إلى الأفراد على أنهم قد طعموا بالكامل ضد كورونا إما بعد أسبوعين من تلقي جرعتهم الثانية من لقاحات مثل "فايزر/ بيونتك" وغيره من اللقاحات ثنائية الجرعة، أو بعد أسبوعين من جرعة واحدة من لقاح "جونسون آند جونسون".لكن فاوتشي قال، الجمعة، إن الجهات الصحية المنظمة منفتحة على إعادة النظر في تلك التعريفات، مضيفا: "ليس هناك شك في أن التطعيم الأمثل يكون مع جرعة معززة".وتابع: "سواء كان مركز السيطرة على الأمراض سيغير ذلك أم لا، فهو بالتأكيد مطروح للنقاش، لست متأكدا بالضبط متى سيحدث ذلك، لكني أعتقد أنه لا ينبغي على الناس إغفال الرسالة التي مفادها أنه لا يوجد شك إذا كنت تريد أن تكون محميا على النحو الأمثل، فيجب أن تحصل على جرعة معززة".
حاليا، يُنظر إلى الأفراد على أنهم قد طعموا بالكامل ضد كورونا إما بعد أسبوعين من تلقي جرعتهم الثانية من لقاحات مثل "فايزر/ بيونتك" وغيره من اللقاحات ثنائية الجرعة، أو بعد أسبوعين من جرعة واحدة من لقاح "جونسون آند جونسون".
لكن فاوتشي قال، الجمعة، إن الجهات الصحية المنظمة منفتحة على إعادة النظر في تلك التعريفات، مضيفا: "ليس هناك شك في أن التطعيم الأمثل يكون مع جرعة معززة".
وتابع: "سواء كان مركز السيطرة على الأمراض سيغير ذلك أم لا، فهو بالتأكيد مطروح للنقاش، لست متأكدا بالضبط متى سيحدث ذلك، لكني أعتقد أنه لا ينبغي على الناس إغفال الرسالة التي مفادها أنه لا يوجد شك إذا كنت تريد أن تكون محميا على النحو الأمثل، فيجب أن تحصل على جرعة معززة".