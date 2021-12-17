تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211217/أنطونوف-روسيا-تريد-من-أمريكا-حث-أوكرانيا-على-تنفيذ-اتفاقيات-مينسك-1054286171.html
أنطونوف: روسيا تريد من أمريكا حث أوكرانيا على تنفيذ اتفاقيات مينسك
أنطونوف: روسيا تريد من أمريكا حث أوكرانيا على تنفيذ اتفاقيات مينسك
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الجمعة، إن روسيا تريد من الولايات المتحدة أن تشجع أوكرانيا حتى تنفذ الأخيرة اتفاقيات مينسك بشأن... 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T23:44+0000
2021-12-17T23:47+0000
أوكرانيا
أناتولي أنطونوف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101464/33/1014643395_0:40:1000:603_1920x0_80_0_0_bd2a30982d7bff19290cccdace7140c7.jpg
وقال أنطونوف لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، "الطريقة الوحيدة لتحقيق الاستقرار في منطقة دونباس هي تنفيذ اتفاقيات مينسك. ندعو الولايات المتحدة للضغط على كييف للوفاء بالتزاماتها بموجب الوثيقة".وشدد السفير الروسي على أن، "الولايات المتحدة لديها الموارد لتحفيز الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تنفيذ اتفاقيات مينسك، والتي تمت الموافقة عليها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2202 وهي ملزمة قانونا".على جانب آخر، قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة على استعداد للحوار مع روسيا حول مطالبها الأمنية وستطرح هي الأخرى مخاوفها الخاصة.هذا وتثار مزاعم غربية بأن روسيا تحشد قوات ضخمة على حدودها مع أوكرانيا، بهدف التخطيط لغزو كييف، الأمر الذي تنفيه موسكو، وتؤكد أن تحركات قواتها على أراضيها حق سيادي، لا يجب أن يقلق أحدا.وكانت الخارجية الروسية، قد أعلنت بأن موسكو تصر على إعداد ضمانات أمنية في فترة زمنية محددة، وستقدم مقترحا شاملا بشأن الضمانات الأمنية القانونية، استعدادا لجولة جديدة من الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.ووفقا لوزارة الخارجية، إذا لم يستجب الناتو والولايات المتحدة لمطلب روسيا بضمانات أمنية، فقد يؤدي ذلك إلى جولة جديدة من المواجهة.إلى ذلك أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الجمعة، أن حلف الشمال الأطلسي (الناتو) ترك دون إجابة جميع مقترحات موسكو السابقة لخفض التصعيد، ولم يقدم أي مبادرات ملموسة وجادة لاستئناف عمل "مجلس روسيا – الناتو".وتشهد العلاقات بين روسيا والناتو، خلال الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجد معدات عسكرية للحلف بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.
https://arabic.sputniknews.com/20211127/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-موسكو-سترد-إن-حاول-أحد-ما-اختبار-قوتها-الدفاعية--1053339373.html
أوكرانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101464/33/1014643395_72:0:928:642_1920x0_80_0_0_9a56d8700acd43940352fd1e53202e31.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أوكرانيا, أناتولي أنطونوف

أنطونوف: روسيا تريد من أمريكا حث أوكرانيا على تنفيذ اتفاقيات مينسك

23:44 GMT 17.12.2021 (تم التحديث: 23:47 GMT 17.12.2021)
© Sputnikأناتولي أنطونوف
أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© Sputnik
تابعنا عبر
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الجمعة، إن روسيا تريد من الولايات المتحدة أن تشجع أوكرانيا حتى تنفذ الأخيرة اتفاقيات مينسك بشأن تسوية الصراع العسكري في دونباس.
وقال أنطونوف لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، "الطريقة الوحيدة لتحقيق الاستقرار في منطقة دونباس هي تنفيذ اتفاقيات مينسك. ندعو الولايات المتحدة للضغط على كييف للوفاء بالتزاماتها بموجب الوثيقة".
وأضاف، "نريد من واشنطن أن ترسل إشارة واضحة إلى أوكرانيا بشأن عدم إمكانية مراجعة اتفاقات مينسك، التي هي الأساس الذي لا جدال فيه لحل الوضع".
وشدد السفير الروسي على أن، "الولايات المتحدة لديها الموارد لتحفيز الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تنفيذ اتفاقيات مينسك، والتي تمت الموافقة عليها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2202 وهي ملزمة قانونا".
على جانب آخر، قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة على استعداد للحوار مع روسيا حول مطالبها الأمنية وستطرح هي الأخرى مخاوفها الخاصة.
هذا وتثار مزاعم غربية بأن روسيا تحشد قوات ضخمة على حدودها مع أوكرانيا، بهدف التخطيط لغزو كييف، الأمر الذي تنفيه موسكو، وتؤكد أن تحركات قواتها على أراضيها حق سيادي، لا يجب أن يقلق أحدا.
نائب وزير الدفاع الروسي، أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
السفير الروسي لدى واشنطن: موسكو سترد إن حاول أحد ما اختبار قوتها الدفاعية
27 نوفمبر, 19:50 GMT
وكانت الخارجية الروسية، قد أعلنت بأن موسكو تصر على إعداد ضمانات أمنية في فترة زمنية محددة، وستقدم مقترحا شاملا بشأن الضمانات الأمنية القانونية، استعدادا لجولة جديدة من الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.
ووفقا لوزارة الخارجية، إذا لم يستجب الناتو والولايات المتحدة لمطلب روسيا بضمانات أمنية، فقد يؤدي ذلك إلى جولة جديدة من المواجهة.
إلى ذلك أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الجمعة، أن حلف الشمال الأطلسي (الناتو) ترك دون إجابة جميع مقترحات موسكو السابقة لخفض التصعيد، ولم يقدم أي مبادرات ملموسة وجادة لاستئناف عمل "مجلس روسيا – الناتو".
وتشهد العلاقات بين روسيا والناتو، خلال الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجد معدات عسكرية للحلف بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
أمسأنطونوف: روسيا تريد من أمريكا حث أوكرانيا على تنفيذ اتفاقيات مينسك
أمسشاهد شغب الجماهير الفرنسية لا يتوقف.. إلغاء مباراة ليون في كأس فرنسا
أمسالسفير السعودي لدى فيينا يدعو إيران لعدم المماطلة بشأن الاتفاق النووي
أمسماكرون ورئيس وزرائه يلغيان رحلتيهما إلى مالي والأردن بسبب تفشي أوميكرون المريع في فرنسا
أمسأسوأ عادات الأكل والشراب بعد الـ 40
أمسأمريكا: ننظر في إعادة تعريف "التطعيم الكامل" ضد كورونا
أمسمصر تعلن تسجيل أول إصابات بمتحور أوميكرون
أمسإضاءة برج القاهرة بألوان العلم القطري... فيديو
أمسأحدث أفلام "الرجل العنكبوت" يحقق إنجازا تاريخيا منذ بداية كورونا
أمسولاية أمريكية تنشر قوات الحرس الوطني مع تكدس المستشفيات بمرضى كورونا
أمسالحوت الوحيد القادر على قنص وجبته من اليابسة هو الأوركا "القاتل"... نادي الفيديو
أمسمايكروسوفت تعلق خاصية "نتائج البحث التلقائية" في محرك "بينغ" الصيني
أمسنتنياهو يخضع للحجر الصحي بعد مخالطته مصاب بكورونا في الكنيست
أمستأجيل مباريات لكرة القدم الأمريكية بسبب تفشي كورونا بين اللاعبين
أمسشيء غير متوقع يسبب قشرة الرأس
أمسإصابة 154 فلسطينيا خلال مواجهات في محيط مدينة نابلس مع الجيش الإسرائيلي ومستوطنين... صور وفيديو
أمسأمريكا: المبعوث الخاص لإيران سيعود إلى واشنطن في مطلع الأسبوع
أمسدراسة بريطانية موسعة: "أوميكرون" يهزم المناعة الطبيعية وليس أضعف من "دلتا"
أمسلماذا رافق رئيس "الشاباك" الإسرائيلي بينيت إلى الإمارات؟
أمسعنكبوت زاحف على مسؤولة صحة أسترالية يقطع مؤتمرها الصحفي... فيديو