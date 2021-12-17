إبادة جماعية للنمور بسبب مستحضر طبي مزور سعره 15 ألف دولار

تربى النمور ضمن حظائر مشابهة لحظائر الماشية في عدد من مناطق الصين وفيتنام وتايلاند ثم تقتل، الأمر الذي عرض هذا القط البري الفريد لخطر الانقراض، حيث انخفضت أعداده بشكل كبير جدا.وتشير المصادر إلى أن هذه النمور تتعرض "للإبادة الجماعية" بسبب بعض المعتقدات الخاطئة، حيث يعتقد البعض بوجود دواء مستخلص من هذه النمور قادر على علاج بعض الأمراض.وتقتل النمور بعد تربيتها ضمن الحظائر في بعض المناطق من أجل استخلاص هذا الدواء الزائف، حيث يروج البعض أن لهذا الدواء مفعول سحري لمعالجة بعض الأمراض مثل الروماتيزم وغيرها، بحسب "phys".وتقول عالمة البيئة سوزان باس، إن "هذا المنتج (المستخلص من النمور) مرتفع الثمن بشكل كبير. يدعي البائعون أن (دواء) النمر (أو غراء النمر) يشفي من الروماتيزم ومجموعة من الأمراض".اكتشف نشطاء متخصصون في مجال الدفاع عن الحيوانات أن حوالي 8000 نمر يتم الاحتفاظ بها في حظائر غير قانونية في جميع أنحاء آسيا.ويقول ديبي بانكس، المتخصص في مجال تهريب الحيوانات: "يبدو (المستخلص) مشابها للعصير العادي، لكن طريقة تحضيره تعتمد على براعة خاصة. حيث يذوّب الهيكل العظمي للنمر في قدر مضغوط وتُطهى العظام لمدة يومين إلى ثلاثة أيام".وبدوره، يقول دانغ وو هوين، وهو باحث في جامعة كوبنهاغن، ودرس السوق السوداء وغير القانونية لتجارة النمور، إن بقايا النمر تباع على شكل مجوهرات وحلي (تصنع من العظام) وفراء وبطانيات وغيرها.ويكلف كيلوغرام واحد من مستحضر "غراء النمر" حوالي 15 ألف دولار، وبحسب دعاة حماية البيئة، فإن "معظم المشترين هم من المتقاعدين الأثرياء. وهم على استعداد لدفع المزيد إذا كان "العلاج المعجزة" مصنوعًا من عظام هذه الحيوانات البرية".وتقدر وكالة التحقيقات البيئية أنه في قارة آسيا فقط، يُقتل نمر كل يوم من أجل الطب التقليدي، بالإضافة إلى ذلك، تزدهر تجارة الأطباق غير التقليدية في بعض البلدان وتنتشر لحوم هذه الحيوانات في بعض الأسواق، الأمر الذي جعل دعاة حماية البيئة يدقون ناقوس الخطر بالإضافة إلى أطباء الأمراض المعدية.
وتقول عالمة البيئة سوزان باس، إن "هذا المنتج (المستخلص من النمور) مرتفع الثمن بشكل كبير. يدعي البائعون أن (دواء) النمر (أو غراء النمر) يشفي من الروماتيزم ومجموعة من الأمراض".
اكتشف نشطاء متخصصون في مجال الدفاع عن الحيوانات أن حوالي 8000 نمر يتم الاحتفاظ بها في حظائر غير قانونية في جميع أنحاء آسيا.
ووفقًا لوكالة أبحاث البيئة، يوجد نصف هذا العدد فقط في الطبيعة، ونوهت إلى أن هذه "النمور في المزارع هي أيضا عامل جذب سياحي، وهي مشهورة ليس فقط في الصين وفيتنام، ولكن أيضًا في الولايات المتحدة. يدفع الناس مقابل رؤية هذه الحيوانات المفترسة على قيد الحياة. وبعد الإعجاب بها، يشترون من الطب التقليدي في الحال: الصبغات والمستحضرات من تلك القطط الميتة".
ويقول ديبي بانكس، المتخصص في مجال تهريب الحيوانات: "يبدو (المستخلص) مشابها للعصير العادي، لكن طريقة تحضيره تعتمد على براعة خاصة. حيث يذوّب الهيكل العظمي للنمر في قدر مضغوط وتُطهى العظام لمدة يومين إلى ثلاثة أيام".
وبدوره، يقول دانغ وو هوين، وهو باحث في جامعة كوبنهاغن، ودرس السوق السوداء وغير القانونية لتجارة النمور، إن بقايا النمر تباع على شكل مجوهرات وحلي (تصنع من العظام) وفراء وبطانيات وغيرها.
ويكلف كيلوغرام واحد من مستحضر "غراء النمر" حوالي 15 ألف دولار، وبحسب دعاة حماية البيئة، فإن "معظم المشترين هم من المتقاعدين الأثرياء. وهم على استعداد لدفع المزيد إذا كان "العلاج المعجزة" مصنوعًا من عظام هذه الحيوانات البرية".
وتقدر وكالة التحقيقات البيئية أنه في قارة آسيا فقط، يُقتل نمر كل يوم من أجل الطب التقليدي، بالإضافة إلى ذلك، تزدهر تجارة الأطباق غير التقليدية في بعض البلدان وتنتشر لحوم هذه الحيوانات في بعض الأسواق، الأمر الذي جعل دعاة حماية البيئة يدقون ناقوس الخطر بالإضافة إلى أطباء الأمراض المعدية.