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https://arabic.sputniknews.com/20211217/إحصائيات-تؤكد-أن-ما-ارتكبته-القوات-الخاصة-الأمريكية-في-سوريا-جريمة-حرب-1054256037.html
إحصائيات تؤكد أن ما ارتكبته القوات الخاصة الأمريكية في سوريا "جريمة حرب"
إحصائيات تؤكد أن ما ارتكبته القوات الخاصة الأمريكية في سوريا "جريمة حرب"
أكدت إحصاءات عسكرية أنه في غضون خمس سنوات، أسقطت قوات الكوماندوز الأمريكية حوالي 112 ألف صاروخ على الأراضي السورية. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T07:23+0000
2021-12-17T07:23+0000
العالم العربي
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تم تشكيل هذه القوات في عام 2014 بعد التدخل الأمريكي في الحرب السورية خلال عملية "العزم الثابت"، في البداية، أطاع المقاتلون قيادة الجيش بشكل صارم ونسقوا كل الغارات الجوية، وكانت فعالية الطائرات دون طيار متواضعة، ففي 74% من الطلعات، عادت الطائرات إلى القاعدة بذخيرة كاملة.سمح الجنرال ستيفن تاونسند، الذي قاد العمليات في عام 2016، لقادة المجموعة باتخاذ قرارهم الخاص بشأن القصف، وبدورهم فوضوا رقباء الدرجة الأولى والرقباء الرئيسيين باتخاذ خيار صعب "القصف أو عدم القصف".ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن البنتاغون لا يحبذ ذلك. فمن الأفضل أن يعطي ضابط ذو خبرة وصورة كاملة لما يحدث على الأرض الأمر بالاستخدام القتالي لطائرة دون طيار أو غيرها من المعدات العسكرية.ضربة "دفاعية"أمدت الصحيفة مخاوف البنتاغون من تصرفات الكوماندوز، بعد أن تلقوا تفويضا مطلقا، لم يعودوا يضبطون أنفسهم، لقد ضربوا في كثير من الأحيان وبشكل منتظم العديد من المناطق، مع إهمال المتطلبات الأمنية، ولم يتم دائما فحص البيانات والمعلومات عن القوافل والمركبات المفخخة ومراكز قيادة المسلحين بعناية. وتسبب ذلك بخسائر فادحة في صفوف المدنيين.يعترف الأمريكيون أنه من عام 2016 إلى عام 2019، قتلت الغارات الجوية مدنيين في سوريا أكثر بعشر مرات مما قتلت في أفغانستان خلال نفس الفترة.وتعرضت القواعد الأمريكية لإطلاق الصواريخ في عدة مناسبات، كان آخرها عندما تعرضت القاعدة الأمريكية اللاشرعية في حقل (العمر) النفطي بريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا، لقصف صاروخي مجهول المصدر.وفي أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، هزت سلسلة انفجارات عنيفة قاعدة التنف الأمريكية غير الشرعية قرب الحدود السورية - العراقية، أقصى شمال شرقي سوريا، نتيجة تعرضها لهجوم صاروخي.أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن واشنطن تحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسها بشأن الهجوم على قاعدة التنف شرقي سوريا، كما أنها تحتفظ بحق الرد على الهجوم في الزمان والمكان المناسبين.وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن "المجموعة تصرفت بكفاءة كبيرة، واختار البنتاغون أن يغمض عينيه عن" الأضرار الجانبية".الضحايا المدنيينهناك العشرات من الأمثلة على وفيات المدنيين من أعمال المجموعة. ففي عام 2016، تم توجيه صواريخ الطائرة دون طيار إلى ثلاثة رجال يعملون في بستان زيتون بالقرب من منبج. وفي مارس/آذار 2017، قصفت الطائرات الأمريكية دون طيار المعبر فوق نهر الفرات، حيث فر المدنيون من الرقة المحاصرة وقتل ما لا يقل عن 30 شخصا.وفي عام 2018، أطلق المجموعة الأمريكية هجوما صاروخيا وقنابل على مبنى في بلدة الكرامة الزراعية، حيث زعمت أن قادة المسلحين يختبئون في الداخل، واستغرق الأمر وقتا طويلا لتحديد موقع المنزل بدقة فقررت المجموعة الضرب عشوائيا، وسقطت القنبلة في المكان الخطأ وقتل 23 مدنيا، من بينهم نساء وأطفال، وأصيب 30 آخرون.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/جنود-الجيش-الأمريكي-يقتلون-معلم-مدرسة-مع-ولديه-في-ريف-دير-الزور-شرقي-سوريا-1053874349.html
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العالم العربي

إحصائيات تؤكد أن ما ارتكبته القوات الخاصة الأمريكية في سوريا "جريمة حرب"

07:23 GMT 17.12.2021
© REUTERS / AZAD LASHKARIقوات الجيش الأمريكي المنسحبة من شمال سوريا، في اربيل، العراق 21 أكتوبر 2019
قوات الجيش الأمريكي المنسحبة من شمال سوريا، في اربيل، العراق 21 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / AZAD LASHKARI
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أكدت إحصاءات عسكرية أنه في غضون خمس سنوات، أسقطت قوات الكوماندوز الأمريكية حوالي 112 ألف صاروخ على الأراضي السورية.
تم تشكيل هذه القوات في عام 2014 بعد التدخل الأمريكي في الحرب السورية خلال عملية "العزم الثابت"، في البداية، أطاع المقاتلون قيادة الجيش بشكل صارم ونسقوا كل الغارات الجوية، وكانت فعالية الطائرات دون طيار متواضعة، ففي 74% من الطلعات، عادت الطائرات إلى القاعدة بذخيرة كاملة.
سمح الجنرال ستيفن تاونسند، الذي قاد العمليات في عام 2016، لقادة المجموعة باتخاذ قرارهم الخاص بشأن القصف، وبدورهم فوضوا رقباء الدرجة الأولى والرقباء الرئيسيين باتخاذ خيار صعب "القصف أو عدم القصف".
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن البنتاغون لا يحبذ ذلك. فمن الأفضل أن يعطي ضابط ذو خبرة وصورة كاملة لما يحدث على الأرض الأمر بالاستخدام القتالي لطائرة دون طيار أو غيرها من المعدات العسكرية.
ضربة "دفاعية"
أمدت الصحيفة مخاوف البنتاغون من تصرفات الكوماندوز، بعد أن تلقوا تفويضا مطلقا، لم يعودوا يضبطون أنفسهم، لقد ضربوا في كثير من الأحيان وبشكل منتظم العديد من المناطق، مع إهمال المتطلبات الأمنية، ولم يتم دائما فحص البيانات والمعلومات عن القوافل والمركبات المفخخة ومراكز قيادة المسلحين بعناية. وتسبب ذلك بخسائر فادحة في صفوف المدنيين.
يعترف الأمريكيون أنه من عام 2016 إلى عام 2019، قتلت الغارات الجوية مدنيين في سوريا أكثر بعشر مرات مما قتلت في أفغانستان خلال نفس الفترة.
وتعرضت القواعد الأمريكية لإطلاق الصواريخ في عدة مناسبات، كان آخرها عندما تعرضت القاعدة الأمريكية اللاشرعية في حقل (العمر) النفطي بريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا، لقصف صاروخي مجهول المصدر.
وفي أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، هزت سلسلة انفجارات عنيفة قاعدة التنف الأمريكية غير الشرعية قرب الحدود السورية - العراقية، أقصى شمال شرقي سوريا، نتيجة تعرضها لهجوم صاروخي.
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن واشنطن تحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسها بشأن الهجوم على قاعدة التنف شرقي سوريا، كما أنها تحتفظ بحق الرد على الهجوم في الزمان والمكان المناسبين.
وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن "المجموعة تصرفت بكفاءة كبيرة، واختار البنتاغون أن يغمض عينيه عن" الأضرار الجانبية".
الضحايا المدنيين
هناك العشرات من الأمثلة على وفيات المدنيين من أعمال المجموعة. ففي عام 2016، تم توجيه صواريخ الطائرة دون طيار إلى ثلاثة رجال يعملون في بستان زيتون بالقرب من منبج. وفي مارس/آذار 2017، قصفت الطائرات الأمريكية دون طيار المعبر فوق نهر الفرات، حيث فر المدنيون من الرقة المحاصرة وقتل ما لا يقل عن 30 شخصا.
وفي عام 2018، أطلق المجموعة الأمريكية هجوما صاروخيا وقنابل على مبنى في بلدة الكرامة الزراعية، حيث زعمت أن قادة المسلحين يختبئون في الداخل، واستغرق الأمر وقتا طويلا لتحديد موقع المنزل بدقة فقررت المجموعة الضرب عشوائيا، وسقطت القنبلة في المكان الخطأ وقتل 23 مدنيا، من بينهم نساء وأطفال، وأصيب 30 آخرون.
جنود الجش الأمريكي يقتلون معلم مدرسة مع ولديه بريف دير الزور، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
جنود الجيش الأمريكي يقتلون معلم مدرسة مع ولديه في ريف دير الزور شرقي سوريا
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