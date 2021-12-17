إسرائيل تسجل 45 إصابة جديدة بـ"أوميكرون"

وأفادت القناة الـ 13 العبرية، مساء اليوم الجمعة، نقلا عن بيان لوزارة الصحة، أنه تم تسجيل 45 إصابة جديدة بالمتحور، ما يرفع إجمالي المصابين به في إسرائيل حتى الآن، إلى 134 حالة.وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن هناك شكوكا بوجود 307 حالة أخرى مصابة بمتحور "أوميكرون"، لم يتم تلقي نتائج فحوصاتهم النهائية بعد، أكثرها لحالات عائدة من خارج إسرائيل.وعلى رأس الدول التي تم التحقق من الإصابة بها داخل إسرائيل، أو العائدة منها، هي جنوب إفريقيا وإنجلترا وفرنسا وأمريكا والإمارات والمغرب، وكثير من الدول الأخرى.وتتخوف إسرائيل من أن تكون الموجة الخامسة أسرع وأكبر من سابقتها، حيث شهدت الموجة الرابعة نحو 10 آلاف إصابة في اليوم، في وقت يخشى كبار مسؤولي وزارة الصحة الإسرائيلية من أن الموجة التالية من المرض ستكون أكثر من ذلك، بالنظر إلى البيانات الواردة من جميع أنحاء العالم بشأن وصول معدل الإصابة بـ"أوميكرون" إلى 4.8% أي ثلاثة أضعاف سلالة "دلتا".
وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن هناك شكوكا بوجود 307 حالة أخرى مصابة بمتحور "أوميكرون"، لم يتم تلقي نتائج فحوصاتهم النهائية بعد، أكثرها لحالات عائدة من خارج إسرائيل.
وعلى رأس الدول التي تم التحقق من الإصابة بها داخل إسرائيل، أو العائدة منها، هي جنوب إفريقيا وإنجلترا وفرنسا وأمريكا والإمارات والمغرب، وكثير من الدول الأخرى.
وتتخوف إسرائيل من أن تكون الموجة الخامسة أسرع وأكبر من سابقتها، حيث شهدت الموجة الرابعة نحو 10 آلاف إصابة في اليوم، في وقت يخشى كبار مسؤولي وزارة الصحة الإسرائيلية من أن الموجة التالية من المرض ستكون أكثر من ذلك، بالنظر إلى البيانات الواردة من جميع أنحاء العالم بشأن وصول معدل الإصابة بـ"أوميكرون" إلى 4.8% أي ثلاثة أضعاف سلالة "دلتا".