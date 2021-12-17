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https://arabic.sputniknews.com/20211217/إسرائيل-تسجل-45-إصابة-جديدة-بـأوميكرون-1054272760.html
إسرائيل تسجل 45 إصابة جديدة بـ"أوميكرون"
إسرائيل تسجل 45 إصابة جديدة بـ"أوميكرون"
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 45 إصابة جديدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا المعروف باسم "أوميكرون". 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T13:56+0000
2021-12-17T13:56+0000
إسرائيل
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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وأفادت القناة الـ 13 العبرية، مساء اليوم الجمعة، نقلا عن بيان لوزارة الصحة، أنه تم تسجيل 45 إصابة جديدة بالمتحور، ما يرفع إجمالي المصابين به في إسرائيل حتى الآن، إلى 134 حالة.وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن هناك شكوكا بوجود 307 حالة أخرى مصابة بمتحور "أوميكرون"، لم يتم تلقي نتائج فحوصاتهم النهائية بعد، أكثرها لحالات عائدة من خارج إسرائيل.وعلى رأس الدول التي تم التحقق من الإصابة بها داخل إسرائيل، أو العائدة منها، هي جنوب إفريقيا وإنجلترا وفرنسا وأمريكا والإمارات والمغرب، وكثير من الدول الأخرى.وتتخوف إسرائيل من أن تكون الموجة الخامسة أسرع وأكبر من سابقتها، حيث شهدت الموجة الرابعة نحو 10 آلاف إصابة في اليوم، في وقت يخشى كبار مسؤولي وزارة الصحة الإسرائيلية من أن الموجة التالية من المرض ستكون أكثر من ذلك، بالنظر إلى البيانات الواردة من جميع أنحاء العالم بشأن وصول معدل الإصابة بـ"أوميكرون" إلى 4.8% أي ثلاثة أضعاف سلالة "دلتا".
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إسرائيل, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

إسرائيل تسجل 45 إصابة جديدة بـ"أوميكرون"

13:56 GMT 17.12.2021
© REUTERS / RONEN ZVULUNضابط في الشرطة الإسرائيلية يساعد مفتش صحة على ارتداء معدات واقية من كورونا - إسرائيل
ضابط في الشرطة الإسرائيلية يساعد مفتش صحة على ارتداء معدات واقية من كورونا - إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / RONEN ZVULUN
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 45 إصابة جديدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا المعروف باسم "أوميكرون".
وأفادت القناة الـ 13 العبرية، مساء اليوم الجمعة، نقلا عن بيان لوزارة الصحة، أنه تم تسجيل 45 إصابة جديدة بالمتحور، ما يرفع إجمالي المصابين به في إسرائيل حتى الآن، إلى 134 حالة.
وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن هناك شكوكا بوجود 307 حالة أخرى مصابة بمتحور "أوميكرون"، لم يتم تلقي نتائج فحوصاتهم النهائية بعد، أكثرها لحالات عائدة من خارج إسرائيل.
وعلى رأس الدول التي تم التحقق من الإصابة بها داخل إسرائيل، أو العائدة منها، هي جنوب إفريقيا وإنجلترا وفرنسا وأمريكا والإمارات والمغرب، وكثير من الدول الأخرى.
وتتخوف إسرائيل من أن تكون الموجة الخامسة أسرع وأكبر من سابقتها، حيث شهدت الموجة الرابعة نحو 10 آلاف إصابة في اليوم، في وقت يخشى كبار مسؤولي وزارة الصحة الإسرائيلية من أن الموجة التالية من المرض ستكون أكثر من ذلك، بالنظر إلى البيانات الواردة من جميع أنحاء العالم بشأن وصول معدل الإصابة بـ"أوميكرون" إلى 4.8% أي ثلاثة أضعاف سلالة "دلتا".
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