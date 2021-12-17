إصابة 154 فلسطينيا خلال مواجهات في محيط مدينة نابلس مع الجيش الإسرائيلي ومستوطنين... صور وفيديو
© AFP 2021 / Said Khatibمظاهرات ليلية على حدود قطاع غزة، شرق مدينة خان يونس، فلسطين 2 سبمتمبر 2021
© AFP 2021 / Said Khatib
أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، بإصابة 154 فلسطينيا خلال المواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في قرى وبلدات مدينة نابلس.
غزة - سبوتنيك. وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي الرصاص وقنابل الغاز بكثافة على المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق وبالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.
وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلس، أحمد جبريل، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع 154 إصابة خلال مواجهات في مناطق بيتا، بيت دجن، كفر قدوم وبرقة.
Zionist settler killed, 2 injured near illegal West Bank settlement #Palestine #عمليه_نابلسhttps://t.co/FJQnm9PWyf pic.twitter.com/NBomXdg89n— ILKHA (@IlkhaAgency) December 17, 2021
كما اعتدى عشرات المستوطنين، ظهر اليوم، على أكثر من 25 منزلا فلسطينيا وألحقت أضرارا بمحتوياتها في بلدة برقة شمال نابلس.، بحسب المصادر
كما أحرق المستوطنون "بركسا" لأحد المواطنين، وحاولوا إحراق منزلا آخر، لكن أهالي البلدة تصدوا لهجوم المستوطنين الذي تجمعوا بالمئات في مستوطنة "حومش" المخلاة، وانتشروا على الطريق الواصل بين جنين ونابلس.
مستوطنون يعتدون على عائلة داخل مركبتهم قبل دوار يتسهار جنوب مدينة نابلس أثناء عودتهم إلى المنزل في بلدة بيتا . pic.twitter.com/uCcLbuXlm7— Lana Kamleh( لانا كاملة )اعلامية مقدسية فلسطينية (@LanaKamleh) December 16, 2021
وأطلق أهالي برقة نداء استغاثة للقرى المجاورة للتصدي لهجمات المستوطنين، محذرين من تصاعد الهجمات، خاصة على مفارق الطرقات والقرى المحاذية للمستوطنات.
#صورة| شاب فلسطيني أعزل يواجه جندي إسرائيلي مدجج بالسلاح في قرية برقة شمال غرب نابلس pic.twitter.com/R9uPGTqqXv— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 17, 2021
وجاء اقتحام بلدة برقة بشكل واسع بعد عملية إطلاق نار نفذها مسلحون فلسطينيون، مساء أمس الخميس، صوب مركبة للمستوطنين قرب مستوطنة "خومش" المخلاة شمال نابلس بالضفة الغربية المحتلة، أدت لمقتل مستوطن يهودي وإصابة آخرين.
يهودا دمنيتمان، الذي قتل الليلة في العملية شمال نابلس، جندي وفي الوقت ذاته عضو في التنظيم الإرهابي "فتية التلال"، الذي يسلب الأراضي الفلسطينية ويدشن عليها المستوطنات عبر شن اعتداءات على القرويين الفلسطينيين في أرجاء الضفة— د.صالح النعامي (@salehelnaami) December 17, 2021
في إسرائيل التي تذرف الدموع عليه لا ذكر لهذه الحقيقة pic.twitter.com/AR6ZUW1flT
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء أمس، أن مسلحيَن فلسطينيين أطلقا 16رصاصة على مركبة مستوطنين قرب قرية سبسطية شمال نابلس، مما أدى لإصابة ثلاثة من ركابها بجراح أحدهم في حال الخطر الشديد، قبل أن يُعلن عن مقتله.