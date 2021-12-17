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https://arabic.sputniknews.com/20211217/إضاءة-برج-القاهرة-بألوان-العلم-القطري-فيديو-1054284835.html
إضاءة برج القاهرة بألوان العلم القطري... فيديو
إضاءة برج القاهرة بألوان العلم القطري... فيديو
ظهر برج القاهرة، مساء اليوم الجمعة، مضاء بألوان العلم القطري، احتفالا باليوم الوطني للدولة الخليجية، وفي ظل تحسن واضح للعلاقات بين البلدين بعد سنوات من القطيعة... 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T21:38+0000
2021-12-17T21:38+0000
برج القاهرة
العيد الوطني
الرئيس عبدالفتاح السيسي
قطر
مصر
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ونشرت السفارة القطرية لدى القاهرة عبر موقعها على تويتر، فيديو يوثق للواقعة التي تعد الأولى من نوعها بعد المصالحة بين القاهرة والدوحة مطلع العام الجاري.وأمس الأول (الأربعاء)، بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، على ما أفادت "بوابة الأهرام" المصرية.كما أوفد السيسي، عبدالعزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة دولة قطر بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة، وفق المصدر ذاته.وفي وقت سابق من مساء اليوم، أضاء برج خليفة في مدينة دبي الإماراتية، بألوان العلم القطري لأول مرة منذ عام 2016، قبل اندلاع الأزمة الخليجية.ونشر الحساب الرسمي لبرج خليفة على إنستغرام مقطع فيديو آخر، مع تعليق: "نضيء الليلة برج خليفة لنشارك أشقائنا في دولة قطر احتفالاتهم في يومهم الوطني متمنين لهم المزيد من النمو والاستقرار! كل عامٍ وأنتم بخير".ويحيي اليوم الوطني القطري، ذكرى تأسيس دولة قطر على يد الشيخ جاسم بن محمد في 18 ديسمبر/كانون الأول من عام 1878 ويتم الاحتفال به في اليوم ذاته من كل عام.وهذه هي المرة الأولى التي يتلون فيها برجا القاهرة وخليفة بألوان العلم القطري منذ عام 2016، قبل اندلاع الأزمة الخليجية.وقطعت كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين علاقاتها مع قطر في 5 يونيو/حزيران 2017، بعد اتهامهم لها بدعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة جملة وتفصيلا.وأسدل بيان قمة العلا مطلع العام الجاري في السعودية الستار على تلك الأزمة، منهيا بذلك قطيعة استمرت سنوات لقطر.
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برج القاهرة, العيد الوطني, الرئيس عبدالفتاح السيسي, قطر, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

إضاءة برج القاهرة بألوان العلم القطري... فيديو

21:38 GMT 17.12.2021
© AP Photo / Maya Alleruzzoبرج القاهرة
برج القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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ظهر برج القاهرة، مساء اليوم الجمعة، مضاء بألوان العلم القطري، احتفالا باليوم الوطني للدولة الخليجية، وفي ظل تحسن واضح للعلاقات بين البلدين بعد سنوات من القطيعة والتوتر.
ونشرت السفارة القطرية لدى القاهرة عبر موقعها على تويتر، فيديو يوثق للواقعة التي تعد الأولى من نوعها بعد المصالحة بين القاهرة والدوحة مطلع العام الجاري.
وأمس الأول (الأربعاء)، بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، على ما أفادت "بوابة الأهرام" المصرية.
كما أوفد السيسي، عبدالعزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة دولة قطر بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة، وفق المصدر ذاته.
وفي وقت سابق من مساء اليوم، أضاء برج خليفة في مدينة دبي الإماراتية، بألوان العلم القطري لأول مرة منذ عام 2016، قبل اندلاع الأزمة الخليجية.
ونشر الحساب الرسمي لبرج خليفة على إنستغرام مقطع فيديو آخر، مع تعليق: "نضيء الليلة برج خليفة لنشارك أشقائنا في دولة قطر احتفالاتهم في يومهم الوطني متمنين لهم المزيد من النمو والاستقرار! كل عامٍ وأنتم بخير".
ويحيي اليوم الوطني القطري، ذكرى تأسيس دولة قطر على يد الشيخ جاسم بن محمد في 18 ديسمبر/كانون الأول من عام 1878 ويتم الاحتفال به في اليوم ذاته من كل عام.
وهذه هي المرة الأولى التي يتلون فيها برجا القاهرة وخليفة بألوان العلم القطري منذ عام 2016، قبل اندلاع الأزمة الخليجية.
وقطعت كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين علاقاتها مع قطر في 5 يونيو/حزيران 2017، بعد اتهامهم لها بدعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة جملة وتفصيلا.
وأسدل بيان قمة العلا مطلع العام الجاري في السعودية الستار على تلك الأزمة، منهيا بذلك قطيعة استمرت سنوات لقطر.
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