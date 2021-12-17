https://arabic.sputniknews.com/20211217/إعلام-تأييد-أممي-ساحق-لحق-الفلسطينيين-في-تقرير-مصيرهم-1054255623.html

إعلام: تأييد أممي ساحق لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم

إعلام: تأييد أممي ساحق لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم

صوتتّ الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالأغلبية على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. 17.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-17T06:54+0000

2021-12-17T06:54+0000

2021-12-17T06:54+0000

العالم العربي

الأمم المتحدة

فلسطين

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وأفاد الموقع الإلكتروني الغد، صباح اليوم الجمعة، بأن بعثة دولة فلسطين في الأمم المتحدة قد نشرت بيانا لها، أوضحت من خلاله أن القرار اعتمد بأغلبية 168 دولة صوتت لصالحه، فيما عارضته 5 دول هي إسرائيل وجزر المارشال وميكرونيزيا والولايات المتحدة وبالاو، في حين امتنعت 10 دول عن التصويت.وذكر البيان الفلسطيني أن القرار يعيد التأكيد من جديد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأهمها في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين، وهو ما يدفع ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني، بل ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أسرع وقت.ويؤكد القرار على الضرورة الملحّة للقيام، دون تأخير، بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، مع تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بناء على قرارت الأمم المتحدة ومعها مبادرة السلام العربية، من أجل إيجاد حل دائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس وجود دولتين.ووجه رياض منصور، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الشكر للدول التي صوتت لصالح القرار، ومشيدا بالتأييد الساحق له، بدعوى أن هذا التصويت هو الخيار الوحيد لكل الدول الملتزمة بالشرعية الدولية.ويشار إلى أنه في 9 ديسمبر/ كانون أول الجاري، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية، على خمسة قرارات لصالح القضية الفلسطينية، أهمها قضية اللاجئين، وهذه القرارات تصدر، سنويا، عن الجمعية العامة التي يبلغ عدد أعضائها 193 دولة، وهي غير ملزمة.

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العالم العربي, الأمم المتحدة, فلسطين