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إعلام: تركيا تبيع طائراتها المسيرة مثل "الخبز الطازج"
إعلام: تركيا تبيع طائراتها المسيرة مثل "الخبز الطازج"
أفادت وسائل إعلام غربية بأن تركيا زادت من نفوذها في القارة الأفريقية خلال ولاية الرئيس رجب طيب أردوغان، وتبيع طائراتها المسيرة المسلحة "كالخبز الطازج". 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T08:19+0000
2021-12-17T08:19+0000
تركيا
عالم
طائرة مسيرة
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ونقلت وكالة الأناضول، صباح اليوم الجمعة، عن مجلة "كابيتال" الفرنسية الشهرية، أن هناك حالة من تزايد الطلب على الطائرات المسيّرات التركية، حيث تعززت سمعة الأخيرة، حينما ساهمت في نجاح أذربيجان في دفاعها ضد أرمينيا العام الماضي.وأكدت أن تركيا ترغب في التطور بقطاع الدفاع في القارة السمراء، عقب التقدم في مجالي التعاون والتجارة، وتثق بطائراتها العسكرية المسيرة في هذا الشأن، وهو ما طرحته المجلة الفرنسية على هامش قمة الشراكة التركية الأفريقية المنعقدة في إسطنبول، يومي 17 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأشارت إلى أن تونس والمغرب قد تسلما أولى الطائرات المسيرات التركية المسلحة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، في وقت أبدت أنغولا اهتمامها بهذه المسيرات، أيضا، خلال زيارة الرئيس أردوغان، البلاد، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وتعقد قمة الشراكة التركية الأفريقية في مدينة إسطنبول التركية، يومي 17 و18 ديسمبر الجاري، بمشاركة قادة العديد من دول القارة السمراء، بهدف الارتقاء بالعلاقات التركية الأفريقية إلى مستوى أعلى.
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تركيا, عالم, طائرة مسيرة

إعلام: تركيا تبيع طائراتها المسيرة مثل "الخبز الطازج"

08:19 GMT 17.12.2021
© AFP 2021 / -طائرة مسيرة إيرانية
طائرة مسيرة إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© AFP 2021 / -
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أفادت وسائل إعلام غربية بأن تركيا زادت من نفوذها في القارة الأفريقية خلال ولاية الرئيس رجب طيب أردوغان، وتبيع طائراتها المسيرة المسلحة "كالخبز الطازج".
ونقلت وكالة الأناضول، صباح اليوم الجمعة، عن مجلة "كابيتال" الفرنسية الشهرية، أن هناك حالة من تزايد الطلب على الطائرات المسيّرات التركية، حيث تعززت سمعة الأخيرة، حينما ساهمت في نجاح أذربيجان في دفاعها ضد أرمينيا العام الماضي.
وأكدت أن تركيا ترغب في التطور بقطاع الدفاع في القارة السمراء، عقب التقدم في مجالي التعاون والتجارة، وتثق بطائراتها العسكرية المسيرة في هذا الشأن، وهو ما طرحته المجلة الفرنسية على هامش قمة الشراكة التركية الأفريقية المنعقدة في إسطنبول، يومي 17 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأشارت إلى أن تونس والمغرب قد تسلما أولى الطائرات المسيرات التركية المسلحة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، في وقت أبدت أنغولا اهتمامها بهذه المسيرات، أيضا، خلال زيارة الرئيس أردوغان، البلاد، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتعقد قمة الشراكة التركية الأفريقية في مدينة إسطنبول التركية، يومي 17 و18 ديسمبر الجاري، بمشاركة قادة العديد من دول القارة السمراء، بهدف الارتقاء بالعلاقات التركية الأفريقية إلى مستوى أعلى.
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