إعلام: تركيا تبيع طائراتها المسيرة مثل "الخبز الطازج"

ونقلت وكالة الأناضول، صباح اليوم الجمعة، عن مجلة "كابيتال" الفرنسية الشهرية، أن هناك حالة من تزايد الطلب على الطائرات المسيّرات التركية، حيث تعززت سمعة الأخيرة، حينما ساهمت في نجاح أذربيجان في دفاعها ضد أرمينيا العام الماضي.وأكدت أن تركيا ترغب في التطور بقطاع الدفاع في القارة السمراء، عقب التقدم في مجالي التعاون والتجارة، وتثق بطائراتها العسكرية المسيرة في هذا الشأن، وهو ما طرحته المجلة الفرنسية على هامش قمة الشراكة التركية الأفريقية المنعقدة في إسطنبول، يومي 17 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأشارت إلى أن تونس والمغرب قد تسلما أولى الطائرات المسيرات التركية المسلحة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، في وقت أبدت أنغولا اهتمامها بهذه المسيرات، أيضا، خلال زيارة الرئيس أردوغان، البلاد، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وتعقد قمة الشراكة التركية الأفريقية في مدينة إسطنبول التركية، يومي 17 و18 ديسمبر الجاري، بمشاركة قادة العديد من دول القارة السمراء، بهدف الارتقاء بالعلاقات التركية الأفريقية إلى مستوى أعلى.
أفادت وسائل إعلام غربية بأن تركيا زادت من نفوذها في القارة الأفريقية خلال ولاية الرئيس رجب طيب أردوغان، وتبيع طائراتها المسيرة المسلحة "كالخبز الطازج".
ونقلت وكالة الأناضول، صباح اليوم الجمعة، عن مجلة "كابيتال" الفرنسية الشهرية، أن هناك حالة من تزايد الطلب على الطائرات المسيّرات التركية، حيث تعززت سمعة الأخيرة، حينما ساهمت في نجاح أذربيجان في دفاعها ضد أرمينيا العام الماضي.
وأشارت إلى أن تونس والمغرب قد تسلما أولى الطائرات المسيرات التركية المسلحة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، في وقت أبدت أنغولا اهتمامها بهذه المسيرات، أيضا، خلال زيارة الرئيس أردوغان، البلاد، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتعقد قمة الشراكة التركية الأفريقية في مدينة إسطنبول التركية، يومي 17 و18 ديسمبر الجاري، بمشاركة قادة العديد من دول القارة السمراء، بهدف الارتقاء بالعلاقات التركية الأفريقية إلى مستوى أعلى.