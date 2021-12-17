https://arabic.sputniknews.com/20211217/إعلام-مصدر-مطلع-يكشف-عن-محاولات-من-الترويكا-الأوروبية-لعرقلة-مفاوضات-فيينا-1054267458.html

إعلام: مصدر مطلع يكشف عن محاولات من الترويكا الأوروبية لعرقلة مفاوضات فيينا

إعلام: مصدر مطلع يكشف عن محاولات من الترويكا الأوروبية لعرقلة مفاوضات فيينا

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، عن محاولات للدول الأوروبية الثلاث لعرقلة مفاوضات فيينا قبيل اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق الدولي. 17.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-17T12:21+0000

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2021-12-17T12:21+0000

أمريكا

الاتفاق النووي الإيراني

إيران

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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الجمعة، عن مصدر وصفته بالمطلع، أن محاولات الدول الأوروبية الثلاث القاضية بوضع العراقيل أمام مباحثات فيينا تصل إلى درجة التوتر مع الأطراف المتفاوضة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا، وحتى الولايات المتحدة.وأكد المصدر أن الأطراف الأخرى تتفق على المسار الذي انتهجته إيران، في وقت تحاول ألمانيا وبريطانيا وفرنسا الحصول على تنازلات أكبر وتقليص مصالح إيران من خلال القيام بدور مدمر.وأوضح أن هذه النقطة كانت موضع خلاف حتى من قبل الممثل الأمريكي في الاجتماعات متعددة الأطراف، مشيرا إلى أن محاولات الترويكا الأوروبية تعود الهدف منها إلى الحيلولة دون التوصل إلى اتفاق لإحياء أحكام الالتزامات المبرمة، في العام 2015.وتركز إيران، خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت، في مايو/ أيار 2018، بشكل أحادي من الاتفاق الموقع بين إيران من جهة ومجموعة 5+1 [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

https://arabic.sputniknews.com/20211216/وكالة-أطراف-اتفاق-إيران-النووي-تجتمع-لتأجيل-المحادثات-1054251811.html

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أمريكا, الاتفاق النووي الإيراني, إيران