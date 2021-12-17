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https://arabic.sputniknews.com/20211217/إعلام-27-قتيلا-في-حريق-بمبنى-في-مدينة-أوساكا-اليابانية-1054253369.html
27 قتيلا في حريق بمبنى في مدينة أوساكا اليابانية
27 قتيلا في حريق بمبنى في مدينة أوساكا اليابانية
قالت إدارة الإطفاء المحلية، اليوم الجمعة، إنه يُخشى أن يكون 27 شخصا لقوا مصرعهم إثر حريق بمبنى في منطقة تجارية في مدينة أوساكا اليابانية يوم الجمعة. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T03:14+0000
2021-12-17T03:48+0000
اليابان
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وصرح مسؤول في إدارة الإطفاء في أوساكا لوكالة فرانس برس أنه لم يتم رصد أي علامات للحياة في 27 من أصل 28 أصيبوا في الحريق، مع نقل الضحايا إلى المستشفى.وأظهرت لقطات تلفزيونية العشرات من رجال الإطفاء يعملون داخل وخارج المبنى المكون من ثمانية طوابق بعد إخماد الحريق.ويظهر في مقطع الفيديو الجزء الداخلي المتفحم للطابق الرابع من مبنى المكاتب الضيق من خلال النوافذ المكسورة والسوداء.وقالت وسائل إعلام محلية إن الطابق يضم عيادة تقدم خدمات الصحة العقلية والرعاية الطبية العامة.وقال مسؤول إدارة الإطفاء "تم رصد الحريق في الساعة 10:18 صباحا في الطابق الرابع"، وحتى الظهر، كان هناك 70 سيارة إطفاء في مكان الحادث".وأضاف أن الحريق الذي وقع في منطقة أعمال مزدحمة بالقرب من محطة قطار كيتاشينتشي في المدينة بغرب اليابان، تم إخماده بعد نصف ساعة.
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اليابان

27 قتيلا في حريق بمبنى في مدينة أوساكا اليابانية

03:14 GMT 17.12.2021 (تم التحديث: 03:48 GMT 17.12.2021)
© AFP 2021 / Peter Parksحريق في مركز تجاري في هونغ كونغ، 15 ديسمبر 2021
حريق في مركز تجاري في هونغ كونغ، 15 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© AFP 2021 / Peter Parks
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قالت إدارة الإطفاء المحلية، اليوم الجمعة، إنه يُخشى أن يكون 27 شخصا لقوا مصرعهم إثر حريق بمبنى في منطقة تجارية في مدينة أوساكا اليابانية يوم الجمعة.
وصرح مسؤول في إدارة الإطفاء في أوساكا لوكالة فرانس برس أنه لم يتم رصد أي علامات للحياة في 27 من أصل 28 أصيبوا في الحريق، مع نقل الضحايا إلى المستشفى.
وأظهرت لقطات تلفزيونية العشرات من رجال الإطفاء يعملون داخل وخارج المبنى المكون من ثمانية طوابق بعد إخماد الحريق.
ويظهر في مقطع الفيديو الجزء الداخلي المتفحم للطابق الرابع من مبنى المكاتب الضيق من خلال النوافذ المكسورة والسوداء.
وقالت وسائل إعلام محلية إن الطابق يضم عيادة تقدم خدمات الصحة العقلية والرعاية الطبية العامة.
وقال مسؤول إدارة الإطفاء "تم رصد الحريق في الساعة 10:18 صباحا في الطابق الرابع"، وحتى الظهر، كان هناك 70 سيارة إطفاء في مكان الحادث".
وأضاف أن الحريق الذي وقع في منطقة أعمال مزدحمة بالقرب من محطة قطار كيتاشينتشي في المدينة بغرب اليابان، تم إخماده بعد نصف ساعة.
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