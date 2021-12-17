إغلاق منافذ الحبيب بورقيبة... خروج مؤيدي قيس سعيد ومعارضيه إلى الشوراع

وقالت قناة "نسمة" إن شارع الحبيب بورقيبة شهد تعزيزات أمنية كبيرة بمناسبة إحياء تونس للذكرى الـ11 للثورة التونسية بعد إصدار رئيس الجمهورية قيس سعيد أمرا رئاسيا يقضي باعتبار 17 ديسمبر/ كانون الأول من كل سنة يوم عيد للثورة، بدلا عن 14 يناير/كانون الثاني.في السياق ذاته، خرج عدد من أنصار الرئيس قيس سعيد باتجاه شارع الحبيب بورقيبة لمساندته ودعم قراراته الأخيرة، حسبما ذكر موقع "تونس كلوب".ودعا أنصار قيس سعيد إلى تطهير القضاء، مؤكدين رفضهم العودة إلى الوراء، كما رفعوا شعارات من بينها "معك إلى النهاية في محاربة الفساد"، و"أنقذ شباب تونس في خطر".في المقابل، بدأ متظاهرون بالتوافد للمشاركة في تحرك احتجاجي دعا إليه حراك "مواطنون ضد الإنقلاب" الرافض للتدابير الاستثنائية التي أعلنها قيس سعيد والأمر الرئاسي عدد 117 الذي علق بموجبه أشغال المجلس التشريعي ورفع الحصانة عن أعضائه.جاء ذلك بعدما أعلن الحراك عبر فيسبوك عن بداية التحركات في الشوارع الى حين تحقيق المطالب المتمثلة أساسا في "العودة عن قرارات رئيس الدولة وإخراج المساجين السياسيين واجراء انتخابات مبكرة".وجاء من بين مطالب الحراك، عدم المساس بالدستور والبرلمان والمجلس الأعلى للقضاء والمجالس البلدية وعدم إقحام الجيش والمحكمة العسكرية في التجاذبات السياسية.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار تونس اليوم.
أغلقت السلطات الأمنية التونسية جميع المنافذ المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس، اليوم الجمعة.
وقالت قناة "نسمة" إن شارع الحبيب بورقيبة شهد تعزيزات أمنية كبيرة بمناسبة إحياء تونس للذكرى الـ11 للثورة التونسية بعد إصدار رئيس الجمهورية قيس سعيد أمرا رئاسيا يقضي باعتبار 17 ديسمبر/ كانون الأول من كل سنة يوم عيد للثورة، بدلا عن 14 يناير/كانون الثاني.
في السياق ذاته، خرج عدد من أنصار الرئيس قيس سعيد باتجاه شارع الحبيب بورقيبة لمساندته ودعم قراراته الأخيرة، حسبما ذكر موقع "تونس كلوب".
ودعا أنصار قيس سعيد إلى تطهير القضاء، مؤكدين رفضهم العودة إلى الوراء، كما رفعوا شعارات من بينها "معك إلى النهاية في محاربة الفساد"، و"أنقذ شباب تونس في خطر".
في المقابل، بدأ متظاهرون بالتوافد للمشاركة في تحرك احتجاجي دعا إليه حراك "مواطنون ضد الإنقلاب" الرافض للتدابير الاستثنائية التي أعلنها قيس سعيد والأمر الرئاسي عدد 117 الذي علق بموجبه أشغال المجلس التشريعي ورفع الحصانة عن أعضائه.
جاء ذلك بعدما أعلن الحراك عبر فيسبوك عن بداية التحركات في الشوارع الى حين تحقيق المطالب المتمثلة أساسا في "العودة عن قرارات رئيس الدولة وإخراج المساجين السياسيين واجراء انتخابات مبكرة".
وجاء من بين مطالب الحراك، عدم المساس بالدستور والبرلمان والمجلس الأعلى للقضاء والمجالس البلدية وعدم إقحام الجيش والمحكمة العسكرية في التجاذبات السياسية.