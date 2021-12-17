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https://arabic.sputniknews.com/20211217/إنتر-ميلان-يفسخ-عقد-إريكسن-بسبب-اعتماده-على-جهاز-لتنظيم-ضربات-القلب-1054275545.html
إنتر ميلان يفسخ عقد إريكسن بسبب اعتماده على جهاز لتنظيم ضربات القلب
إنتر ميلان يفسخ عقد إريكسن بسبب اعتماده على جهاز لتنظيم ضربات القلب
أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، فسخ عقد لاعب الوسط كريستيان إريكسن بسبب اعتماده على جهاز لتنظيم ضربات القلب. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T14:58+0000
2021-12-17T14:58+0000
مجتمع
رياضة
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ولم يلعب الدنماركي إريكسن البالغ عمره 29 عاما منذ إصابته بأزمة قلبية خلال مباراة منتخب بلاده الافتتاحية في بطولة أوروبا أمام فنلندا في يونيو/حزيران.وتعافى إريكسن عقب إنقاذ حياته في الملعب بمساعدة زملائه والطاقم الطبي قبل نقله إلى مستشفى قريب حيث عولج بزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب.ولا يُسمح طبقا للوائح الإيطالية لأي لاعب بممارسة نشاطه الرياضي ما دام معتمدا على جهاز مقوم ضربات القلب ومزيل الرجفان القابل للزراعة.وكان إنتر ميلان قال في بيان سابق إنه "في أعقاب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها اللاعب خلال بطولة أوروبا في يونيو 2021 فرضت السلطات الطبية الإيطالية عليه حظر ممارسة الأنشطة الرياضية خلال الموسم الحالي".وأضاف البيان "ورغم أن اللاعب لا تتوفر لديه شروط اللياقة المطلوبة لممارسة النشاط الرياضي في إيطاليا فإنه ربما يتمكن من تحقيق ذلك في دول أخرى حيث يستطيع ممارسة الأنشطة التنافسية".
https://arabic.sputniknews.com/20210613/رسالة-من-إريكسن-عبر-واتسآب-بعد-إغمائه-في-يورو-2020-1049236149.html
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مجتمع, رياضة

إنتر ميلان يفسخ عقد إريكسن بسبب اعتماده على جهاز لتنظيم ضربات القلب

14:58 GMT 17.12.2021
© REUTERS / FRIEDEMANN VOGELكريستيان إريكسن لاعب منتخب الدنمارك
كريستيان إريكسن لاعب منتخب الدنمارك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / FRIEDEMANN VOGEL
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أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، فسخ عقد لاعب الوسط كريستيان إريكسن بسبب اعتماده على جهاز لتنظيم ضربات القلب.
ولم يلعب الدنماركي إريكسن البالغ عمره 29 عاما منذ إصابته بأزمة قلبية خلال مباراة منتخب بلاده الافتتاحية في بطولة أوروبا أمام فنلندا في يونيو/حزيران.
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وتعافى إريكسن عقب إنقاذ حياته في الملعب بمساعدة زملائه والطاقم الطبي قبل نقله إلى مستشفى قريب حيث عولج بزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب.
ولا يُسمح طبقا للوائح الإيطالية لأي لاعب بممارسة نشاطه الرياضي ما دام معتمدا على جهاز مقوم ضربات القلب ومزيل الرجفان القابل للزراعة.
وكان إنتر ميلان قال في بيان سابق إنه "في أعقاب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها اللاعب خلال بطولة أوروبا في يونيو 2021 فرضت السلطات الطبية الإيطالية عليه حظر ممارسة الأنشطة الرياضية خلال الموسم الحالي".
وأضاف البيان "ورغم أن اللاعب لا تتوفر لديه شروط اللياقة المطلوبة لممارسة النشاط الرياضي في إيطاليا فإنه ربما يتمكن من تحقيق ذلك في دول أخرى حيث يستطيع ممارسة الأنشطة التنافسية".
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