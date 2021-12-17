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https://arabic.sputniknews.com/20211217/إنقاذ-ماعزين-علقت-قرونهما-في-شجرة-فيديو-1054265306.html
إنقاذ ماعزين علقت قرونهما في شجرة... فيديو
إنقاذ ماعزين علقت قرونهما في شجرة... فيديو
أنقذ أفراد عسكريون من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ماعزين جبليين، الأسبوع الماضي في قبرص، بعد أن علقت قرونهما في إحدى الأشجار. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T11:26+0000
2021-12-17T11:30+0000
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وقالت "VOA" إنه تم العثور على الماعزين في إحدى المناطق النائية التابعة للأمم المتحدة التي تقسم جزيرة قبرص بين القوات التركية في الشمال والقوات اليونانية في الجنوب.ويظهر الفيديو محاولات العسكريين تخليص الماعزين من تشابك قرونهما الكبيرة الملتفة حول غصون الشجرة، الأمر الذي كان سيهدد حياة الحيوانين إن طال هذا التشابك، حتى أسفرت جهود العسكريين عن تحرير الماعزين وعودتهما إلى حياتهما الطبيعية.يشار إلى أن عدد المعاز الجبلية ارتفع في قبرص من بضع عشرات في منتصف القرن العشرين إلى حوالي 3000 رأس بسبب قوانين الحماية الوطنية وحظر الصيد.
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نادي الفيديو

إنقاذ ماعزين علقت قرونهما في شجرة... فيديو

11:26 GMT 17.12.2021 (تم التحديث: 11:30 GMT 17.12.2021)
© AP Photo / Mosa'ab Elshamyماعز ترعى على أغصان أشجار "أرغانيا سبينوزا"، المعروفة باسم "شجرة أرغان"، في الصويرة، جنوب غرب المغرب 4 أبريل/ نيسان 2018
ماعز ترعى على أغصان أشجار أرغانيا سبينوزا، المعروفة باسم شجرة أرغان، في الصويرة، جنوب غرب المغرب 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
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أنقذ أفراد عسكريون من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ماعزين جبليين، الأسبوع الماضي في قبرص، بعد أن علقت قرونهما في إحدى الأشجار.
وقالت "VOA" إنه تم العثور على الماعزين في إحدى المناطق النائية التابعة للأمم المتحدة التي تقسم جزيرة قبرص بين القوات التركية في الشمال والقوات اليونانية في الجنوب.
ويظهر الفيديو محاولات العسكريين تخليص الماعزين من تشابك قرونهما الكبيرة الملتفة حول غصون الشجرة، الأمر الذي كان سيهدد حياة الحيوانين إن طال هذا التشابك، حتى أسفرت جهود العسكريين عن تحرير الماعزين وعودتهما إلى حياتهما الطبيعية.
يشار إلى أن عدد المعاز الجبلية ارتفع في قبرص من بضع عشرات في منتصف القرن العشرين إلى حوالي 3000 رأس بسبب قوانين الحماية الوطنية وحظر الصيد.
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