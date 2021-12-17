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إيران: المحادثات النووية ستتوقف لبضعة أيام
إيران: المحادثات النووية ستتوقف لبضعة أيام
أعلنت إيران أن محادثات إحياء الاتفاق النووي ستعقد في فيينا، اليوم الجمعة، قبل أن تتوقف "لبضعة أيام". 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T07:44+0000
2021-12-17T07:44+0000
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وقال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني على حسابه بتويتر، إنه "التقى بالمدير السياسي للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا ومندوبين آخرين أمس الخميس لتقييم الوضع ومناقشة سبل المضي قدما".وأضاف "حققنا تقدما جيدا هذا الأسبوع. سنعقد لجنة مشتركة اليوم وسنواصل المحادثات بعد توقف لبضعة أيام". ولم يذكر موعدا.وكانت "رويترز"، قد نقلت أمس الخميس، عن دبلوماسيين، قولهم إن الأطراف ستجتمع الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة لتأجيل المحادثات.وأوضح أحدهم أنه من المقرر استئناف المحادثات في 27 ديسمبر/ كانون الأول بينما حدد آخر إطارا زمنيا بين عيد الميلاد والعام الجديد.وتركز إيران، خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت، في مايو/ أيار 2018، بشكل أحادي من الاتفاق الموقع بين إيران من جهة ومجموعة 5+1 [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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أخبار إيران, أخبار العالم الآن, الاتفاق النووي الإيراني, إيران

إيران: المحادثات النووية ستتوقف لبضعة أيام

07:44 GMT 17.12.2021
© RIA Novosti . Sergei Kazakرأس نووي
رأس نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© RIA Novosti . Sergei Kazak
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أعلنت إيران أن محادثات إحياء الاتفاق النووي ستعقد في فيينا، اليوم الجمعة، قبل أن تتوقف "لبضعة أيام".
وقال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني على حسابه بتويتر، إنه "التقى بالمدير السياسي للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا ومندوبين آخرين أمس الخميس لتقييم الوضع ومناقشة سبل المضي قدما".

وأضاف "حققنا تقدما جيدا هذا الأسبوع. سنعقد لجنة مشتركة اليوم وسنواصل المحادثات بعد توقف لبضعة أيام". ولم يذكر موعدا.
وكانت "رويترز"، قد نقلت أمس الخميس، عن دبلوماسيين، قولهم إن الأطراف ستجتمع الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة لتأجيل المحادثات.
وأوضح أحدهم أنه من المقرر استئناف المحادثات في 27 ديسمبر/ كانون الأول بينما حدد آخر إطارا زمنيا بين عيد الميلاد والعام الجديد.

وتركز إيران، خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت، في مايو/ أيار 2018، بشكل أحادي من الاتفاق الموقع بين إيران من جهة ومجموعة 5+1 [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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