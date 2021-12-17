https://arabic.sputniknews.com/20211217/ارتفاع-وفيات-الحوامل-من-غير-الملقحات-مع-تفشي-دلتا-في-الولايات-المتحدة-1054267061.html

ارتفاع وفيات الحوامل من غير الملقحات مع تفشي دلتا في الولايات المتحدة

ارتفاع وفيات الحوامل من غير الملقحات مع تفشي دلتا في الولايات المتحدة

ارتفع عدد وفيات الحوامل من غير الملقحات بسبب "كوفيد – 19" بشكل كبير في الولايات المتحدة خلال أغسطس / آب وسبتمبر / أيلول، الماضيين حيث تم تسجيل أكثر من عشرين... 17.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-17T12:13+0000

2021-12-17T12:13+0000

2021-12-17T12:13+0000

فيروس كورونا

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جاء ذلك وفق بيانات صادرة هذا الأسبوع عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، والتي كشفت كذلك عن أن أكثر من 40 في المائة من الوفيات البالغ عددها 248 بين الحوامل منذ بداية الجائحة حدثت منذ أغسطس، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".وصرحت الدكتورة روشيل والينسكي، حول ذلك قائلة إنه "عندما أسمع عن امرأة حامل لم يتم تطعيمها، فأنا شخصياً ألتقط الهاتف وأتحدث معها".يذكر أنه تم إدخال أكثر من 25 ألف امرأة حامل إلى المستشفى منذ بداية الوباء، في الولايات المتحدة، وتم تأكيد أكثر من 150 ألف حالة إصابة بـ"كورونا" لدى الحوامل، حيث يتم تضمين الحمل في القائمة للحالات الطبية الأساسية التي تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بأعراض شديدة إثر الإصابة بكورونا.يرجع ذلك إلى أن جهاز المناعة لدى الحامل يكون أقل نشاطا لأنهن يدعمن الأجنة المتنامية، حسبما قالت الدكتورة لورا فريشيلا، اختصاصية في طب الأم والجنين في مستشفى ميرسي بسانت لويس.وأضافت فريشيلا إنه للسبب نفسه، فإن قلوبهن وكلاهن تعمل بجهد أكبر، فيجب على الحوامل الحفاظ على مستويات الأكسجين أعلى بشكل عام لدعم الأجنة، التي قد تكون مهمة شاقة يجب القيام بها عندما يدخل فيروس كورونا الجسم.وفيما يتعلق بأمان تلقي الحوامل لقاحات كورونا، فإنه على الرغم من عدم إخضاع الحوامل للتجارب السريرية الأولية للقاحات كورونا، فإن البيانات على مدى الأشهر الكثيرة الماضية، أظهرت أنها آمنة للحوامل.

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فيروس كورونا