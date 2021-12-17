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https://arabic.sputniknews.com/20211217/اكتشاف-رقصة-كونية-غامضة-في-هاوية-مركز-درب-التبانة-صور-وفيديو-1054279957.html
اكتشاف "رقصة" كونية غامضة في "هاوية" مركز درب التبانة... صور وفيديو
اكتشاف "رقصة" كونية غامضة في "هاوية" مركز درب التبانة... صور وفيديو
كشفت صور جديدة التقطت من أعماق مركز درب التبانة على مشهد مثير أطلق عليه علماء الفلك اسم "الرقصة الغامضة" حيث تحركت مجموعة نجوم بمدارات مرتبطة بالثقب الأسود... 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T17:54+0000
2021-12-17T17:54+0000
مجتمع
علوم
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وقام علماء وباحثون لأول مرة بتسليط الضوء على ما وصفوه بـ"الهاوية" العميقة من مركز درب التبانة، ليرصدوا مشهدا مثيرا "لرقصة فضائية غامضة" في عمق المشهد.ووصل لهذا الاكتشاف الفريد، فريق بقيادة أحد الباحثين وهو، راينهارد جينزل، من معهد "ماكس بلانك" للفيزياء خارج الأرض في ألمانيا، وكانوا قد حصلوا على جائزة نوبل سابقا بسبب اكتشافهم مجموعة من النجوم المعروفة باسم النجوم "S" التي تسير بمدارات تمتد لسنوات، وهي مرتبطة بمركز جاذبية الثقب الأسود (القوس أ) مجرة درب التبانة، ونشروا دراستهم في مجلة "Astrophysics" العلمية."القوس أ" مركز درب التبانة الغامضوبحسب موقع " sciencealert" العلمي، تعتبر الصور الملتقطة حديثا عميقة جدا لدرجة أن الفريق حدد نجما جديدا، يدعى "S300" ، ووضع تقديرات دقيقة لتوزيع الكتلة في مركز المجرة.العلماء يحددون كتلة الثقب الأسود العظيم في مركز درب التبانةوتعتبر الثقوب السوداء غير مرئية بشكل عام، حتى عندما تكون نشطة، لكن يتم التعرف عليها بسبب الظواهر المحيطة بها، أو الأحداث المحيطة، وسرعة الضوء التي تمكن أيضا من دراسة خصائص الثقب الأسود.واستطاع العلماء من خلال الرصد والملاحظات المسجلة الحصول على أدق تقدير لكتلة "القوس أ" أو الثقب الأسود الهائل في مركز درب التبانة، حيث قدر العلماء حجمه بحوالي 4.3 مليون ضعف كتلة الشمس، مع نسبة 0.25% فقط من عدم اليقين (أي نسبة الخطأ).
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مجتمع, علوم

اكتشاف "رقصة" كونية غامضة في "هاوية" مركز درب التبانة... صور وفيديو

17:54 GMT 17.12.2021
© Photo / pixabay/dragonuppl صورة خيالية لمركز درب التبانة
صورة خيالية لمركز درب التبانة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© Photo / pixabay/dragonuppl
تابعنا عبر
كشفت صور جديدة التقطت من أعماق مركز درب التبانة على مشهد مثير أطلق عليه علماء الفلك اسم "الرقصة الغامضة" حيث تحركت مجموعة نجوم بمدارات مرتبطة بالثقب الأسود الموجود في مركز درب التبانة.
وقام علماء وباحثون لأول مرة بتسليط الضوء على ما وصفوه بـ"الهاوية" العميقة من مركز درب التبانة، ليرصدوا مشهدا مثيرا "لرقصة فضائية غامضة" في عمق المشهد.
ووصل لهذا الاكتشاف الفريد، فريق بقيادة أحد الباحثين وهو، راينهارد جينزل، من معهد "ماكس بلانك" للفيزياء خارج الأرض في ألمانيا، وكانوا قد حصلوا على جائزة نوبل سابقا بسبب اكتشافهم مجموعة من النجوم المعروفة باسم النجوم "S" التي تسير بمدارات تمتد لسنوات، وهي مرتبطة بمركز جاذبية الثقب الأسود (القوس أ) مجرة درب التبانة، ونشروا دراستهم في مجلة "Astrophysics" العلمية.
خلال الأسبوع الماضي، ظهور ثقب إكليلي على سطح الشمس، يبلغ طوله أكثر من نصف قطر الشمس (13-15 كارس/ آذار 2018) - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
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"القوس أ" مركز درب التبانة الغامض

وبحسب موقع " sciencealert" العلمي، تعتبر الصور الملتقطة حديثا عميقة جدا لدرجة أن الفريق حدد نجما جديدا، يدعى "S300" ، ووضع تقديرات دقيقة لتوزيع الكتلة في مركز المجرة.

"نريد معرفة المزيد عن الثقب الأسود الموجود في مركز مجرة ​​درب التبانة، (القوس أ) ما هي كتلته بالضبط؟ هل يدور؟ هل تتصرف النجوم من حولها تمامًا كما نتوقع من نظرية النسبية العامة لأينشتاين؟ أفضل طريقة للإجابة على هذه الأسئلة هي متابعة النجوم في مدارات قريبة من الثقب الأسود الهائل. والآن نحن يمكننا القيام بذلك بدقة أعلى من أي وقت مضى"

راينهارد جينزل
باحث في معهد "ماكس بلانك" للفيزياء خارج الأرض في ألمانيا

العلماء يحددون كتلة الثقب الأسود العظيم في مركز درب التبانة

وتعتبر الثقوب السوداء غير مرئية بشكل عام، حتى عندما تكون نشطة، لكن يتم التعرف عليها بسبب الظواهر المحيطة بها، أو الأحداث المحيطة، وسرعة الضوء التي تمكن أيضا من دراسة خصائص الثقب الأسود.
واستطاع العلماء من خلال الرصد والملاحظات المسجلة الحصول على أدق تقدير لكتلة "القوس أ" أو الثقب الأسود الهائل في مركز درب التبانة، حيث قدر العلماء حجمه بحوالي 4.3 مليون ضعف كتلة الشمس، مع نسبة 0.25% فقط من عدم اليقين (أي نسبة الخطأ).
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