https://arabic.sputniknews.com/20211217/اكتشاف-رقصة-كونية-غامضة-في-هاوية-مركز-درب-التبانة-صور-وفيديو-1054279957.html

اكتشاف "رقصة" كونية غامضة في "هاوية" مركز درب التبانة... صور وفيديو

اكتشاف "رقصة" كونية غامضة في "هاوية" مركز درب التبانة... صور وفيديو

كشفت صور جديدة التقطت من أعماق مركز درب التبانة على مشهد مثير أطلق عليه علماء الفلك اسم "الرقصة الغامضة" حيث تحركت مجموعة نجوم بمدارات مرتبطة بالثقب الأسود... 17.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-17T17:54+0000

2021-12-17T17:54+0000

2021-12-17T17:54+0000

مجتمع

علوم

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وقام علماء وباحثون لأول مرة بتسليط الضوء على ما وصفوه بـ"الهاوية" العميقة من مركز درب التبانة، ليرصدوا مشهدا مثيرا "لرقصة فضائية غامضة" في عمق المشهد.ووصل لهذا الاكتشاف الفريد، فريق بقيادة أحد الباحثين وهو، راينهارد جينزل، من معهد "ماكس بلانك" للفيزياء خارج الأرض في ألمانيا، وكانوا قد حصلوا على جائزة نوبل سابقا بسبب اكتشافهم مجموعة من النجوم المعروفة باسم النجوم "S" التي تسير بمدارات تمتد لسنوات، وهي مرتبطة بمركز جاذبية الثقب الأسود (القوس أ) مجرة درب التبانة، ونشروا دراستهم في مجلة "Astrophysics" العلمية."القوس أ" مركز درب التبانة الغامضوبحسب موقع " sciencealert" العلمي، تعتبر الصور الملتقطة حديثا عميقة جدا لدرجة أن الفريق حدد نجما جديدا، يدعى "S300" ، ووضع تقديرات دقيقة لتوزيع الكتلة في مركز المجرة.العلماء يحددون كتلة الثقب الأسود العظيم في مركز درب التبانةوتعتبر الثقوب السوداء غير مرئية بشكل عام، حتى عندما تكون نشطة، لكن يتم التعرف عليها بسبب الظواهر المحيطة بها، أو الأحداث المحيطة، وسرعة الضوء التي تمكن أيضا من دراسة خصائص الثقب الأسود.واستطاع العلماء من خلال الرصد والملاحظات المسجلة الحصول على أدق تقدير لكتلة "القوس أ" أو الثقب الأسود الهائل في مركز درب التبانة، حيث قدر العلماء حجمه بحوالي 4.3 مليون ضعف كتلة الشمس، مع نسبة 0.25% فقط من عدم اليقين (أي نسبة الخطأ).

https://arabic.sputniknews.com/20211217/المشاهد-الأولى-في-التاريخ-من-داخل-الغلاف-الجوي-للشمس-تظهر-فيها-مجرتنا-فيديو--1054266390.html

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