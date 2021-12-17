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الأمن الروسي يعلن القبض على مؤيد لتنظيم إرهابي في موسكو
الأمن الروسي يعلن القبض على مؤيد لتنظيم إرهابي في موسكو
أفادت مديرية الامن الروسي في العاصمة موسكو بأنه تم القبض على طالب في مسكن طلابي تابع للجامعة التكنولوجية الروسية، لمحاولته تجنيد طلاب أخرين لصالح تنظيم "داعش"... 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T09:09+0000
2021-12-17T09:09+0000
روسيا
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وقال الأمن في بيان أصدره: "تم الكشف عن نشاط أحد مؤيدي تنظيم"داعش" الإرهابي، حاول تجنيد طلاب إحدى جامعات العاصمة لصالح أنشطة دينية متطرفة وإرهابية".وبحسب التحقيق ، فإن الشاب، وهو من مواطني إحدى جمهوريات آسيا الوسطى، برر مرارا مسلحي "داعش" الارهابي وروج لفكر التنظيم على الإنترنت، الداعي إلى إقامة خلافة في العراق وسوريا بقوة السلاح.
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الأمن الروسي يعلن القبض على مؤيد لتنظيم إرهابي في موسكو

09:09 GMT 17.12.2021
© Sputnik . Federal Security Service / الذهاب إلى بنك الصورالأمن الفدرالي الروسي يعلن تفكيك خلايا إرهابية واعتقال متطرفين جنوبي روسيا، 23 أكتوبر 2020
الأمن الفدرالي الروسي يعلن تفكيك خلايا إرهابية واعتقال متطرفين جنوبي روسيا، 23 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© Sputnik . Federal Security Service
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أفادت مديرية الامن الروسي في العاصمة موسكو بأنه تم القبض على طالب في مسكن طلابي تابع للجامعة التكنولوجية الروسية، لمحاولته تجنيد طلاب أخرين لصالح تنظيم "داعش" الارهابي (المحظور في روسيا ودول عديدة).
وقال الأمن في بيان أصدره: "تم الكشف عن نشاط أحد مؤيدي تنظيم"داعش" الإرهابي، حاول تجنيد طلاب إحدى جامعات العاصمة لصالح أنشطة دينية متطرفة وإرهابية".
وبحسب التحقيق ، فإن الشاب، وهو من مواطني إحدى جمهوريات آسيا الوسطى، برر مرارا مسلحي "داعش" الارهابي وروج لفكر التنظيم على الإنترنت، الداعي إلى إقامة خلافة في العراق وسوريا بقوة السلاح.
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