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https://arabic.sputniknews.com/20211217/الأمن-الروسي-يعلن-القبض-على-مؤيد-لتنظيم-إرهابي-في-موسكو-1054259066.html
الأمن الروسي يعلن القبض على مؤيد لتنظيم إرهابي في موسكو
الأمن الروسي يعلن القبض على مؤيد لتنظيم إرهابي في موسكو
أفادت مديرية الامن الروسي في العاصمة موسكو بأنه تم القبض على طالب في مسكن طلابي تابع للجامعة التكنولوجية الروسية، لمحاولته تجنيد طلاب أخرين لصالح تنظيم "داعش"... 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T09:09+0000
2021-12-17T09:09+0000
2021-12-17T09:09+0000
روسيا
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وقال الأمن في بيان أصدره: "تم الكشف عن نشاط أحد مؤيدي تنظيم"داعش" الإرهابي، حاول تجنيد طلاب إحدى جامعات العاصمة لصالح أنشطة دينية متطرفة وإرهابية".وبحسب التحقيق ، فإن الشاب، وهو من مواطني إحدى جمهوريات آسيا الوسطى، برر مرارا مسلحي "داعش" الارهابي وروج لفكر التنظيم على الإنترنت، الداعي إلى إقامة خلافة في العراق وسوريا بقوة السلاح.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الأمن الروسي يعلن القبض على مؤيد لتنظيم إرهابي في موسكو
أفادت مديرية الامن الروسي في العاصمة موسكو بأنه تم القبض على طالب في مسكن طلابي تابع للجامعة التكنولوجية الروسية، لمحاولته تجنيد طلاب أخرين لصالح تنظيم "داعش" الارهابي (المحظور في روسيا ودول عديدة).
وقال الأمن في
بيان
أصدره: "تم الكشف عن نشاط أحد مؤيدي تنظيم"داعش" الإرهابي، حاول تجنيد طلاب إحدى جامعات العاصمة لصالح أنشطة دينية متطرفة وإرهابية".
وبحسب التحقيق ، فإن الشاب، وهو من مواطني إحدى جمهوريات آسيا الوسطى، برر مرارا مسلحي "داعش" الارهابي وروج لفكر التنظيم على الإنترنت، الداعي إلى إقامة خلافة في العراق وسوريا بقوة السلاح.