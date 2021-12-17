الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي يهدد رئيسة الحكومة بخطوة دولية

وفي تصريحات نقلها موقع نسمة التونسية، قال الطاهري: "الاتحاد سيراسل رئيسة الحكومة نجلاء بودن أوائل الأسبوع القادم، من أجل سحب المنشور عدد 20 الصادر مؤخرا، والذي ينص على شروط التفاوض مع النقابات".وأوضح الطاهري أنه في حال تم تجاهل طلب الاتحاد، فإنه سوف يلجأ لكل "أشكال النضال المتاحة وسيتولى إقرار جملة من التحركات الاحتجاجية".ولفت الطاهري إلى أن هذا المنشور يستهدف ضرب التفاوض المجتمعي وضرب الاتحاد من أجل مواقفه الأخيرة، حسب تعبيره.
وأوضح الطاهري أنه في حال تم تجاهل طلب الاتحاد، فإنه سوف يلجأ لكل "أشكال النضال المتاحة وسيتولى إقرار جملة من التحركات الاحتجاجية".
وعن طبيعة تلك الاحتجاجات، قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي: "سنقوم كخطوة أولى برفع دعوى ضد رئيسة الحكومة نجلاء بودن في منظمة العمل الدولية، باعتبار هذا المنشور يتناقض مع الاتفاقية الدولية"، حسب قوله.
ولفت الطاهري إلى أن هذا المنشور يستهدف ضرب التفاوض المجتمعي وضرب الاتحاد من أجل مواقفه الأخيرة، حسب تعبيره.