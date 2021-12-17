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الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي يهدد رئيسة الحكومة بخطوة دولية
الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي يهدد رئيسة الحكومة بخطوة دولية
أكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي، سامي الطاهري، أن الاتحاد سوف يطلب من الحكومة سحب المنشور الخاص بالتفاوض مع النقابات، مهددا رئيسة الحكومة برفع... 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T10:19+0000
2021-12-17T10:19+0000
أخبار تونس اليوم
اتحاد الشغل في تونس
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وفي تصريحات نقلها موقع نسمة التونسية، قال الطاهري: "الاتحاد سيراسل رئيسة الحكومة نجلاء بودن أوائل الأسبوع القادم، من أجل سحب المنشور عدد 20 الصادر مؤخرا، والذي ينص على شروط التفاوض مع النقابات".وأوضح الطاهري أنه في حال تم تجاهل طلب الاتحاد، فإنه سوف يلجأ لكل "أشكال النضال المتاحة وسيتولى إقرار جملة من التحركات الاحتجاجية".ولفت الطاهري إلى أن هذا المنشور يستهدف ضرب التفاوض المجتمعي وضرب الاتحاد من أجل مواقفه الأخيرة، حسب تعبيره.
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أخبار تونس اليوم, اتحاد الشغل في تونس

الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي يهدد رئيسة الحكومة بخطوة دولية

10:19 GMT 17.12.2021
© REUTERS / HANDOUTنجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية
نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / HANDOUT
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أكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي، سامي الطاهري، أن الاتحاد سوف يطلب من الحكومة سحب المنشور الخاص بالتفاوض مع النقابات، مهددا رئيسة الحكومة برفع قضية دولية إذا لم تستجب لمطالب الاتحاد.
وفي تصريحات نقلها موقع نسمة التونسية، قال الطاهري: "الاتحاد سيراسل رئيسة الحكومة نجلاء بودن أوائل الأسبوع القادم، من أجل سحب المنشور عدد 20 الصادر مؤخرا، والذي ينص على شروط التفاوض مع النقابات".
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وأوضح الطاهري أنه في حال تم تجاهل طلب الاتحاد، فإنه سوف يلجأ لكل "أشكال النضال المتاحة وسيتولى إقرار جملة من التحركات الاحتجاجية".

وعن طبيعة تلك الاحتجاجات، قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي: "سنقوم كخطوة أولى برفع دعوى ضد رئيسة الحكومة نجلاء بودن في منظمة العمل الدولية، باعتبار هذا المنشور يتناقض مع الاتفاقية الدولية"، حسب قوله.

ولفت الطاهري إلى أن هذا المنشور يستهدف ضرب التفاوض المجتمعي وضرب الاتحاد من أجل مواقفه الأخيرة، حسب تعبيره.
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