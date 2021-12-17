الإمارات تعلن عن احتفالات خاصة بمناسبة اليوم الوطني القطري

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، يأتي الاحتفال تحت شعار "الإمارات ــ قطر.. كل عام وأنتم بخير".وأوضحت الوكالة أن الإمارات ستشهد بعض الفعاليات المرتبطة بالمناسبة، منها:- إضاءة المباني الأيقونية الشهيرة في الدولة بألوان العلم القطري.- ختم واستقبال خاص للمواطنين القطريين في مطارات الدولة.- احتفالات خاصة في معرض إكسبو 2020 دبي والقرية العالمية.- هذا بالإضافة إلى تهنئة في الصحف القطرية باسم حكومة وشعب الإمارات.وأضافت الوكالة أن الإمارات وقطر يرتبطان بعلاقات متينة، تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي.وأشارت إلى أن المشاركة القطرية المتميزة في إكسبو 2020 دبي، تعكس العلاقات الأخوية بين البلدين، حيث يسلط الجناح القطري في الحدث العالمي الضوء على إنجازات قطر في مختلف المجالات ويعرض المشاريع الرائدة التي يتم تطويرها وفقاً لـ"الرؤية الوطنية 2030"، كما يسلط الضوء على قطر باعتبارها الدولة المضيفة لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة "قطر 2022".وتحتفل قطر كل عام في نفس اليوم بعيدها الوطني وهو تاريخ تأسيس الدولة 18 ديسمبر 1878م، ويتم منح جميع الموظفيين فى الحكومة والقطاع الخاصة عطلة رسمية تقام خلالها احتفالات ومراسم يشارك فيها أمير دولة قطر، ويتم خلالها تكريم بعض الأشخاص الذين ساهموا في قيام الدولة وازدهارها.
وأشارت إلى أن المشاركة القطرية المتميزة في إكسبو 2020 دبي، تعكس العلاقات الأخوية بين البلدين، حيث يسلط الجناح القطري في الحدث العالمي الضوء على إنجازات قطر في مختلف المجالات ويعرض المشاريع الرائدة التي يتم تطويرها وفقاً لـ"الرؤية الوطنية 2030"، كما يسلط الضوء على قطر باعتبارها الدولة المضيفة لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة "قطر 2022".
وتحتفل قطر كل عام في نفس اليوم بعيدها الوطني وهو تاريخ تأسيس الدولة 18 ديسمبر 1878م، ويتم منح جميع الموظفيين فى الحكومة والقطاع الخاصة عطلة رسمية تقام خلالها احتفالات ومراسم يشارك فيها أمير دولة قطر، ويتم خلالها تكريم بعض الأشخاص الذين ساهموا في قيام الدولة وازدهارها.