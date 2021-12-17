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الإمارات تعلن عن احتفالات خاصة بمناسبة اليوم الوطني القطري
الإمارات تعلن عن احتفالات خاصة بمناسبة اليوم الوطني القطري
أعلنت دولة الإمارات أنها ستقيم فعاليات واحتفالات خاصة بمناسبة اليوم الوطني القطري، الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T07:26+0000
2021-12-17T07:26+0000
العالم العربي
أخبار قطر اليوم
قطر
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، يأتي الاحتفال تحت شعار "الإمارات ــ قطر.. كل عام وأنتم بخير".وأوضحت الوكالة أن الإمارات ستشهد بعض الفعاليات المرتبطة بالمناسبة، منها:- إضاءة المباني الأيقونية الشهيرة في الدولة بألوان العلم القطري.- ختم واستقبال خاص للمواطنين القطريين في مطارات الدولة.- احتفالات خاصة في معرض إكسبو 2020 دبي والقرية العالمية.- هذا بالإضافة إلى تهنئة في الصحف القطرية باسم حكومة وشعب الإمارات.وأضافت الوكالة أن الإمارات وقطر يرتبطان بعلاقات متينة، تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي.وأشارت إلى أن المشاركة القطرية المتميزة في إكسبو 2020 دبي، تعكس العلاقات الأخوية بين البلدين، حيث يسلط الجناح القطري في الحدث العالمي الضوء على إنجازات قطر في مختلف المجالات ويعرض المشاريع الرائدة التي يتم تطويرها وفقاً لـ"الرؤية الوطنية 2030"، كما يسلط الضوء على قطر باعتبارها الدولة المضيفة لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة "قطر 2022".وتحتفل قطر كل عام في نفس اليوم بعيدها الوطني وهو تاريخ تأسيس الدولة 18 ديسمبر 1878م، ويتم منح جميع الموظفيين فى الحكومة والقطاع الخاصة عطلة رسمية تقام خلالها احتفالات ومراسم يشارك فيها أمير دولة قطر، ويتم خلالها تكريم بعض الأشخاص الذين ساهموا في قيام الدولة وازدهارها.
https://arabic.sputniknews.com/20211211/احتفالات-قطرية-بخماسية-نظيفة-وتاريخية-في-مرمى-الإمارات-بكأس-العرب-فيديو-1053800671.html
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العالم العربي, أخبار قطر اليوم, قطر, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات تعلن عن احتفالات خاصة بمناسبة اليوم الوطني القطري

07:26 GMT 17.12.2021
© AFP 2021 / KARIM SAHIBمشروع عجلة "عين دبي" الترفيهية، الإمارات العربية المتحدة
مشروع عجلة عين دبي الترفيهية، الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© AFP 2021 / KARIM SAHIB
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أعلنت دولة الإمارات أنها ستقيم فعاليات واحتفالات خاصة بمناسبة اليوم الوطني القطري، الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، يأتي الاحتفال تحت شعار "الإمارات ــ قطر.. كل عام وأنتم بخير".
وأوضحت الوكالة أن الإمارات ستشهد بعض الفعاليات المرتبطة بالمناسبة، منها:
- إضاءة المباني الأيقونية الشهيرة في الدولة بألوان العلم القطري.
- ختم واستقبال خاص للمواطنين القطريين في مطارات الدولة.
- احتفالات خاصة في معرض إكسبو 2020 دبي والقرية العالمية.
- هذا بالإضافة إلى تهنئة في الصحف القطرية باسم حكومة وشعب الإمارات.
وأضافت الوكالة أن الإمارات وقطر يرتبطان بعلاقات متينة، تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي.
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وأشارت إلى أن المشاركة القطرية المتميزة في إكسبو 2020 دبي، تعكس العلاقات الأخوية بين البلدين، حيث يسلط الجناح القطري في الحدث العالمي الضوء على إنجازات قطر في مختلف المجالات ويعرض المشاريع الرائدة التي يتم تطويرها وفقاً لـ"الرؤية الوطنية 2030"، كما يسلط الضوء على قطر باعتبارها الدولة المضيفة لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة "قطر 2022".
وتحتفل قطر كل عام في نفس اليوم بعيدها الوطني وهو تاريخ تأسيس الدولة 18 ديسمبر 1878م، ويتم منح جميع الموظفيين فى الحكومة والقطاع الخاصة عطلة رسمية تقام خلالها احتفالات ومراسم يشارك فيها أمير دولة قطر، ويتم خلالها تكريم بعض الأشخاص الذين ساهموا في قيام الدولة وازدهارها.
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