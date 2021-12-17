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البيت الأبيض: بايدن يوقع قانونا لرفع سقف الدين العام بقيمة 2.5 تريليون دولار
البيت الأبيض: بايدن يوقع قانونا لرفع سقف الدين العام بقيمة 2.5 تريليون دولار
وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، قانون رفع سقف الدين العام بقيمة 2.5 تريليون دولار. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T01:11+0000
2021-12-17T01:11+0000
أمريكا
جوزيف بايدن
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واشنطن - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان، إن بايدن وقع على مشروع قانون يسمح برفع سقف الدين العام بقيمة 2.5 تريليون دولار ليصبح الإجمالي 31.4 تريليون دولار.ويساعد هذا الإجراء في استمرار عمل الحكومة الأميركية حتى بعد الانتخابات النصفية في 2022، حيث سيصل الدين الفيدرالي الأمريكي إلى 31.4 تريليون دولار بموجب التشريع الجديد.وكان بايدن، حذر في وقت سابق من اهتزاز قيمة الدولار عالميا، في حال اتخاذ الكونغرس قرارا برفع سقف الدين العام.وتجاوزت الولايات المتحدة منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مستوى سقف الدين العام البالغ 28.4 تريليون دولار.وتثير المسألة عادة خلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وسبق أن رُفع سقف الدين 80 مرة منذ ستينيات القرن الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20211008/مجلس-الشيوخ-الأمريكي-يوافق-على-زيادة-سقف-الدين-العام-مؤقتا-1050366421.html
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أمريكا, جوزيف بايدن

البيت الأبيض: بايدن يوقع قانونا لرفع سقف الدين العام بقيمة 2.5 تريليون دولار

01:11 GMT 17.12.2021
© REUTERS / TOM BRENNERالرئيس الأمريكي جو بايدن، واشطن، الولايات المتحدة 11 مارس 2021
الرئيس الأمريكي جو بايدن، واشطن، الولايات المتحدة 11 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / TOM BRENNER
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وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، قانون رفع سقف الدين العام بقيمة 2.5 تريليون دولار.
واشنطن - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان، إن بايدن وقع على مشروع قانون يسمح برفع سقف الدين العام بقيمة 2.5 تريليون دولار ليصبح الإجمالي 31.4 تريليون دولار.
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ويساعد هذا الإجراء في استمرار عمل الحكومة الأميركية حتى بعد الانتخابات النصفية في 2022، حيث سيصل الدين الفيدرالي الأمريكي إلى 31.4 تريليون دولار بموجب التشريع الجديد.
وكان بايدن، حذر في وقت سابق من اهتزاز قيمة الدولار عالميا، في حال اتخاذ الكونغرس قرارا برفع سقف الدين العام.
وتجاوزت الولايات المتحدة منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مستوى سقف الدين العام البالغ 28.4 تريليون دولار.
وتثير المسألة عادة خلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وسبق أن رُفع سقف الدين 80 مرة منذ ستينيات القرن الماضي.
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