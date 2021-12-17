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التحالف العربي يعلن تدمير منصة إطلاق طائرات مُسيرة لـ "أنصار الله"
التحالف العربي يعلن تدمير منصة إطلاق طائرات مُسيرة لـ "أنصار الله"
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، تدمير ثكنة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، قال إن الجماعة كانت... 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T13:26+0000
2021-12-17T13:26+0000
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وقال التحالف، إنه "دمر موقعاً لإطلاق المُسيرات شمال مدينة الحَزم [مركز] محافظة الجوف"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.وأوضح أن قوات التحالف نفذت (29) عملية استهداف ضد "أنصار الله" في مأرب والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية.كما أكد تدمير (20) آلية عسكرية، والقضاء على أكثر من (180) عنصرا إرهابيا. حسب وصفه.في المقابل، ذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، أن "العدوان [في إشارة إلى التحالف العربي] شن 5 غارات ليل أمس على المجمع الحكومي في الحَزم".وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة الحوثيين، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/التحالف-العربي-تدمير-مخازن-سرية-مرتبطة-بنشاط-الطائرات-المسيرة-شرقي-صنعاء-1053947882.html
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أنصار الله, الجيش اليمني, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم, السعودية

التحالف العربي يعلن تدمير منصة إطلاق طائرات مُسيرة لـ "أنصار الله"

13:26 GMT 17.12.2021
© REUTERS / Khaled Abdullahقوات التحالف العربي تشن هجوما على مدينة صنعاء، اليمن 1 يوليو 2020
قوات التحالف العربي تشن هجوما على مدينة صنعاء، اليمن 1 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / Khaled Abdullah
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، تدمير ثكنة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، قال إن الجماعة كانت تستخدمه في شن هجمات جوية بطائرات مُسيرة.
وقال التحالف، إنه "دمر موقعاً لإطلاق المُسيرات شمال مدينة الحَزم [مركز] محافظة الجوف"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.
وأضاف أن "الضربات دمرت منصات الإطلاق واتصالات ومخازن للمُسيرات".
وأوضح أن قوات التحالف نفذت (29) عملية استهداف ضد "أنصار الله" في مأرب والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية.
كما أكد تدمير (20) آلية عسكرية، والقضاء على أكثر من (180) عنصرا إرهابيا. حسب وصفه.
طيار تابع للقوات الجوية الإماراتية المشاركة في عاصفة الحزم ضمن التحالف العربي للحرب في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
التحالف العربي: تدمير مخازن سرية مرتبطة بنشاط الطائرات المسيرة شرقي صنعاء
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في المقابل، ذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، أن "العدوان [في إشارة إلى التحالف العربي] شن 5 غارات ليل أمس على المجمع الحكومي في الحَزم".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة الحوثيين، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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