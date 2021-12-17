التحالف العربي يعلن تدمير منصة إطلاق طائرات مُسيرة لـ "أنصار الله"

وقال التحالف، إنه "دمر موقعاً لإطلاق المُسيرات شمال مدينة الحَزم [مركز] محافظة الجوف"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.وأوضح أن قوات التحالف نفذت (29) عملية استهداف ضد "أنصار الله" في مأرب والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية.كما أكد تدمير (20) آلية عسكرية، والقضاء على أكثر من (180) عنصرا إرهابيا. حسب وصفه.في المقابل، ذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، أن "العدوان [في إشارة إلى التحالف العربي] شن 5 غارات ليل أمس على المجمع الحكومي في الحَزم".وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة الحوثيين، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
في المقابل، ذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، أن "العدوان [في إشارة إلى التحالف العربي] شن 5 غارات ليل أمس على المجمع الحكومي في الحَزم".
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة الحوثيين، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.