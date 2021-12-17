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الجزائر... التحقيق في مقتل شخصين على يد شرطي
الجزائر... التحقيق في مقتل شخصين على يد شرطي
فتحت الجهات الأمنية المختصة في الجزائر تحقيقا في مقتل شخصين، ليلة أمس الخميس، إثر إطلاق شرطي النار عليهما من مسدسه الشخصي. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T14:43+0000
2021-12-17T14:43+0000
العالم العربي
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وقالت صحيفة " النهار" إن الشرطي أطلاق النار على شابين بباب الوادي في العاصمة، مما تسبب في وفاتهما على الفور في نفس المكان، فيما أصيب شخصين آخرين.وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها، بأنه "تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي، فقد تم وضع عون الشرطة المشتبه فيه تحت التوقيف للنظر، كما أن المشتبه فيه تقدم بمحض إرادته إلى مصالح الضبطية القضائية"، مؤكدة أنها "ستفيد الرأي العام بكل جديد في شأن هذه القضية، بعد موافقة وكيل الجمهورية".وقدمت المديرية العامة للأمن الوطني تعازيها إلى عائلتي الضحيتين، مشيرة إلى أن مصالحها المختصة قد تكفلت بالشخصيين المصابين.وفي وقت سابق، توفي شرطي جزائري، يو الإثنين الماضي، إثر تعرضه لاعتداء في مستغانم حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.وكان الشرطي القتيل يدعى رمضان رمضان ويحمل رتبة حافظ شرطة، ووقع الاعتداء عليه أثناء توجهه لأداء مهامه.
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العالم العربي

الجزائر... التحقيق في مقتل شخصين على يد شرطي

14:43 GMT 17.12.2021
© AP Photoالشرطة الجزائرية
الشرطة الجزائرية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© AP Photo
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فتحت الجهات الأمنية المختصة في الجزائر تحقيقا في مقتل شخصين، ليلة أمس الخميس، إثر إطلاق شرطي النار عليهما من مسدسه الشخصي.
وقالت صحيفة " النهار" إن الشرطي أطلاق النار على شابين بباب الوادي في العاصمة، مما تسبب في وفاتهما على الفور في نفس المكان، فيما أصيب شخصين آخرين.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها، بأنه "تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي، فقد تم وضع عون الشرطة المشتبه فيه تحت التوقيف للنظر، كما أن المشتبه فيه تقدم بمحض إرادته إلى مصالح الضبطية القضائية"، مؤكدة أنها "ستفيد الرأي العام بكل جديد في شأن هذه القضية، بعد موافقة وكيل الجمهورية".
وقدمت المديرية العامة للأمن الوطني تعازيها إلى عائلتي الضحيتين، مشيرة إلى أن مصالحها المختصة قد تكفلت بالشخصيين المصابين.
وفي وقت سابق، توفي شرطي جزائري، يو الإثنين الماضي، إثر تعرضه لاعتداء في مستغانم حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.
وكان الشرطي القتيل يدعى رمضان رمضان ويحمل رتبة حافظ شرطة، ووقع الاعتداء عليه أثناء توجهه لأداء مهامه.
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