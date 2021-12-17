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الحرس الثوري يعلن القضاء على خلية إرهابية جنوب شرقي إيران
الحرس الثوري يعلن القضاء على خلية إرهابية جنوب شرقي إيران
أعلن مقر "قدس" التابع للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني، أمس الخميس، عن القضاء على خلية إرهابية في منطقة سراوان التابعة لمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي... 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T07:49+0000
2021-12-17T07:49+0000
الحرس الثوري
عالم
إيران
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وأفادت وكالة مهر للأنباء، في وقت متأخر من مساء الخميس، بأن العلاقات العامة في مقر "قدس" التابع للقوة البرية للحرس الثوري، قد أكد في بيان نشرته القضاء على خلية إرهابية جنوب شرقي البلاد، كانت تعتزم القيام بأعمال تخريبية.وجاء في بيان مقر "قدس" التابع للحرس الثوري أنه في ظل يقظة قوات المقر، نجحت في القضاء على خلية إرهابية اعتزمت القيام بعمل تخريبي وإرهابي، صباح أمس الخميس.وأشار الحرس الثوري إلى مقتل 4 من عناصر الخلية الإرهابية، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات التي كانت بحوزتهم.
https://arabic.sputniknews.com/20210926/الأمن-الإيراني-يعلن-القضاء-على-خلية-إرهابية-جنوبي-البلاد-1050260654.html
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الحرس الثوري, عالم, إيران

الحرس الثوري يعلن القضاء على خلية إرهابية جنوب شرقي إيران

07:49 GMT 17.12.2021
© AFP 2021 / Fars Newsالحرس الثوري الإيراني - إيران 03 أبريل/ نيسان 2006
الحرس الثوري الإيراني - إيران 03 أبريل/ نيسان 2006 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© AFP 2021 / Fars News
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أعلن مقر "قدس" التابع للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني، أمس الخميس، عن القضاء على خلية إرهابية في منطقة سراوان التابعة لمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، في وقت متأخر من مساء الخميس، بأن العلاقات العامة في مقر "قدس" التابع للقوة البرية للحرس الثوري، قد أكد في بيان نشرته القضاء على خلية إرهابية جنوب شرقي البلاد، كانت تعتزم القيام بأعمال تخريبية.
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2021
الأمن الإيراني يعلن القضاء على خلية إرهابية جنوبي البلاد
26 سبتمبر, 20:49 GMT
وجاء في بيان مقر "قدس" التابع للحرس الثوري أنه في ظل يقظة قوات المقر، نجحت في القضاء على خلية إرهابية اعتزمت القيام بعمل تخريبي وإرهابي، صباح أمس الخميس.
وأشار الحرس الثوري إلى مقتل 4 من عناصر الخلية الإرهابية، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات التي كانت بحوزتهم.
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