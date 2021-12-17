الحرس الثوري يعلن القضاء على خلية إرهابية جنوب شرقي إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، في وقت متأخر من مساء الخميس، بأن العلاقات العامة في مقر "قدس" التابع للقوة البرية للحرس الثوري، قد أكد في بيان نشرته القضاء على خلية إرهابية جنوب شرقي البلاد، كانت تعتزم القيام بأعمال تخريبية.وجاء في بيان مقر "قدس" التابع للحرس الثوري أنه في ظل يقظة قوات المقر، نجحت في القضاء على خلية إرهابية اعتزمت القيام بعمل تخريبي وإرهابي، صباح أمس الخميس.وأشار الحرس الثوري إلى مقتل 4 من عناصر الخلية الإرهابية، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات التي كانت بحوزتهم.
أعلن مقر "قدس" التابع للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني، أمس الخميس، عن القضاء على خلية إرهابية في منطقة سراوان التابعة لمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، في وقت متأخر من مساء الخميس، بأن العلاقات العامة في مقر "قدس" التابع للقوة البرية للحرس الثوري، قد أكد في بيان نشرته القضاء على خلية إرهابية جنوب شرقي البلاد، كانت تعتزم القيام بأعمال تخريبية.