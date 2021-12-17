دولة عربية تعلن وصول نسبة التطعيم بلقاح كورونا إلى 3% فقط من مواطنيها

ونقلت وكالة الأنباء السودانية، اليوم الجمعة، عن حسن حاج موسى أن وزارة الصحة تتوقع تواصل الموجة الرابعة من فيروس كورونا حتى بداية شهر آذار/مارس المقبل، وذلك بحسب المعلومات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية السودانية.وأكد المسؤول السوداني أن المعلومات الصادرة من هيئة الأرصاد تتوقع انخفاض حاد في درجات الحرارة في الأيام المقبلة، وهو ما يعني استمرار الموجة الرابعة للجائحة حتى مارس المقبل.وجاءت تصريحات صلاح الدين حسن حاج موسى، خلال المنتدى العلمي عن جائحة كورونا، الذي عقد أمس الخميس، بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، وهو المنتدى الذي امتد لثلاث أيام متواصلة، من 13- 16 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.وتم تنظيم المنتدى بالتعاون مع منظمة "اليونيسيف" وإدارة الإعلام بالوزارة، من أجل توضيح آثار جائحة كورونا للمساهمة في رفع الوعي وإيصال المعلومات للمواطنين، مناشدا المواطنين بأهمية تلقي اللقاح، لفعاليته في التقليل من شدة الأعراض في حال الإصابة بفيروس كورونا.وأشار المسؤول السوداني إلى أن نسبة التطعيم وصلت لـ 3 %، خاصة بعد زيادة معدلات الإصابة التي بلغت 7%، فيما تبلغ النسبة المستهدفة 20٪ من السكان، وأن الفئات العمرية الأعلى إصابة بكورونا مؤخرا بين 20 - 29 سنة.
كشف صلاح الدين حسن حاج موسى، مدير الإدارة العامة لتعزيز الصحة بوزارة الصحة- ولاية الخرطوم السودانية، اليوم الجمعة، توقعات بلاده بشأن الموجة الرابعة من كورونا في بلاده.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية، اليوم الجمعة، عن حسن حاج موسى أن وزارة الصحة تتوقع تواصل الموجة الرابعة من فيروس كورونا حتى بداية شهر آذار/مارس المقبل، وذلك بحسب المعلومات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية السودانية.
وأكد المسؤول السوداني أن المعلومات الصادرة من هيئة الأرصاد تتوقع انخفاض حاد في درجات الحرارة في الأيام المقبلة، وهو ما يعني استمرار الموجة الرابعة للجائحة حتى مارس المقبل.
وجاءت تصريحات صلاح الدين حسن حاج موسى، خلال المنتدى العلمي عن جائحة كورونا، الذي عقد أمس الخميس، بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، وهو المنتدى الذي امتد لثلاث أيام متواصلة، من 13- 16 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وتم تنظيم المنتدى بالتعاون مع منظمة "اليونيسيف" وإدارة الإعلام بالوزارة، من أجل توضيح آثار جائحة كورونا للمساهمة في رفع الوعي وإيصال المعلومات للمواطنين، مناشدا المواطنين بأهمية تلقي اللقاح، لفعاليته في التقليل من شدة الأعراض في حال الإصابة بفيروس كورونا.
وأشار المسؤول السوداني إلى أن نسبة التطعيم وصلت لـ 3 %، خاصة بعد زيادة معدلات الإصابة التي بلغت 7%، فيما تبلغ النسبة المستهدفة 20٪ من السكان، وأن الفئات العمرية الأعلى إصابة بكورونا مؤخرا بين 20 - 29 سنة.