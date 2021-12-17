الحوت الوحيد القادر على قنص وجبته من اليابسة هو الأوركا "القاتل"... نادي الفيديو

وتشارك الصفحات المتخصصة في عالم البحار، مشاهد مصورة من المنطقة بين الفينة والأخرى، والتي تظهر فيها هذه الحيتان الضخمة ذات المظهر الجميل المخادع، لكنها في الحقيقة، تخفي بين ألوانها الفريدة المتمازجة بين الأبيض والأسود صيادا ماهرا لا مثيل له.تعلمت حيتان الأوركا القاتلة استراتيجية فريدة لصيد الفقمات من شاطئ البحر، معرضة نفسها، أي الحيتان، لخطر كبير يتمثل بجنوحها، لكن الوجبة اللذيذة والدسمة تستحق المغامرة.وتنظر هذه الحيتان بفارغ الصبر، متسللة داخل المياه الساحلية بانتظار اقتراب فقمة من شاطئ البحر أو من الأمواج، لتشن هجوما مباغتا تخرج فيه جزءا كبيرا من جسدها خارج المياه، لتعود أدراجها من خلال تحريك جسمها يمينا ويسارا بعد قنص الضحية.ومن الاستراتيجيات الفريدة التي تعلمتها أيضا حيتان الأوركا، هي استراتيجية "الموجة" حيث تقوم مجموعات الحيتان بتشكيل موجة عالية بهدف إسقاط الفقمات المختبئة أعلى الكتل الجليدية.
تم تسجيل ظاهرة فريدة في منطقة وحيدة من العالم، تقع على سواحل باتاغونيا في الأرجنتين، حيث تعلمت حيتان الأوركا القاتلة استراتيجية صيد لا مثيل لها، وهي اقتناص الفقمات من اليابسة.
وتشارك الصفحات المتخصصة في عالم البحار، مشاهد مصورة من المنطقة بين الفينة والأخرى، والتي تظهر فيها هذه الحيتان الضخمة ذات المظهر الجميل المخادع، لكنها في الحقيقة، تخفي بين ألوانها الفريدة المتمازجة بين الأبيض والأسود صيادا ماهرا لا مثيل له.
وتنظر هذه الحيتان بفارغ الصبر، متسللة داخل المياه الساحلية بانتظار اقتراب فقمة من شاطئ البحر أو من الأمواج، لتشن هجوما مباغتا تخرج فيه جزءا كبيرا من جسدها خارج المياه، لتعود أدراجها من خلال تحريك جسمها يمينا ويسارا بعد قنص الضحية.
ومن الاستراتيجيات الفريدة التي تعلمتها أيضا حيتان الأوركا، هي استراتيجية "الموجة" حيث تقوم مجموعات الحيتان بتشكيل موجة عالية بهدف إسقاط الفقمات المختبئة أعلى الكتل الجليدية.