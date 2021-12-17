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https://arabic.sputniknews.com/20211217/الحوت-الوحيد-القادر-على-قنص-وجبته-من-اليابسة-هو-الأوركا-القاتل-نادي-الفيديو-1054283976.html
الحوت الوحيد القادر على قنص وجبته من اليابسة هو الأوركا "القاتل"... نادي الفيديو
الحوت الوحيد القادر على قنص وجبته من اليابسة هو الأوركا "القاتل"... نادي الفيديو
تم تسجيل ظاهرة فريدة في منطقة وحيدة من العالم، تقع على سواحل باتاغونيا في الأرجنتين، حيث تعلمت حيتان الأوركا القاتلة استراتيجية صيد لا مثيل لها، وهي اقتناص... 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T20:54+0000
2021-12-17T20:57+0000
منوعات
نادي الفيديو
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وتشارك الصفحات المتخصصة في عالم البحار، مشاهد مصورة من المنطقة بين الفينة والأخرى، والتي تظهر فيها هذه الحيتان الضخمة ذات المظهر الجميل المخادع، لكنها في الحقيقة، تخفي بين ألوانها الفريدة المتمازجة بين الأبيض والأسود صيادا ماهرا لا مثيل له.تعلمت حيتان الأوركا القاتلة استراتيجية فريدة لصيد الفقمات من شاطئ البحر، معرضة نفسها، أي الحيتان، لخطر كبير يتمثل بجنوحها، لكن الوجبة اللذيذة والدسمة تستحق المغامرة.وتنظر هذه الحيتان بفارغ الصبر، متسللة داخل المياه الساحلية بانتظار اقتراب فقمة من شاطئ البحر أو من الأمواج، لتشن هجوما مباغتا تخرج فيه جزءا كبيرا من جسدها خارج المياه، لتعود أدراجها من خلال تحريك جسمها يمينا ويسارا بعد قنص الضحية.ومن الاستراتيجيات الفريدة التي تعلمتها أيضا حيتان الأوركا، هي استراتيجية "الموجة" حيث تقوم مجموعات الحيتان بتشكيل موجة عالية بهدف إسقاط الفقمات المختبئة أعلى الكتل الجليدية.
https://arabic.sputniknews.com/20211211/قلب-يزن-180-كيلوغراما-لمخلوق-أكبر-من-340-فيلا-أسطورة-تعيش-على-الأرض-صور-وفيديو-1053827067.html
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منوعات, نادي الفيديو

الحوت الوحيد القادر على قنص وجبته من اليابسة هو الأوركا "القاتل"... نادي الفيديو

20:54 GMT 17.12.2021 (تم التحديث: 20:57 GMT 17.12.2021)
© Photo / pixabay/DigitalDesignerحوت الأوركا القاتل في القطب الشمالي
حوت الأوركا القاتل في القطب الشمالي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© Photo / pixabay/DigitalDesigner
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تم تسجيل ظاهرة فريدة في منطقة وحيدة من العالم، تقع على سواحل باتاغونيا في الأرجنتين، حيث تعلمت حيتان الأوركا القاتلة استراتيجية صيد لا مثيل لها، وهي اقتناص الفقمات من اليابسة.
وتشارك الصفحات المتخصصة في عالم البحار، مشاهد مصورة من المنطقة بين الفينة والأخرى، والتي تظهر فيها هذه الحيتان الضخمة ذات المظهر الجميل المخادع، لكنها في الحقيقة، تخفي بين ألوانها الفريدة المتمازجة بين الأبيض والأسود صيادا ماهرا لا مثيل له.
تعلمت حيتان الأوركا القاتلة استراتيجية فريدة لصيد الفقمات من شاطئ البحر، معرضة نفسها، أي الحيتان، لخطر كبير يتمثل بجنوحها، لكن الوجبة اللذيذة والدسمة تستحق المغامرة.
وتنظر هذه الحيتان بفارغ الصبر، متسللة داخل المياه الساحلية بانتظار اقتراب فقمة من شاطئ البحر أو من الأمواج، لتشن هجوما مباغتا تخرج فيه جزءا كبيرا من جسدها خارج المياه، لتعود أدراجها من خلال تحريك جسمها يمينا ويسارا بعد قنص الضحية.
ومن الاستراتيجيات الفريدة التي تعلمتها أيضا حيتان الأوركا، هي استراتيجية "الموجة" حيث تقوم مجموعات الحيتان بتشكيل موجة عالية بهدف إسقاط الفقمات المختبئة أعلى الكتل الجليدية.
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