تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211217/الخارجية-الأمريكية-ترحب-بقرار-ألمانيا-طرد-دبلوماسيين-روس-1054254040.html
الخارجية الأمريكية ترحب بقرار ألمانيا طرد دبلوماسيين روس
الخارجية الأمريكية ترحب بقرار ألمانيا طرد دبلوماسيين روس
رحبت الخارجية الأمريكية بقرار ألمانيا طرد دبلوماسيين روس، على خلفية قضية اغتيال المواطن الجورجي زليمخان خانغوشفيلي الذي كان متهما بالإرهاب في روسيا. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T06:10+0000
2021-12-17T06:10+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101437/63/1014376366_0:66:3000:1754_1920x0_80_0_0_40407497b627f3bc4bf986b38f3a0c18.jpg
وكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس على "تويتر" يوم أمس الخميس: "نرحب بالرد الألماني على خلفية قرار محكمة برلين إدانة المتهم بارتكاب جريمة الاغتيال على أراضي ألمانيا، والتي استنتجت المحكمة بأنها نفذت لصالح الدولة الروسية".يذكر أن الخارجية الألمانية استدعت السفير الروسي في برلين سيرغي نيتشاييف، يوم الأربعاء، لإبلاغه بقرار طرد دبلوماسيين روس على خلفية إصدار المحكمة الألمانية حكما بالسجن مدى الحياة على مواطن روسي أدين باغتيال الجورجي زليمخان خانغوشفيلي في برلين عام 2019.وتعتبر ألمانيا أن المواطن الروسي نفذ عملية الاغتيال بتكليف من الأجهزة الأمنية الروسية، الأمر الذي تنفيه موسكو.وأعلنت الخارجية الروسية أن القرار الألماني "خطوة غير ودية"، ولن تبقى بلا رد من روسيا.
الولايات المتحدة الأمريكية
ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101437/63/1014376366_288:0:2713:1819_1920x0_80_0_0_334f11a516fd6d79adc7c80ae14da29f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, ألمانيا

الخارجية الأمريكية ترحب بقرار ألمانيا طرد دبلوماسيين روس

06:10 GMT 17.12.2021
© AP Photo / Luis M. Alvarezمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن
مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© AP Photo / Luis M. Alvarez
تابعنا عبر
رحبت الخارجية الأمريكية بقرار ألمانيا طرد دبلوماسيين روس، على خلفية قضية اغتيال المواطن الجورجي زليمخان خانغوشفيلي الذي كان متهما بالإرهاب في روسيا.
وكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس على "تويتر" يوم أمس الخميس: "نرحب بالرد الألماني على خلفية قرار محكمة برلين إدانة المتهم بارتكاب جريمة الاغتيال على أراضي ألمانيا، والتي استنتجت المحكمة بأنها نفذت لصالح الدولة الروسية".

يذكر أن الخارجية الألمانية استدعت السفير الروسي في برلين سيرغي نيتشاييف، يوم الأربعاء، لإبلاغه بقرار طرد دبلوماسيين روس على خلفية إصدار المحكمة الألمانية حكما بالسجن مدى الحياة على مواطن روسي أدين باغتيال الجورجي زليمخان خانغوشفيلي في برلين عام 2019.

وتعتبر ألمانيا أن المواطن الروسي نفذ عملية الاغتيال بتكليف من الأجهزة الأمنية الروسية، الأمر الذي تنفيه موسكو.

وأعلنت الخارجية الروسية أن القرار الألماني "خطوة غير ودية"، ولن تبقى بلا رد من روسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
07:32 GMTأوكرانيا تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل
07:26 GMTالإمارات تعلن عن احتفالات خاصة بمناسبة اليوم الوطني القطري
07:23 GMTإحصائيات تؤكد أن ما ارتكبته القوات الخاصة الأمريكية في سوريا "جريمة حرب"
07:02 GMTسلاح لا ينازعه شيء... روسيا تسعى إلى إيجاد نظير جديد له
06:59 GMTخبير أردني يكشف سبب انخفاض منسوب البحر الميت
06:54 GMTإعلام: تأييد أممي ساحق لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم
06:39 GMTالخارجية الروسية: موسكو لا تنوي بيع الأسلحة لـ"طالبان" وكل ما يقال بهذا الشأن هراء
06:35 GMTمساعد الرئيس الإيراني يكشف عن "ثورة" استثنائية في بلاده
06:32 GMTرئيس الوزراء الكويتي يعلن فتح منفذ العبدلي مع العراق
06:10 GMTالخارجية الأمريكية ترحب بقرار ألمانيا طرد دبلوماسيين روس
06:01 GMTأخصائية تسمي الأغذية القادرة على إطالة العمر
05:17 GMTالصين: الولايات المتحدة تنتهك قواعد التجارة العالمية
05:08 GMTالولايات المتحدة ودول "صيغة بوخارست 9" تدعو روسيا لخفض التصعيد في الأزمة الأوكرانية
03:14 GMT27 قتيلا في حريق بمبنى في مدينة أوساكا اليابانية
03:02 GMTالمحجوب: إنتهاء التوترات التي شهدها الجنوب الليبي
02:21 GMTقادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد العقوبات ضد روسيا
01:43 GMTوزير خارجية إيران يؤكد حضروه أولمبياد بكين ونظيره الصيني يشيد بجهود طهران في محادثات فيينا
01:11 GMTالبيت الأبيض: بايدن يوقع قانونا لرفع سقف الدين العام بقيمة 2.5 تريليون دولار
00:29 GMTالحوثي: موقف المندوب الروسي في جلسة مجلس الأمن كان مسؤولا وينبئ عن تشخيص حقيقي للواقع
أمسالجيش اليمني يعلن مقتل 10 مسلحين من "أنصار الله" في غارة للتحالف غرب تعز