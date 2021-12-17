الخارجية الروسية: موسكو لا تنوي بيع الأسلحة لـ"طالبان" وكل ما يقال بهذا الشأن هراء

وقال كابولوف لوكالة "سبوتنيك" معلقا على أنباء ظهرت في وسائل إعلام غربية أن موسكو يمكن أن تزود طالبان بالسلاح: "طالبان (تخضع منظمة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) لا تحتاج لأي أسلحة، لديهم ما يكفي منها، فقد ترك الأمريكيون الكثير من الأسلحة هناك تكفي لدولتين".وأضاف كابولوف قائلا: "على العكس علينا أن نفكر أنه بسبب نقص المال، قد تقوم طالبان ببيع هذه الأسلحة خاصة المنظومات المحمولة المضادة للطائرات. والتي لا بد أن الأمريكيين تخلوا عنها عندما فروا، ولا قدر الله أن تقع هذه الأسلحة بيد الجماعات الإرهابية من كل الأطياف من أوروبا إلى أفريقيا لأنها ستكون مصيبة كبيرة".
أكد المبعوث الروسي إلى افغانستان مدير إدارة آسيا الثانية بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، أن موسكو لا تنوي بيع الأسلحة للسلطات الأفغانية الجديدة، وكل ما يشاع بهذا الشأن هو هراء.
وقال كابولوف لوكالة "سبوتنيك" معلقا على أنباء ظهرت في وسائل إعلام غربية أن موسكو يمكن أن تزود طالبان بالسلاح: "طالبان (تخضع منظمة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) لا تحتاج لأي أسلحة، لديهم ما يكفي منها، فقد ترك الأمريكيون الكثير من الأسلحة هناك تكفي لدولتين".
وأضاف كابولوف قائلا: "على العكس علينا أن نفكر أنه بسبب نقص المال، قد تقوم طالبان ببيع هذه الأسلحة خاصة المنظومات المحمولة المضادة للطائرات. والتي لا بد أن الأمريكيين تخلوا عنها عندما فروا، ولا قدر الله أن تقع هذه الأسلحة بيد الجماعات الإرهابية من كل الأطياف من أوروبا إلى أفريقيا لأنها ستكون مصيبة كبيرة".