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https://arabic.sputniknews.com/20211217/الخارجية-الروسية-موسكو-لا-تنوي-بيع-الأسلحة-لـطالبان-وكل-ما-يقال-بهذا-الشأن-هراء-1054255213.html
الخارجية الروسية: موسكو لا تنوي بيع الأسلحة لـ"طالبان" وكل ما يقال بهذا الشأن هراء
الخارجية الروسية: موسكو لا تنوي بيع الأسلحة لـ"طالبان" وكل ما يقال بهذا الشأن هراء
أكد المبعوث الروسي إلى افغانستان مدير إدارة آسيا الثانية بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، أن موسكو لا تنوي بيع الأسلحة للسلطات الأفغانية الجديدة، وكل ما... 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T06:39+0000
2021-12-17T06:39+0000
روسيا
طالبان
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وقال كابولوف لوكالة "سبوتنيك" معلقا على أنباء ظهرت في وسائل إعلام غربية أن موسكو يمكن أن تزود طالبان بالسلاح: "طالبان (تخضع منظمة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) لا تحتاج لأي أسلحة، لديهم ما يكفي منها، فقد ترك الأمريكيون الكثير من الأسلحة هناك تكفي لدولتين".وأضاف كابولوف قائلا: "على العكس علينا أن نفكر أنه بسبب نقص المال، قد تقوم طالبان ببيع هذه الأسلحة خاصة المنظومات المحمولة المضادة للطائرات. والتي لا بد أن الأمريكيين تخلوا عنها عندما فروا، ولا قدر الله أن تقع هذه الأسلحة بيد الجماعات الإرهابية من كل الأطياف من أوروبا إلى أفريقيا لأنها ستكون مصيبة كبيرة".
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روسيا, طالبان

الخارجية الروسية: موسكو لا تنوي بيع الأسلحة لـ"طالبان" وكل ما يقال بهذا الشأن هراء

06:39 GMT 17.12.2021
© Sputnik . Anton Denisov / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© Sputnik . Anton Denisov
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أكد المبعوث الروسي إلى افغانستان مدير إدارة آسيا الثانية بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، أن موسكو لا تنوي بيع الأسلحة للسلطات الأفغانية الجديدة، وكل ما يشاع بهذا الشأن هو هراء.
وقال كابولوف لوكالة "سبوتنيك" معلقا على أنباء ظهرت في وسائل إعلام غربية أن موسكو يمكن أن تزود طالبان بالسلاح: "طالبان (تخضع منظمة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) لا تحتاج لأي أسلحة، لديهم ما يكفي منها، فقد ترك الأمريكيون الكثير من الأسلحة هناك تكفي لدولتين".
في 16 أغسطس 2021، صورة ملف تجمع مئات الأشخاص بالقرب من طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز سي-17، على طول محيط المطار الدولي في كابول، أفغانستان. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
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وأضاف كابولوف قائلا: "على العكس علينا أن نفكر أنه بسبب نقص المال، قد تقوم طالبان ببيع هذه الأسلحة خاصة المنظومات المحمولة المضادة للطائرات. والتي لا بد أن الأمريكيين تخلوا عنها عندما فروا، ولا قدر الله أن تقع هذه الأسلحة بيد الجماعات الإرهابية من كل الأطياف من أوروبا إلى أفريقيا لأنها ستكون مصيبة كبيرة".
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