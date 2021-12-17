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الرئيس اللبناني يوقع قانونا يخص اتفاق قرض مع البنك الدولي
الرئيس اللبناني يوقع قانونا يخص اتفاق قرض مع البنك الدولي
قام الرئيس اللبناني ميشال عون بتوقيع قانون يخص اتفاق قرض سيبرمه لبنان مع البنك الدولي. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T13:10+0000
2021-12-17T13:34+0000
أخبار لبنان
البنك الدولي
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وحسب ما نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أكدت أن عون وقع القانون.وقالت: "الرئيس عون وقّع القانون رقم 251 المتعلق باتفاق قرض مع البنك الدولي لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كورونا والأزمة الاقتصادية في لبنان".وكانت الحكومة اللبنانية في عهد حسان دياب، قد أعلنت أن "مجلس أمناء البنك الدولي أعطى موافقته بدعم أكثرية الدول على اتفاقية قرض شبكة الأمان الاجتماعي للبنان والبالغة قيمته 246 مليون دولار".وقال بيان صادر عن وزارة المالية اللبنانية وقتها "القرض المخصص لأزمة الطوارئ في لبنان كان قد وقعه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني على محضر التفاوض حول بنود مشروع الاتفاقية في 10/12/2020".وكان البنك الدولي قد أصدر تقريرا أكد فيه "تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى 19.2% عام 2020"، كما أورد أن معدلات التضخم زادت بما تجاوز حد الـ100%.
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أخبار لبنان, البنك الدولي

الرئيس اللبناني يوقع قانونا يخص اتفاق قرض مع البنك الدولي

13:10 GMT 17.12.2021 (تم التحديث: 13:34 GMT 17.12.2021)
© AP Photo / Dalati Nohraالرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© AP Photo / Dalati Nohra
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قام الرئيس اللبناني ميشال عون بتوقيع قانون يخص اتفاق قرض سيبرمه لبنان مع البنك الدولي.
وحسب ما نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أكدت أن عون وقع القانون.
وقالت: "الرئيس عون وقّع القانون رقم 251 المتعلق باتفاق قرض مع البنك الدولي لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كورونا والأزمة الاقتصادية في لبنان".
وكانت الحكومة اللبنانية في عهد حسان دياب، قد أعلنت أن "مجلس أمناء البنك الدولي أعطى موافقته بدعم أكثرية الدول على اتفاقية قرض شبكة الأمان الاجتماعي للبنان والبالغة قيمته 246 مليون دولار".
وقال بيان صادر عن وزارة المالية اللبنانية وقتها "القرض المخصص لأزمة الطوارئ في لبنان كان قد وقعه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني على محضر التفاوض حول بنود مشروع الاتفاقية في 10/12/2020".
وكان البنك الدولي قد أصدر تقريرا أكد فيه "تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى 19.2% عام 2020"، كما أورد أن معدلات التضخم زادت بما تجاوز حد الـ100%.
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