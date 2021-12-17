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الصين: الولايات المتحدة تنتهك قواعد التجارة العالمية
الصين: الولايات المتحدة تنتهك قواعد التجارة العالمية
أعلنت السفارة الصينية لدى الولايات المتحدة، أن بكين ترفض العقوبات الأمريكية، متهمة واشنطن بانتهاك قواعد التجارة العالمية. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T05:17+0000
2021-12-17T05:17+0000
العالم
الصين
الولايات المتحدة
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وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينغيو، لوكالة "سبوتنيك"، إن" الصين عارضت دائما الإجراءات الأمريكية التي توسع مفهوم الأمن القومي إلى أقصى حد وتفرض ضغوطا غير معقولة على الشركات والمؤسسات البحثية الصينية".كما أرسل الكونغرس للتوقيع إلى الرئيس جو بايدن مشروع قانون يحظر الواردات من منطقة شينجيانغ الأويغورية المتمتعة بالحكم الذاتي، متهما السلطات الصينية باستخدام العمل القسري.
https://arabic.sputniknews.com/20211216/لتطويرها-أسلحة-تحكم-بالدماغ-أمريكا-تعاقب-12-مؤسسة-بحثية-صينية-1054248662.html
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العالم, الصين, الولايات المتحدة

الصين: الولايات المتحدة تنتهك قواعد التجارة العالمية

05:17 GMT 17.12.2021
© REUTERS / Jason Leeعلم الصين و أمريكا
علم الصين و أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / Jason Lee
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أعلنت السفارة الصينية لدى الولايات المتحدة، أن بكين ترفض العقوبات الأمريكية، متهمة واشنطن بانتهاك قواعد التجارة العالمية.
وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينغيو، لوكالة "سبوتنيك"، إن" الصين عارضت دائما الإجراءات الأمريكية التي توسع مفهوم الأمن القومي إلى أقصى حد وتفرض ضغوطا غير معقولة على الشركات والمؤسسات البحثية الصينية".
تقنية التشويش الإلكتروني على الطائرات دون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
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أمس, 19:36 GMT
كما أرسل الكونغرس للتوقيع إلى الرئيس جو بايدن مشروع قانون يحظر الواردات من منطقة شينجيانغ الأويغورية المتمتعة بالحكم الذاتي، متهما السلطات الصينية باستخدام العمل القسري.
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