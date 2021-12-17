الصين: الولايات المتحدة تنتهك قواعد التجارة العالمية

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينغيو، لوكالة "سبوتنيك"، إن" الصين عارضت دائما الإجراءات الأمريكية التي توسع مفهوم الأمن القومي إلى أقصى حد وتفرض ضغوطا غير معقولة على الشركات والمؤسسات البحثية الصينية".كما أرسل الكونغرس للتوقيع إلى الرئيس جو بايدن مشروع قانون يحظر الواردات من منطقة شينجيانغ الأويغورية المتمتعة بالحكم الذاتي، متهما السلطات الصينية باستخدام العمل القسري.
أعلنت السفارة الصينية لدى الولايات المتحدة، أن بكين ترفض العقوبات الأمريكية، متهمة واشنطن بانتهاك قواعد التجارة العالمية.
وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينغيو، لوكالة "سبوتنيك"، إن" الصين عارضت دائما الإجراءات الأمريكية التي توسع مفهوم الأمن القومي إلى أقصى حد وتفرض ضغوطا غير معقولة على الشركات والمؤسسات البحثية الصينية".