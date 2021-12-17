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العراق يصدر بيانا بشأن كتاب "يخالف القوانين النافذة والعقائد وبناء علاقات حسن جوار"

العراق يصدر بيانا بشأن كتاب "يخالف القوانين النافذة والعقائد وبناء علاقات حسن جوار"

أصدرت وزارة الثقافة العراقية، اليوم الجمعة، بيانا رسميا، للتعليق على كتاب متداول في معرض كتاب ‏مقام حاليا.‏ 17.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-17T17:04+0000

2021-12-17T17:04+0000

2021-12-17T17:04+0000

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ونفت ما أشيع بشأن مسؤوليتها عن عرض كتاب بعنوان "المشروع الأسود بين إيران وإسرائيل"، مؤكدة أنه "يخالف القوانين العراقية النافذة، ويتقاطع مع الموقف الحكومي في مسألة احترام العقائد والموروثات الثقافية لمكونات الشعب العراقي داخليا وبناء علاقات حُسن جوار مع الدول الصديقة والشقيقة"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).كما أكدت أنه "فور الكشف عن وجود الكتاب داخل المعرض، أصدرت توجيها للمركز الوطني لحماية حق المؤلف، وهو أحد تشكيلاتها بإرسال ممثلين عنه لزيارة جناح دار نشر "كنوز" المصرية للتحقق من صحة المعلومات، وتبين أن هذا الجناح عرض فعلا 10 نسخٍ من الكتاب المذكور".وتابعت أنه "تمت مصادرة النسخ المتبقية من الكتاب، وغلق جناح هذه الدار لمخالفتها الأنظمة والقوانين العراقية، وذلك بعد التنسيق مع ممثلين من جهاز الأمن الوطني، وهم أعضاء في اللجنة الأساسية المكلفة بفحص الكتب المشاركة في المعرض".وأعلنت وزارة الثقافة العراقية في بيانها عن تبرؤها من معرض الكتب المقام حاليا، مشيرة إلى أن "وزير الثقافة، حسن ناظم، قاطعَ جميع فعالياته، ولم يحضر أيا منها، وذلك لأنها تخطط لإنهاء التنافس بين دار المدى واتحاد الناشرين العراقيين، وهما طرفان يقيمان معرضين للكتاب في العراق، خلافا لدول العالم كله التي تقيم معرضا واحدا، وأنها لمواجهة هذا الانقسام رفضت رعاية هذا المعرض، ولم يحضر الوزير افتتاحه ولا فعالياته ولم يقم بزيارته أبدا".

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