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القوات الروسية تدخل صاروخا ضخما جديدا إلى الخدمة
القوات الروسية تدخل صاروخا ضخما جديدا إلى الخدمة
أعلن قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية الجنرال سيرغي كاراكايف، موعد مباشرة بديل جديد لأضخم صاروخ حربي في العالم مهمته في حماية روسيا من العدوان. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T08:38+0000
2021-12-17T08:39+0000
روسيا
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وكشف الجنرال كاراكايف لتلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" أن أول فوج متسلح بصواريخ "سارمات" يجب أن يبدأ عمل المناوب في أحد مواقع قوات الصواريخ الاستراتيجيىة بإقليم كراسنويارسك في نهاية عام 2022، بحسب ما ذكرت صحيفة "tvzvezda".ويدخل صاروخ "سارمات" الخدمة العسكرية كبديل لصاروخ "فويفودا" الذي يعتبر أضخم صاروخ حربي في العالم ويستطيع الوصول إلى قارات بعيدة عن روسيا، ولا يزال يخدم العلم الوطني في صفوف قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، ولكن مدته شارفت على النهاية.ويعتبر صاروخ "سارمات" بديلا كفوءا لصاروخ "فويفودا" أو "ساتان" (الشيطان) حسب مصطلحات حلف شمال الأطلسي، ويستطيع الوصول إلى قارات بعيدة. ويعمل صاروخ "سارمات" بالوقود السائل، ويزيد وزنه على 200 طن.
https://arabic.sputniknews.com/20211216/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-نجاح-إطلاق-صاروخ-تسيركون-وإصابته-للهدف-1054066668.html
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روسيا

القوات الروسية تدخل صاروخا ضخما جديدا إلى الخدمة

08:38 GMT 17.12.2021 (تم التحديث: 08:39 GMT 17.12.2021)
© Photo / Ministry fo Defenceمنظومة الصواريخ الجديدة العابرة للقارات "سارمات"
منظومة الصواريخ الجديدة العابرة للقارات سارمات - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© Photo / Ministry fo Defence
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أعلن قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية الجنرال سيرغي كاراكايف، موعد مباشرة بديل جديد لأضخم صاروخ حربي في العالم مهمته في حماية روسيا من العدوان.
وكشف الجنرال كاراكايف لتلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" أن أول فوج متسلح بصواريخ "سارمات" يجب أن يبدأ عمل المناوب في أحد مواقع قوات الصواريخ الاستراتيجيىة بإقليم كراسنويارسك في نهاية عام 2022، بحسب ما ذكرت صحيفة "tvzvezda".
ويدخل صاروخ "سارمات" الخدمة العسكرية كبديل لصاروخ "فويفودا" الذي يعتبر أضخم صاروخ حربي في العالم ويستطيع الوصول إلى قارات بعيدة عن روسيا، ولا يزال يخدم العلم الوطني في صفوف قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، ولكن مدته شارفت على النهاية.
ويعتبر صاروخ "سارمات" بديلا كفوءا لصاروخ "فويفودا" أو "ساتان" (الشيطان) حسب مصطلحات حلف شمال الأطلسي، ويستطيع الوصول إلى قارات بعيدة. ويعمل صاروخ "سارمات" بالوقود السائل، ويزيد وزنه على 200 طن.
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