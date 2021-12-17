القوات الروسية تدخل صاروخا ضخما جديدا إلى الخدمة

وكشف الجنرال كاراكايف لتلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" أن أول فوج متسلح بصواريخ "سارمات" يجب أن يبدأ عمل المناوب في أحد مواقع قوات الصواريخ الاستراتيجيىة بإقليم كراسنويارسك في نهاية عام 2022، بحسب ما ذكرت صحيفة "tvzvezda".ويدخل صاروخ "سارمات" الخدمة العسكرية كبديل لصاروخ "فويفودا" الذي يعتبر أضخم صاروخ حربي في العالم ويستطيع الوصول إلى قارات بعيدة عن روسيا، ولا يزال يخدم العلم الوطني في صفوف قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، ولكن مدته شارفت على النهاية.ويعتبر صاروخ "سارمات" بديلا كفوءا لصاروخ "فويفودا" أو "ساتان" (الشيطان) حسب مصطلحات حلف شمال الأطلسي، ويستطيع الوصول إلى قارات بعيدة. ويعمل صاروخ "سارمات" بالوقود السائل، ويزيد وزنه على 200 طن.
أعلن قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية الجنرال سيرغي كاراكايف، موعد مباشرة بديل جديد لأضخم صاروخ حربي في العالم مهمته في حماية روسيا من العدوان.
وكشف الجنرال كاراكايف لتلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" أن أول فوج متسلح بصواريخ "سارمات" يجب أن يبدأ عمل المناوب في أحد مواقع قوات الصواريخ الاستراتيجيىة بإقليم كراسنويارسك في نهاية عام 2022، بحسب ما ذكرت صحيفة "tvzvezda".
ويدخل صاروخ "سارمات" الخدمة العسكرية كبديل لصاروخ "فويفودا" الذي يعتبر أضخم صاروخ حربي في العالم ويستطيع الوصول إلى قارات بعيدة عن روسيا، ولا يزال يخدم العلم الوطني في صفوف قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، ولكن مدته شارفت على النهاية.
ويعتبر صاروخ "سارمات" بديلا كفوءا لصاروخ "فويفودا" أو "ساتان" (الشيطان) حسب مصطلحات حلف شمال الأطلسي، ويستطيع الوصول إلى قارات بعيدة. ويعمل صاروخ "سارمات" بالوقود السائل، ويزيد وزنه على 200 طن.