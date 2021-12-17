تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211217/الكويت-تكشف-حقيقة-قرار-بسحب-رخص-قيادة-جميع-المقيمين-1054278471.html
الكويت تكشف حقيقة قرار بسحب رخص قيادة جميع المقيمين
الكويت تكشف حقيقة قرار بسحب رخص قيادة جميع المقيمين
كشفت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الجمعة، عن حقيقة أنباء متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأنه تقرر إيقاف وسحب رخص القيادة الخاصة بجميع المقيمين... 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T16:42+0000
2021-12-17T16:43+0000
أخبار الكويت اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104513/36/1045133698_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_10976457d3d2f7682e76ce28afd31c3b.jpg
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن وزارة الداخلية بيانا قالت فيه إنه: "لا يوجد قرار أو تعميم صادر بخصوص إيقاف أو سحب رخص القيادة للمقيمين، وكل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل االجتماعي بهذا الشأن غير صحيح".وأضاف بيان الداخلية: "ما حصل ما هو إلا إجراء روتيني اعتيادي اتخذته الإدارة العامة لنظم المعلومات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لإعادة تطوير النظام وتحديث بيانات الرخص الصادرة تأكيدا على استيفاء الشروط المدرجة بالقرار الوزاري رقم 270 / 2020 عبر عملية استبدال رخص القيادة القديمة بالرخص الجديدة الذكية".واختتمت الوزارة بيانها بالتنبيه على أن "كل مقيم يثبت حصوله على رخصة قيادة غير قانونية سوف يتم سحب رخصته واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104513/36/1045133698_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_d09ce240374826c5951e8f3e3e6b3fd3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الكويت اليوم

الكويت تكشف حقيقة قرار بسحب رخص قيادة جميع المقيمين

16:42 GMT 17.12.2021 (تم التحديث: 16:43 GMT 17.12.2021)
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE صورة التقطت بواسطة درون للطرق الخالية في مدينة الكويت بعد الإغلاق التام في البلاد، خشية تفشي فيروس كورونا، في مدينة الكويت العاصمة، الكويت، 16 مارس / آذار 2020
 صورة التقطت بواسطة درون للطرق الخالية في مدينة الكويت بعد الإغلاق التام في البلاد، خشية تفشي فيروس كورونا، في مدينة الكويت العاصمة، الكويت، 16 مارس / آذار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
تابعنا عبر
كشفت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الجمعة، عن حقيقة أنباء متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأنه تقرر إيقاف وسحب رخص القيادة الخاصة بجميع المقيمين بالبلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن وزارة الداخلية بيانا قالت فيه إنه: "لا يوجد قرار أو تعميم صادر بخصوص إيقاف أو سحب رخص القيادة للمقيمين، وكل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل االجتماعي بهذا الشأن غير صحيح".
وأضاف بيان الداخلية: "ما حصل ما هو إلا إجراء روتيني اعتيادي اتخذته الإدارة العامة لنظم المعلومات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لإعادة تطوير النظام وتحديث بيانات الرخص الصادرة تأكيدا على استيفاء الشروط المدرجة بالقرار الوزاري رقم 270 / 2020 عبر عملية استبدال رخص القيادة القديمة بالرخص الجديدة الذكية".
واختتمت الوزارة بيانها بالتنبيه على أن "كل مقيم يثبت حصوله على رخصة قيادة غير قانونية سوف يتم سحب رخصته واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
18:09 GMTتيك توك يرد على "فيديوهات منتشرة" على منصته أثارت ذعرا داخل أمريكا
17:59 GMTوفاة 22 شخصا في إسطنبول و16 في حالة حرجة بسبب تسمم كحولي
17:56 GMTبرج خليفة في دبي يضيء بألوان العلم القطري... فيديو
17:54 GMTاكتشاف "رقصة" كونية غامضة في "هاوية" مركز درب التبانة... صور وفيديو
17:42 GMTواشنطن تتوعد بـ "عواقب وخيمة" إذا لم تنجح الدبلوماسية في حل المشكلة الأوكرانية
17:39 GMTعضو بـ "الأعلى للدولة" يكشف عن سيناريوهين بشأن الانتخابات في ليبيا والحكومة الجديدة
17:34 GMTسيول تستخدم الذكاء الاصطناعي في جسورها للكشف عمن لديه ميول للانتحار
17:16 GMTلؤلؤة الشتاء... فوائد مذهلة للبازلاء الخضراء
17:10 GMTمسؤول أمني إيراني يحذر من هجمات إسرائيلية محتملة خلال مفاوضات الاتفاق النووي
17:04 GMTالعراق يصدر بيانا بشأن كتاب "يخالف القوانين النافذة والعقائد وبناء علاقات حسن جوار"
17:02 GMTواشنطن تقدم مقترحاتها بشأن الحوار حول الأمن الأسبوع القادم
16:42 GMTالكويت تكشف حقيقة قرار بسحب رخص قيادة جميع المقيمين
16:41 GMTبطولات عالمية في مهب الرياح بسبب أوميكرون.. على رأسها كأس الأمم الأفريقية
16:39 GMTآبي أحمد يغرد بعد لقاء أردوغان: علاقات تاريخية
16:38 GMTمواطن خدع دولة... ظل يتلقى آلاف الدولارات بحجة أنه أعمى ثم كشفه غباؤه
16:37 GMTلن أسكت... مقتدى الصدر يتحدث في بيان شديد اللهجة عن الفساد في النجف
16:13 GMTترامب غاضب من مسؤول كشف عن تفاصيل مظهره "المفزع" خلال فترة إصابته بكورونا
16:10 GMTالجيش الأمريكي يكثف من محاولاته اختراق حواجز الجيش السوري شرقي البلاد
16:06 GMTالمنفي وأردوغان يبحثان تطورات المشهد الليبي... فيديو
16:03 GMT3 دول أوروبية تدعو إيران إلى تسريع الخطى في المحادثات