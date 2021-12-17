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المحجوب: إنتهاء التوترات التي شهدها الجنوب الليبي
المحجوب: إنتهاء التوترات التي شهدها الجنوب الليبي
أكد اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي بالشرق، إنتهاء التوترات الحاصلة على مدار الأيام الماضية والتي شهدها الجنوب الليبي. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T03:02+0000
2021-12-17T03:03+0000
الجيش الليبي
ليبيا
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وبحسب بيان صادر من المحجوب، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فإنه "بناء على وساطة حكماء ومشايخ سبها قامت قوات مسعود جدي التابعة لحكومة الوحدة الوطنية بتسليم المقار لقوات الجيش".وجاء في البيان إنه "بعد أن قام بالاعتداء على عدد من تمركزات القوات المسلحة التي أظهرت مدى المسؤولية في التعامل معه وحفاظاً على أرواح أهل المدينة ومنشأتها وبتدخل أعيان وحكماء القبائل بسبها وعلى رأسهم قبيلة أولاد سليمان باشر المدعو مسعود جدو تسليم أسلحته ومقراته للجنة الاستلام التي شكلتها القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية التي أعطته انذارا نهائياً للقيام بذلك وإلا مهاجمته نتيجة الأعمال التي قام بها ومحاولته زعزعة أمن المنطقة".يشار إلى أن مدينة سبها شهدت فجر الثلاثاء الماضي، اشتباكات مسلحة بين عناصر من الشرطة المحلية وقوات تابعة للجيش الليبي التابع للمشير خليفة حفتر.وأسفرت الاشتباكات عن مقتل شخص وجرح اثنين، حسبما أعلن مركز سبها الطبي الثلاثا. وجاء ذلك بعد حالة من التوتر والترقب وحبس الأنفاس عاشها الشارع الليبي، إذ تسيطر في العاصمة طرابلس حالة من الغموض على المشهد بعد سيطرة قوات متحالفة على مقار الرئاسة والحكومة، وانسحاب قوات الحرس الرئاسي منها.يشار إلى أنه ومن المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي، لكن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.
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الجيش الليبي, ليبيا

المحجوب: إنتهاء التوترات التي شهدها الجنوب الليبي

03:02 GMT 17.12.2021 (تم التحديث: 03:03 GMT 17.12.2021)
© Photo / sourceالعميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية
العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© Photo / source
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أكد اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي بالشرق، إنتهاء التوترات الحاصلة على مدار الأيام الماضية والتي شهدها الجنوب الليبي.
وبحسب بيان صادر من المحجوب، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فإنه "بناء على وساطة حكماء ومشايخ سبها قامت قوات مسعود جدي التابعة لحكومة الوحدة الوطنية بتسليم المقار لقوات الجيش".
وجاء في البيان إنه "بعد أن قام بالاعتداء على عدد من تمركزات القوات المسلحة التي أظهرت مدى المسؤولية في التعامل معه وحفاظاً على أرواح أهل المدينة ومنشأتها وبتدخل أعيان وحكماء القبائل بسبها وعلى رأسهم قبيلة أولاد سليمان باشر المدعو مسعود جدو تسليم أسلحته ومقراته للجنة الاستلام التي شكلتها القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية التي أعطته انذارا نهائياً للقيام بذلك وإلا مهاجمته نتيجة الأعمال التي قام بها ومحاولته زعزعة أمن المنطقة".
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
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أمس, 21:43 GMT
يشار إلى أن مدينة سبها شهدت فجر الثلاثاء الماضي، اشتباكات مسلحة بين عناصر من الشرطة المحلية وقوات تابعة للجيش الليبي التابع للمشير خليفة حفتر.
وأسفرت الاشتباكات عن مقتل شخص وجرح اثنين، حسبما أعلن مركز سبها الطبي الثلاثا.
وجاء ذلك بعد حالة من التوتر والترقب وحبس الأنفاس عاشها الشارع الليبي، إذ تسيطر في العاصمة طرابلس حالة من الغموض على المشهد بعد سيطرة قوات متحالفة على مقار الرئاسة والحكومة، وانسحاب قوات الحرس الرئاسي منها.
يشار إلى أنه ومن المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي، لكن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.
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