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https://arabic.sputniknews.com/20211217/المشاهد-الأولى-في-التاريخ-من-داخل-الغلاف-الجوي-للشمس-تظهر-فيها-مجرتنا-فيديو--1054266390.html
المشاهد الأولى في التاريخ من داخل الغلاف الجوي للشمس تظهر فيها مجرتنا... فيديو
المشاهد الأولى في التاريخ من داخل الغلاف الجوي للشمس تظهر فيها مجرتنا... فيديو
دخل مسبار "باركر" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" قبل أيام الغلاف الجوي للشمس الأمر الذي اعتبره علماء الفلك بالحدث التاريخي الذي يسجل في نهاية العام... 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T12:00+0000
2021-12-17T12:00+0000
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وشق المسبار الصغير طريقه عبر الغلاف الجوي للشمس وسجل بيانات مهمة جدا من محيط الشمس، النجم الذي يشكل مركز مجموعتنا الشمسية، بيانات ومشاهد هي الأولى في تاريخ البشرية على الإطلاق.وسجل المسبار الصغير الكثير من الصور الفريدة أثناء رحلته المذهلة والفريدة، التي جمعها علماء "ناسا" وشكلوا من خلالها أول مشهد فيديو على الإطلاق من داخل الغلاف الجوي للشمس.ويمكن مشاهدة تيارات من جسيمات الطاقة الخارجة من الشمس تعبر من أمام عدسة المركبة، بينما تظهر مجرة درب التبانية في خلفية المشهد الفريد والرائع.والتقط المسبار هذه المشاهد الفريدة والأولى من نوعها في التاريخ خلال عبوره بسرعة تزيد عن 142 كيلومترا في الثانية الواحدة، كما تحقق المسبار من ظاهرة تعرف باسم "عمليات التبديل إلى الطاقة الشمسية." وهي عبارة عن خلل يأخذ شكل الحرف Z في المجال المغناطيسي للرياح الشمسية، ولا يعرف حاليا مكان أو كيفية تشكلها.
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مجتمع, علوم, نادي الفيديو

المشاهد الأولى في التاريخ من داخل الغلاف الجوي للشمس تظهر فيها مجرتنا... فيديو

12:00 GMT 17.12.2021
© Photo / NASA, GSFC/Solar Dynamics Observatoryخلال الأسبوع الماضي، ظهور ثقب إكليلي على سطح الشمس، يبلغ طوله أكثر من نصف قطر الشمس (13-15 كارس/ آذار 2018)
خلال الأسبوع الماضي، ظهور ثقب إكليلي على سطح الشمس، يبلغ طوله أكثر من نصف قطر الشمس (13-15 كارس/ آذار 2018) - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© Photo / NASA, GSFC/Solar Dynamics Observatory
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دخل مسبار "باركر" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" قبل أيام الغلاف الجوي للشمس الأمر الذي اعتبره علماء الفلك بالحدث التاريخي الذي يسجل في نهاية العام الحالي 2021، حيث أكد الخبراء أن المسبار لامس الشمس لأول مرة في التاريخ.
وشق المسبار الصغير طريقه عبر الغلاف الجوي للشمس وسجل بيانات مهمة جدا من محيط الشمس، النجم الذي يشكل مركز مجموعتنا الشمسية، بيانات ومشاهد هي الأولى في تاريخ البشرية على الإطلاق.
وسجل المسبار الصغير الكثير من الصور الفريدة أثناء رحلته المذهلة والفريدة، التي جمعها علماء "ناسا" وشكلوا من خلالها أول مشهد فيديو على الإطلاق من داخل الغلاف الجوي للشمس.
ويمكن مشاهدة تيارات من جسيمات الطاقة الخارجة من الشمس تعبر من أمام عدسة المركبة، بينما تظهر مجرة درب التبانية في خلفية المشهد الفريد والرائع.

"تحلق (باركر سولار بروب) بالقرب من الشمس، وتستشعر الآن ظروفا في الطبقة المهيمنة مغناطيسيا من الغلاف الجوي الشمسي (الهالة).. لم نتمكن من ذلك من قبل. ونرى دليلا على وجود الهالة في بيانات المجال المغناطيسي، وبيانات الرياح الشمسية، وبصريا في الصور. ويمكننا في الواقع رؤية المركبة الفضائية وهي تطير عبر الهياكل الإكليلية التي يمكن ملاحظتها أثناء الكسوف الكلي للشمس".

عالم الفيزياء الفلكية نور روافي
عالم في مشروع باركر في مختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية التابع لـ"ناسا"
كوكب الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
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أمس, 14:07 GMT
والتقط المسبار هذه المشاهد الفريدة والأولى من نوعها في التاريخ خلال عبوره بسرعة تزيد عن 142 كيلومترا في الثانية الواحدة، كما تحقق المسبار من ظاهرة تعرف باسم "عمليات التبديل إلى الطاقة الشمسية." وهي عبارة عن خلل يأخذ شكل الحرف Z في المجال المغناطيسي للرياح الشمسية، ولا يعرف حاليا مكان أو كيفية تشكلها.
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