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المنفي وأردوغان يبحثان تطورات المشهد الليبي... فيديو
المنفي وأردوغان يبحثان تطورات المشهد الليبي... فيديو
التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش مشاركته في القمة الثالثة للشراكة التركية ـ الإفريقية التي تستضيفها... 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T16:06+0000
2021-12-17T16:06+0000
رجب طيب أردوغان
ليبيا
إسطنبول
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وجرى اللقاء المغلق، اليوم الجمعة، في قصر "دولمة بهتشة" في إسطنبول، بحسب وكالة الأناضول التركية الرسمية.وقال بيان للمجلس الرئاسي الليبي نشره على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك إنه من المنتظر أن يجري المنفي لقاءات على هامش القمة مع كبار المسئولين الأتراك "في مقدمتهم الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، لبحث تطورات المشهد السياسي في ليبيا، وكذلك مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".وكان اللقاء الأخير، الذي جمع المنفي بالرئيس التركي في نيويورك في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، تم على هامش المشاركة في أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب "بوابة الوسط" الليبية.
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رجب طيب أردوغان, ليبيا, إسطنبول

المنفي وأردوغان يبحثان تطورات المشهد الليبي... فيديو

16:06 GMT 17.12.2021
© Photo / The media office of the new president of the Libyan Presidency Councilرئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي
رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© Photo / The media office of the new president of the Libyan Presidency Council
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التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش مشاركته في القمة الثالثة للشراكة التركية ـ الإفريقية التي تستضيفها إسطنبول بين 16 و18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وجرى اللقاء المغلق، اليوم الجمعة، في قصر "دولمة بهتشة" في إسطنبول، بحسب وكالة الأناضول التركية الرسمية.
وقال بيان للمجلس الرئاسي الليبي نشره على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك إنه من المنتظر أن يجري المنفي لقاءات على هامش القمة مع كبار المسئولين الأتراك "في مقدمتهم الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، لبحث تطورات المشهد السياسي في ليبيا، وكذلك مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".
وكان اللقاء الأخير، الذي جمع المنفي بالرئيس التركي في نيويورك في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، تم على هامش المشاركة في أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب "بوابة الوسط" الليبية.
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