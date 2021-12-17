https://arabic.sputniknews.com/20211217/النفط-مقابل-إعادة-الإعمار-تعاون-عراقي-صيني-جديد-من-نوعه-1054269157.html

النفط مقابل إعادة الإعمار... تعاون عراقي صيني جديد من نوعه

النفط مقابل إعادة الإعمار... تعاون عراقي صيني جديد من نوعه

نناقش في هذه الحلقة: وزير الزراعة المصري يؤكد لـ"سبوتنيك" التوجه لزيادة الواردات الروسية، الصين توقع مع العراق عقودا لاستخراج النفط، مصرف لبنان المركزي يبدأ... 17.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-17T12:57+0000

2021-12-17T12:57+0000

2021-12-17T12:57+0000

راديو

قوانين الاقتصاد

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النفط مقابل إعادة الإعمار... تعاون عراقي صيني جديد من نوعه النفط مقابل إعادة الإعمار... تعاون عراقي صيني جديد من نوعه

وقعت الحكومة العراقية 15 عقدًا مع شركات صينية، لبناء ألف مدرسة جديدة في مناطق متفرقة من العراق. فيما وقعت شركة "IDC" النفطية عقدا للتعاون مع الصين في مجال النفط .وقال المدير العام للشركة، باسم عبد الكريم:وحول هذا الموضوع قال الخبير بالشأن الاقتصادي، علاء الفهد، لـ"قوانين الاقتصاد":السعودية تبني مجمعا صناعيا هو الأول من نوعه في الشرق الأوسطوقّعت الهيئة الملكية بمدينة رأس الخير الصناعية في السعودية، اتفاقية لتخصيص أرض صناعية بمساحة إجمالية تتجاوز 3 ملايين متر مربع، لإقامة استثمارات تتجاوز الـ 4 مليارات دولار في المدينة، موضحة أن الاتفاقية تنص على إنشاء وتشغيل مجمع صناعي لإنتاج لفائف الحديد المدرفلة على البارد والساخن وصفائح الحديد وصفائح مقصدرة، وأن المشروع يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وسيوفر صفائح الحديد التي تستخدم في صناعة السيارات والسفن.

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2021

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نغم كباس https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

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