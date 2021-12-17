انفجار قارب في خليج عمان كان ينقل مخدرات بـ 14 مليون دولار والبحرية الأمريكية تتدخل.. فيديو
© REUTERS / HANDOUTجندي من مشاة البحرية الأمريكية يراقب طائرة إيرانية هجومية من سفينة حربية أمريكية جون مورثا خلال مضيق هرمز في بحر العرب قبالة عُمان، 18 يوليو/ تموز 2019
أعلن الجيش الأمريكي، عن انفجار قارب في خليج عمان كان ينقل شحنة مخدرات تقدر بأكثر من 14 مليون دولار، مشيرا إلى أفراد البحرية الأمريكية أنقذت 5 من طاقمه، ولا يزال واحد مفقود.
ونشرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، مقطع فيديو وصورا أمس الخميس، للحظة انفجار القارب وعملية إنقاذ طاقمه وضبط شحنة المخدرات.
فيديو يظهر اندلاع النيران في السفينة التي كانت تنقل شحنة المخدرات قبل الانفجارpic.twitter.com/SgbZLpDmSH— U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) December 16, 2021
وقال الجيش الأمريكي في بيان إن "أفرادا من البحرية الأمريكية أنقذوا 5 بحارة يوم 15 من ديسمبر، بعد اندلاع حريق تسبب في انفجار على متن سفينتهم التي كانت تهرب مخدرات أثناء عبورها خليج عمان".
وأضاف أن البحارة المصابين عرفوا أنفسهم على أنهم مواطنون إيرانيون.
أفراد من البحرية الأميركية أنقذوا خمسة بحارة في 15 من ديسمبر، بعد اندلاع حريق تسبب في انفجار على متن سفينتهم التي كانت تهرب مخدرات أثناء عبورها خليج عمان.— U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) December 16, 2021
اليكم البيان الكامل الذي صدر عن الأسطول الخامس وفيه التفاصيل الكاملة⬇️ pic.twitter.com/9poFyW0uC0
وأضاف أن القوات الأمريكية ضبت أكثر من 1745 كليوغراما من الحشيش، و500 كيلوغراما من الميثامفيتامين، و30 كيلوغراما من الهيروين تقدر قيمتهم الإجمالية بـ 14.6 مليون دولار.
وأشارت إلى أنه تم نقل البحارة المصابين على متن طائرة هليكوبتر إلى عمان لتلقي العلاج الطبي ومن ثم إعادتهم إلى وطنهم.