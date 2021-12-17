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https://arabic.sputniknews.com/20211217/انفجار-قارب-في-خليج-عمان-كان-ينقل-مخدرات-بـ-14-مليون-دولار-والبحرية-الأمريكية-تتدخل-فيديو-1054263899.html
انفجار قارب في خليج عمان كان ينقل مخدرات بـ 14 مليون دولار والبحرية الأمريكية تتدخل.. فيديو
انفجار قارب في خليج عمان كان ينقل مخدرات بـ 14 مليون دولار والبحرية الأمريكية تتدخل.. فيديو
أعلن الجيش الأمريكي، عن انفجار قارب في خليج عمان كان ينقل شحنة مخدرات تقدر بأكثر من 14 مليون دولار، مشيرا إلى أفراد البحرية الأمريكية أنقذت 5 من طاقمه، ولا... 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T10:50+0000
2021-12-17T10:50+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الأمريكي
البحرية الأمريكية
خليج عمان
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ونشرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، مقطع فيديو وصورا أمس الخميس، للحظة انفجار القارب وعملية إنقاذ طاقمه وضبط شحنة المخدرات.وقال الجيش الأمريكي في بيان إن "أفرادا من البحرية الأمريكية أنقذوا 5 بحارة يوم 15 من ديسمبر، بعد اندلاع حريق تسبب في انفجار على متن سفينتهم التي كانت تهرب مخدرات أثناء عبورها خليج عمان".وأضاف أن البحارة المصابين عرفوا أنفسهم على أنهم مواطنون إيرانيون.وأشارت إلى أنه تم نقل البحارة المصابين على متن طائرة هليكوبتر إلى عمان لتلقي العلاج الطبي ومن ثم إعادتهم إلى وطنهم.
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الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, البحرية الأمريكية, خليج عمان

انفجار قارب في خليج عمان كان ينقل مخدرات بـ 14 مليون دولار والبحرية الأمريكية تتدخل.. فيديو

10:50 GMT 17.12.2021
© REUTERS / HANDOUTجندي من مشاة البحرية الأمريكية يراقب طائرة إيرانية هجومية من سفينة حربية أمريكية جون مورثا خلال مضيق هرمز في بحر العرب قبالة عُمان، 18 يوليو/ تموز 2019
جندي من مشاة البحرية الأمريكية يراقب طائرة إيرانية هجومية من سفينة حربية أمريكية جون مورثا خلال مضيق هرمز في بحر العرب قبالة عُمان، 18 يوليو/ تموز 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / HANDOUT
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أعلن الجيش الأمريكي، عن انفجار قارب في خليج عمان كان ينقل شحنة مخدرات تقدر بأكثر من 14 مليون دولار، مشيرا إلى أفراد البحرية الأمريكية أنقذت 5 من طاقمه، ولا يزال واحد مفقود.
ونشرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، مقطع فيديو وصورا أمس الخميس، للحظة انفجار القارب وعملية إنقاذ طاقمه وضبط شحنة المخدرات.
وقال الجيش الأمريكي في بيان إن "أفرادا من البحرية الأمريكية أنقذوا 5 بحارة يوم 15 من ديسمبر، بعد اندلاع حريق تسبب في انفجار على متن سفينتهم التي كانت تهرب مخدرات أثناء عبورها خليج عمان".
وأضاف أن البحارة المصابين عرفوا أنفسهم على أنهم مواطنون إيرانيون.
وأضاف أن القوات الأمريكية ضبت أكثر من 1745 كليوغراما من الحشيش، و500 كيلوغراما من الميثامفيتامين، و30 كيلوغراما من الهيروين تقدر قيمتهم الإجمالية بـ 14.6 مليون دولار.
وأشارت إلى أنه تم نقل البحارة المصابين على متن طائرة هليكوبتر إلى عمان لتلقي العلاج الطبي ومن ثم إعادتهم إلى وطنهم.
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