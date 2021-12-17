https://arabic.sputniknews.com/20211217/بسعر-خيالي-بيع-كعب-تذكرة-مباراة-مايكل-جوردان-الأولى-في-مزاد-علني-1054268012.html

بسعر خيالي... بيع "كعب تذكرة" مباراة مايكل جوردان الأولى في مزاد علني

بسعر خيالي... بيع "كعب تذكرة" مباراة مايكل جوردان الأولى في مزاد علني

بيع كعب تذكرة للمباراة الأولى لمايكل جوردان، في دوري السلة الأمريكي للمحترفين، بسعر خيالي. 17.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-17T12:33+0000

2021-12-17T12:33+0000

2021-12-17T12:34+0000

مايكل بي. جوردان

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وأعلنت هاجينز أند جوردان للمزادات، اليوم الجمعة، أنه تم بيع كعب تذكرة المباراة الأولى لمايكل جوردان، مقابل 264 ألف دولار.وأضافت أنه تم بيع كعب التذكرة مقابل أعلى سعر عرض في المزاد، وهو 220 ألف دولار لكن المشترى سيدفع نسبة 20 في المئة إضافية.يشار إلى أن جوردان (58 عاما)، لعب مباراته الأولى في الدوري الأمريكي، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 1984 في استاد شيكاجو أمام أكثر من 13 ألف مشجع حيث فاز شيكاجو بولز 109-93 على واشنطن بوليتس.ولعب جوردان لمدة 40 دقيقة في هذه المباراة، وأحرز 16 نقطة إلى جانب السيطرة على ست كرات مرتدة وتمرير سبع كرات حاسمة لزملائه، كما تم تتوجيه بلقب البطولة ست مرات خلال مسيرته.يذكر أن زوجا من الأحذية لأسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردان، كان قد حقق رقما قياسيا، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في مزادات الأحذية الرياضية التي ارتداها الرياضيون أثناء مسيرتهم، حيث بيع مقابل 1.5 مليون دولار أمريكي.وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية حمل هذا الحذاء "الأبيض" علامة شركة نايكي للملابس الرياضية باللون الأحمر، لافتة إلى أن اللاعب الأسطوري ارتداه في المباراة الخامسة من موسمه الصاعد مع فريق شيكاغو بولز الأمريكي.وقالت دار سوذبيز للمزادات إن الحذاء الأعلى قيمة بأي مزاد على الإطلاق، وهو حذاء نايكي "إير شيبس" التقليدي الذي ارتداه جوردن خلال الموسم الرياضي بدءا من عام 1984، وقد بيع للتو مقابل 1.472 مليون دولار في صفقتنا الفاخرة في لاس فيغاس.هذا وكان حذاء نايكي "إير ييزي 1إس" الذي ارتداه سابقاً نجم الراب الأمريكي كانييه ويست، قد بيع مقابل 1.8 مليون دولار في أبريل/نيسان الماضي، لكنها كانت صفقة خاصة، دون مزاد علني.

https://arabic.sputniknews.com/20211026/حذاء-أسطورة-كرة-السلة-مايكل-جوردن-يحطم-رقما-قياسيا-1050534679.html

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مايكل بي. جوردان