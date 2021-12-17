بسعر خيالي... بيع "كعب تذكرة" مباراة مايكل جوردان الأولى في مزاد علني
12:33 GMT 17.12.2021 (تم التحديث: 12:34 GMT 17.12.2021)
© AFP 2021 / ALAIN JOCARDمايكل جوردان
© AFP 2021 / ALAIN JOCARD
بيع كعب تذكرة للمباراة الأولى لمايكل جوردان، في دوري السلة الأمريكي للمحترفين، بسعر خيالي.
وأعلنت هاجينز أند جوردان للمزادات، اليوم الجمعة، أنه تم بيع كعب تذكرة المباراة الأولى لمايكل جوردان، مقابل 264 ألف دولار.
A new record will be set tonight for the highest price paid for a sports ticket as a collectible.— Darren Rovell (@darrenrovell) December 17, 2021
The highest graded version of Michael Jordan’s debut ticket is currently at $184,500, with buyer’s premium, with 3 hours to go in the @HugginsAndScott sale. pic.twitter.com/0bwqXZOThm
وأضافت أنه تم بيع كعب التذكرة مقابل أعلى سعر عرض في المزاد، وهو 220 ألف دولار لكن المشترى سيدفع نسبة 20 في المئة إضافية.
يشار إلى أن جوردان (58 عاما)، لعب مباراته الأولى في الدوري الأمريكي، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 1984 في استاد شيكاجو أمام أكثر من 13 ألف مشجع حيث فاز شيكاجو بولز 109-93 على واشنطن بوليتس.
26 أكتوبر, 06:05 GMT
ولعب جوردان لمدة 40 دقيقة في هذه المباراة، وأحرز 16 نقطة إلى جانب السيطرة على ست كرات مرتدة وتمرير سبع كرات حاسمة لزملائه، كما تم تتوجيه بلقب البطولة ست مرات خلال مسيرته.
يذكر أن زوجا من الأحذية لأسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردان، كان قد حقق رقما قياسيا، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في مزادات الأحذية الرياضية التي ارتداها الرياضيون أثناء مسيرتهم، حيث بيع مقابل 1.5 مليون دولار أمريكي.
وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية حمل هذا الحذاء "الأبيض" علامة شركة نايكي للملابس الرياضية باللون الأحمر، لافتة إلى أن اللاعب الأسطوري ارتداه في المباراة الخامسة من موسمه الصاعد مع فريق شيكاغو بولز الأمريكي.
#AuctionUpdate The most valuable sneakers ever offered at auction—Michael Jordan's regular season game-worn Nike Air Ships from 1984—have just sold at $1,472,000 in our luxury sale in Las Vegas. #SothebysxMGM pic.twitter.com/OlxvZ1ETML— Sotheby's (@Sothebys) October 24, 2021
وقالت دار سوذبيز للمزادات إن الحذاء الأعلى قيمة بأي مزاد على الإطلاق، وهو حذاء نايكي "إير شيبس" التقليدي الذي ارتداه جوردن خلال الموسم الرياضي بدءا من عام 1984، وقد بيع للتو مقابل 1.472 مليون دولار في صفقتنا الفاخرة في لاس فيغاس.
هذا وكان حذاء نايكي "إير ييزي 1إس" الذي ارتداه سابقاً نجم الراب الأمريكي كانييه ويست، قد بيع مقابل 1.8 مليون دولار في أبريل/نيسان الماضي، لكنها كانت صفقة خاصة، دون مزاد علني.