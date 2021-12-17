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https://arabic.sputniknews.com/20211217/بعد-توجيه-التهديدات-لروسيا-لودريان-يتلقى-تعليقات-من-شعبه-ضفدع-بحجم-ثور-1054266946.html
بعد توجيه التهديدات لروسيا.. لودريان يتلقى تعليقات من شعبه "ضفدع بحجم ثور"
بعد توجيه التهديدات لروسيا.. لودريان يتلقى تعليقات من شعبه "ضفدع بحجم ثور"
كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الجمعة، عن موجة سلبية تسبب بها وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في المجتمع إزاء تصريحاته لروسيا بشأن العواقب الاستراتيجية... 17.12.2021, سبوتنيك عربي
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2021-12-17T12:10+0000
روسيا
العالم
فرنسا
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وذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن التصريحات ولدت اعتراضا وسخطا كبيرا لدى المجتمع الفرنسي، حيث اعتبر البعض أن هذه التصريحات الصادرة من وزير الخارجية لن تخيف وتؤثر على أحد.وتساءل أحد المعلقين على التصريحات:أما مواطن آخر فعلق كاتبا "إنه مثل ضفدع من حكاية لافونتين (حكاية الشاعر الفرنسي جان دي لا فونتين عن ضفدع انفجر، محاولًا أن يبدو مثل الثور)".أما سيدة فرنسية عبرت قائلة: "أوروبا تصنع الخوف، لكن حتى الفأر لن يخاف منه". كما قال معلقون آخرون عما إذا كانت الدول الغربية نفسها قد سئمت من الخطاب المعادي لروسيا "ما سبب هذا التثبيت المعادي لروسيا؟".
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روسيا, العالم, فرنسا

بعد توجيه التهديدات لروسيا.. لودريان يتلقى تعليقات من شعبه "ضفدع بحجم ثور"

12:10 GMT 17.12.2021
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جان إيف لودريان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
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كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الجمعة، عن موجة سلبية تسبب بها وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في المجتمع إزاء تصريحاته لروسيا بشأن العواقب الاستراتيجية في حال التعدي على أوكرانيا.
وذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن التصريحات ولدت اعتراضا وسخطا كبيرا لدى المجتمع الفرنسي، حيث اعتبر البعض أن هذه التصريحات الصادرة من وزير الخارجية لن تخيف وتؤثر على أحد.
وتساءل أحد المعلقين على التصريحات:
"هل يعتقد( وزير الخارجية) أن روسيا وبوتين سيرتجفان حقًا من الخوف بعد هذه الكلمات؟".
أما مواطن آخر فعلق كاتبا "إنه مثل ضفدع من حكاية لافونتين (حكاية الشاعر الفرنسي جان دي لا فونتين عن ضفدع انفجر، محاولًا أن يبدو مثل الثور)".
أما سيدة فرنسية عبرت قائلة: "أوروبا تصنع الخوف، لكن حتى الفأر لن يخاف منه".
كما قال معلقون آخرون عما إذا كانت الدول الغربية نفسها قد سئمت من الخطاب المعادي لروسيا "ما سبب هذا التثبيت المعادي لروسيا؟".
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