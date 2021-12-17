بعد خروج محمد صلاح حزينا.. كلوب يوضح قرار استبداله

وقرر كلوب تغيير صلاح في الدقيقة 74 من المباراة وإشراك روبيرتو فيرمينو بدلا منه، ليبدو الاستياء على وجه صلاح للحظات، لكنه صفق للمشجعين بعدها ثم صافح كلوب لحظة خروجه من أرضية الملعب.وقال المدرب في تصريحات عقب المباراة إنه كان ينبغي تغيير صلاح في وقت مبكر أكثر من ذلك لأن الفريق سيلعب مباراة أخرى خلال 3 أيام، في إشارة إلى رغبته في الحفاظ على النجم المصري من الإرهاق والإصابات.وعلق كلوب عن مساهمة صلاح في أهداف ليفربول خلال 15 مباراة متتالية سواء بالتسجيل أو التمريرات الحاسمة قائلا "هذا مذهل حقا إن تمريراته مهمة مثل الأهداف".واستطاع صلاح بهدفه معادلة الرقم القياسي لمهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي الذي كان ينفرد بكونه اللاعب الوحيد الذي سجل أو صنع هدفا خلال 15 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.وفاز ليفربول على نيوكاسل 3-1، وجاءت الأهداف الثلاثة عبر غوتا ومحمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد.