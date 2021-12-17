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https://arabic.sputniknews.com/20211217/بعد-خروج-محمد-صلاح-حزينا-كلوب-يوضح-قرار-استبداله-1054260671.html
بعد خروج محمد صلاح حزينا.. كلوب يوضح قرار استبداله
بعد خروج محمد صلاح حزينا.. كلوب يوضح قرار استبداله
كشف المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب، سبب استبدال النجم المصري محمد صلاح خلال مباراة الحمر أمام نيوكاسل، حين بدت على صلاح علامات الاستياء. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T09:39+0000
2021-12-17T09:39+0000
مجتمع
رياضة
ليفربول
محمد صلاح
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وقرر كلوب تغيير صلاح في الدقيقة 74 من المباراة وإشراك روبيرتو فيرمينو بدلا منه، ليبدو الاستياء على وجه صلاح للحظات، لكنه صفق للمشجعين بعدها ثم صافح كلوب لحظة خروجه من أرضية الملعب.وقال المدرب في تصريحات عقب المباراة إنه كان ينبغي تغيير صلاح في وقت مبكر أكثر من ذلك لأن الفريق سيلعب مباراة أخرى خلال 3 أيام، في إشارة إلى رغبته في الحفاظ على النجم المصري من الإرهاق والإصابات.وعلق كلوب عن مساهمة صلاح في أهداف ليفربول خلال 15 مباراة متتالية سواء بالتسجيل أو التمريرات الحاسمة قائلا "هذا مذهل حقا إن تمريراته مهمة مثل الأهداف".واستطاع صلاح بهدفه معادلة الرقم القياسي لمهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي الذي كان ينفرد بكونه اللاعب الوحيد الذي سجل أو صنع هدفا خلال 15 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.وفاز ليفربول على نيوكاسل 3-1، وجاءت الأهداف الثلاثة عبر غوتا ومحمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد.
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مجتمع, رياضة, ليفربول, محمد صلاح

بعد خروج محمد صلاح حزينا.. كلوب يوضح قرار استبداله

09:39 GMT 17.12.2021
© REUTERS / CARL RECINEمحمد صلاح مع مدرب ليفربول يورغن كلوب
محمد صلاح مع مدرب ليفربول يورغن كلوب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / CARL RECINE
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كشف المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب، سبب استبدال النجم المصري محمد صلاح خلال مباراة الحمر أمام نيوكاسل، حين بدت على صلاح علامات الاستياء.
وقرر كلوب تغيير صلاح في الدقيقة 74 من المباراة وإشراك روبيرتو فيرمينو بدلا منه، ليبدو الاستياء على وجه صلاح للحظات، لكنه صفق للمشجعين بعدها ثم صافح كلوب لحظة خروجه من أرضية الملعب.
وقال المدرب في تصريحات عقب المباراة إنه كان ينبغي تغيير صلاح في وقت مبكر أكثر من ذلك لأن الفريق سيلعب مباراة أخرى خلال 3 أيام، في إشارة إلى رغبته في الحفاظ على النجم المصري من الإرهاق والإصابات.
وعلق كلوب عن مساهمة صلاح في أهداف ليفربول خلال 15 مباراة متتالية سواء بالتسجيل أو التمريرات الحاسمة قائلا "هذا مذهل حقا إن تمريراته مهمة مثل الأهداف".
واستطاع صلاح بهدفه معادلة الرقم القياسي لمهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي الذي كان ينفرد بكونه اللاعب الوحيد الذي سجل أو صنع هدفا خلال 15 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفاز ليفربول على نيوكاسل 3-1، وجاءت الأهداف الثلاثة عبر غوتا ومحمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد.
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