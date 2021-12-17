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https://arabic.sputniknews.com/20211217/تأجيل-مباريات-لكرة-القدم-الأمريكية-بسبب-تفشي-كورونا-بين-اللاعبين-1054283640.html
تأجيل مباريات لكرة القدم الأمريكية بسبب تفشي كورونا بين اللاعبين
تأجيل مباريات لكرة القدم الأمريكية بسبب تفشي كورونا بين اللاعبين
قرر اتحاد كرة القدم الأمريكية، اليوم الجمعة، نقل موعد المباراة المقررة بعد ظهر السبت بين "كليفلاند براونز" و"لاس فيغاس رايدرز" إلى ليلة الاثنين، بسبب تفشي... 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T20:37+0000
2021-12-17T20:37+0000
2021-12-17T20:37+0000
العالم
رياضة
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
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وكشفت تقارير، عن أن الاتحاد قرر أيضا نقل مباراتي الأحد بين فريق "واشنطن لكرة القدم" و"فيلادلفيا إيغلز"، بالإضافة إلى "لوس أنجلوس رامز" و"سياتل سي هوكس"، إلى ليلة الثلاثاء.يوجد بين لاعبي "كليفلاند" و"واشنطن" و"رامز" أكثر من 20 إصابة بفيروس كورونا. تأجيل مواعيد المباريات لمدة 48 ساعة، يمنح وقتا لبعض اللاعبين بتطبيق بروتوكولات الصحة والسلامة.في حالة "كليفلاند" و"واشنطن"، فإن لاعبي الوسط - بيكر مايفيلد وتايلور هاينيك، على التوالي - بالإضافة إلى بدلائهم، يخضعون بالفعل لتطبيق هذه البروتوكولات.ذكرت شبكة "إي إس بي إن" الأمريكية أن "كليفلاند" و"رايدرز" سيلعبان المباراة الأولى من ليلة الاثنين برأسين مزدوجين في الساعة 5 مساء، في كليفلاند، ويتبعها مباراة "مينيسوتا فايكنغز" و"شيكاغو بيرز".
https://arabic.sputniknews.com/20211217/بطولات-عالمية-في-مهب-الرياح-بسبب-أوميكرون-على-رأسها-كأس-الأمم-الأفريقية-1054277787.html
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العالم, رياضة, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون
تأجيل مباريات لكرة القدم الأمريكية بسبب تفشي كورونا بين اللاعبين
قرر اتحاد كرة القدم الأمريكية، اليوم الجمعة، نقل موعد المباراة المقررة بعد ظهر السبت بين "كليفلاند براونز" و"لاس فيغاس رايدرز" إلى ليلة الاثنين، بسبب تفشي "كوفيد 19" بين اللاعبين.
وكشفت تقارير، عن أن الاتحاد قرر أيضا نقل مباراتي الأحد بين فريق "واشنطن لكرة القدم" و"فيلادلفيا إيغلز"، بالإضافة إلى "لوس أنجلوس رامز" و"سياتل سي هوكس"، إلى ليلة الثلاثاء.
يوجد بين لاعبي "كليفلاند" و"واشنطن" و"رامز" أكثر من 20 إصابة
بفيروس كورونا
. تأجيل مواعيد المباريات لمدة 48 ساعة، يمنح وقتا لبعض اللاعبين بتطبيق بروتوكولات الصحة والسلامة.
في حالة "كليفلاند" و"واشنطن"، فإن لاعبي الوسط - بيكر مايفيلد وتايلور هاينيك، على التوالي - بالإضافة إلى بدلائهم، يخضعون بالفعل لتطبيق هذه
البروتوكولات
.
ذكرت شبكة "إي إس بي إن" الأمريكية أن "كليفلاند" و"رايدرز" سيلعبان المباراة الأولى من ليلة الاثنين برأسين مزدوجين في الساعة 5 مساء، في كليفلاند، ويتبعها مباراة "مينيسوتا فايكنغز" و"شيكاغو بيرز".