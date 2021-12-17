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https://arabic.sputniknews.com/20211217/تراجع-قياسي-جديد-لليرة-التركية-لتصل-إلى-16-مقابل-الدولار-1054257530.html
تراجع قياسي جديد لليرة التركية لتصل إلى 16 مقابل الدولار
تراجع قياسي جديد لليرة التركية لتصل إلى 16 مقابل الدولار
سجلت الليرة التركية انخفاضا قياسيا مقابل الدولار اليوم الجمعة، بعد يوم من إعلان البنك المركزي خفض سعر الفائدة مجددا في إطار البرنامج الاقتصادي للرئيس رجب طيب... 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T08:10+0000
2021-12-17T08:10+0000
2021-12-17T08:10+0000
اقتصاد
أخبار تركيا اليوم
سعر الدولار اليوم
الليرة التركية
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وحسب "رويترز"، نزلت الليرة اثنين في المئة إلى 16 مقابل الدولار بحلول الساعة 06:27 بتوقيت غرينتش مقارنة مع إغلاقها عند 15.675 أمس الخميس. وبذلك تكون قيمة الدولار قد زادت بأكثر من مثليها هذا العام مقابل الليرة، الأمر الذي أدى لاضطراب الاقتصاد التركي.ويأتي ذلك بعد أن خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بما يتفق مع التوقعات، ليصل معدل الخفض الذي بدأ في سبتمبر/أيلول إلى 500 نقطة، وهو ما يقلل جاذبية العملة للمستثمرين والمودعين.وألمح البنك إلى أنه سيوقف خفض الفائدة لمراقبة تداعياته في الأشهر الثلاثة المقبلة.ويواجه البنك المركزي ضغوطا من أردوغان لخفض الفائدة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.وتدخل البنك 4 مرات في سوق العملة الأسبوعين الماضيين وباع دولارات لإبطاء تراجع الليرة وتآكل احتياطياته الأجنبية المستنزفة بالفعل.
https://arabic.sputniknews.com/20211118/خبير-اقتصادي-يتوقع-كارثة-تتعلق-بالليرة-التركية-خلال-نهاية-العام-الجاري-1050736941.html
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اقتصاد, أخبار تركيا اليوم, سعر الدولار اليوم, الليرة التركية
تراجع قياسي جديد لليرة التركية لتصل إلى 16 مقابل الدولار
سجلت الليرة التركية انخفاضا قياسيا مقابل الدولار اليوم الجمعة، بعد يوم من إعلان البنك المركزي خفض سعر الفائدة مجددا في إطار البرنامج الاقتصادي للرئيس رجب طيب أردوغان.
وحسب "رويترز"، نزلت الليرة اثنين في المئة إلى 16 مقابل الدولار بحلول الساعة 06:27 بتوقيت غرينتش مقارنة مع إغلاقها عند 15.675 أمس الخميس.
وبذلك تكون قيمة الدولار قد زادت بأكثر من مثليها هذا العام مقابل الليرة، الأمر الذي أدى لاضطراب
الاقتصاد التركي
.
ويأتي ذلك بعد أن خفض
البنك المركزي التركي
سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بما يتفق مع التوقعات، ليصل معدل الخفض الذي بدأ في سبتمبر/أيلول إلى 500 نقطة، وهو ما يقلل جاذبية العملة للمستثمرين والمودعين.
وألمح البنك إلى أنه سيوقف خفض الفائدة لمراقبة تداعياته في الأشهر الثلاثة المقبلة.
ويواجه البنك المركزي ضغوطا من أردوغان لخفض الفائدة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.
وتدخل البنك 4 مرات في سوق العملة الأسبوعين الماضيين وباع دولارات لإبطاء
تراجع الليرة
وتآكل احتياطياته الأجنبية المستنزفة بالفعل.