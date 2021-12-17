https://arabic.sputniknews.com/20211217/تفاصيل-وفاة-اليوتيوبر-السعودي-محمد-الشمري-موته-أحدث-ضجة-في-المملكة-1054270507.html

تفاصيل وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري... موته أحدث ضجة في المملكة

تفاصيل وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري... موته أحدث ضجة في المملكة

سادت حالة من الحزن في المملكة العربية السعودية، منذ تداول أنباء عن وفاة اليوتيوبر الشهير محمد الشمري في حادث مروري، مساء أمس الخميس. 17.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-17T13:24+0000

2021-12-17T13:24+0000

2021-12-17T13:24+0000

أخبار السعودية اليوم

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وأعلنت وسائل إعلام محلية في السعودية، خبر وفاة اليوتيوبر ومشهور السناب شات، محمد الشمري، هو وابنته في الحادث المروري، الذي تعرض له مع أسرته أثناء سفره إلى الرياض.ونقلت "العربية.نت" عن أحد أصدقاء الشمري، قوله إن خبر الوفاة نزل عليه كالصاعقة، متابعا أن صديقه "محبوب لدى الجميع، نظير ما يحمله من أخلاق رفيعة، وتواصل مع الجميع بكل رحابة صدر وابتسامة".وأكد صديق الشمري أن ابنة الراحل، حلا البالغة من العمر 5 أعوام، وابنه الرضيع يوسف 7 أشهر، توفيا في الحادث نفسه.وأشار صديق اليوتيوبر الراحل إلى أن زوجة الشمري ترقد في المستشفى لتلقي العلاج اللازم.وأفاد حساب "أخبار السعودية" الذي يتجاوز عدد متابعيه 15 مليونا، بأن آخر ما قاله قبل وفاته: "أدعوا لنا نوصل بالسلامة".وتداول نشطاء عبر موقع "تويتر"، مقطع فيديو يقولون إنه يظهر حالة السيارة التي تعرض بها الشمري لحادث مروري، ولكن لم تأكيد ذلك.وقام أهالي منطقة رفحاء شمالي السعودية، بعد صلاة الجمعة اليوم، بتشييع جثمان محمد الشمري.وضجت وسائل التواصل الاجتماعي، بعد خبر وفاة محمد الشمري، بآخر الفيديوهات التي قام بنشرها بصحبة أطفاله قبيل وفاته بقليل. ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، الشمري، داعين له بالرحمة والمغفرة، مؤكدين على أنه صاحب أخلاق رفيعة وابتسامة جميلة.وتداول آخرون آخر مقطع ظهر في شهير "سناب شات" الراحل، محمد غانم الشهري الذي يقدم محتوى قصصي شعبي، مع قناة "إم بي سي" السعودية.وتحدث الشمري في اللقاء قائلا إنه يقدم رسالة عبارة عن قصة فيها حكمة فيها عبرة فيها فكاهة.وأوضح "في ناس محتاجة للضحك وفي ناس محتاجة للتوجيه اللى مهو مباشر ما تواجهه توجيه مباشر.. تعطيه القصة وهو يعرفها من جميع النواحي".وقال "فيه بعض الناس اللى لو قولت له اعمل كذا ونصحته يمكن ما يتقبل لكن لو قولت له في قصة كده يمكن يتقبل وياخدها".يشار إلى تصدر هاشتاغ "وفاة محمد الشمري" الترند في السعودية، والذي شارك فيه الآلاف من السعوديين.

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أخبار السعودية اليوم