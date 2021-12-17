تفاصيل وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري... موته أحدث ضجة في المملكة
© AFP 2021 / Khaled FAZAAالشرطة السعودية
© AFP 2021 / Khaled FAZAA
سادت حالة من الحزن في المملكة العربية السعودية، منذ تداول أنباء عن وفاة اليوتيوبر الشهير محمد الشمري في حادث مروري، مساء أمس الخميس.
وأعلنت وسائل إعلام محلية في السعودية، خبر وفاة اليوتيوبر ومشهور السناب شات، محمد الشمري، هو وابنته في الحادث المروري، الذي تعرض له مع أسرته أثناء سفره إلى الرياض.
same way…. same crisis!! 2015-2021#وفاة_محمد_الشمري #وفاة_محمد_غانم_الشمري pic.twitter.com/taHG8GQSN5— سامي الرويلي (@semo__095) December 17, 2021
ونقلت "العربية.نت" عن أحد أصدقاء الشمري، قوله إن خبر الوفاة نزل عليه كالصاعقة، متابعا أن صديقه "محبوب لدى الجميع، نظير ما يحمله من أخلاق رفيعة، وتواصل مع الجميع بكل رحابة صدر وابتسامة".
وأكد صديق الشمري أن ابنة الراحل، حلا البالغة من العمر 5 أعوام، وابنه الرضيع يوسف 7 أشهر، توفيا في الحادث نفسه.
#سعد_الشمري ياقلبي ولع كسرت خاطري ياشين لحظات الوداع 🥺🥺🥺😭😭💔 pic.twitter.com/rnM2E6T7lU— حنو بنت السعودية 🇸🇦 (@N69lI4jgpDpM5P6) December 13, 2021
وأشار صديق اليوتيوبر الراحل إلى أن زوجة الشمري ترقد في المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وأفاد حساب "أخبار السعودية" الذي يتجاوز عدد متابعيه 15 مليونا، بأن آخر ما قاله قبل وفاته: "أدعوا لنا نوصل بالسلامة".
وفاة أحد مشاهير السناب شات بحادث مروري، وآخر مانشره:— أخبار السعودية (@SaudiNews50) December 16, 2021
"أدعوا لنا نوصل بالسلامة"#وفاة_محمد_الشمري
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وتداول نشطاء عبر موقع "تويتر"، مقطع فيديو يقولون إنه يظهر حالة السيارة التي تعرض بها الشمري لحادث مروري، ولكن لم تأكيد ذلك.
وقام أهالي منطقة رفحاء شمالي السعودية، بعد صلاة الجمعة اليوم، بتشييع جثمان محمد الشمري.
وضجت وسائل التواصل الاجتماعي، بعد خبر وفاة محمد الشمري، بآخر الفيديوهات التي قام بنشرها بصحبة أطفاله قبيل وفاته بقليل. ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، الشمري، داعين له بالرحمة والمغفرة، مؤكدين على أنه صاحب أخلاق رفيعة وابتسامة جميلة.
#SaudiArabia : Large number of mourners at funeral of well-known social media personality Mohsmmed al-Shamri who died in traffic accident last night - tragically his 5 yr old daughter Hala & 7 month old Youssef died too #محمد_الشمري pic.twitter.com/2G4wMi9XxE— sebastian usher (@sebusher) December 17, 2021
وتداول آخرون آخر مقطع ظهر في شهير "سناب شات" الراحل، محمد غانم الشهري الذي يقدم محتوى قصصي شعبي، مع قناة "إم بي سي" السعودية.
وتحدث الشمري في اللقاء قائلا إنه يقدم رسالة عبارة عن قصة فيها حكمة فيها عبرة فيها فكاهة.
وأوضح "في ناس محتاجة للضحك وفي ناس محتاجة للتوجيه اللى مهو مباشر ما تواجهه توجيه مباشر.. تعطيه القصة وهو يعرفها من جميع النواحي".
وقال "فيه بعض الناس اللى لو قولت له اعمل كذا ونصحته يمكن ما يتقبل لكن لو قولت له في قصة كده يمكن يتقبل وياخدها".
يشار إلى تصدر هاشتاغ "وفاة محمد الشمري" الترند في السعودية، والذي شارك فيه الآلاف من السعوديين.